https://sputnikarabic.ae/20231029/الدفاع-الجوي-الروسي-يدمر-هدفا-جويا-فوق-مقاطعة-روستوف-1082587552.html
الدفاع الجوي الروسي يدمر هدفا جويا فوق مقاطعة روستوف
الدفاع الجوي الروسي يدمر هدفا جويا فوق مقاطعة روستوف
أعلن حاكم مقاطعة روستوف الروسية، فاسيلي غولوبيف، اليوم الأحد، أن الدفاعات الجوية دمرت هدفاً جويًا فوق المقاطعة. 29.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-29T09:19+0000
2023-10-29T09:19+0000
2023-10-29T09:19+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
روسيا
رصد عسكري
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وكتب غولوبيف في قناته على"تلغرام": " اليوم في تمام الساعة 11:25 صباحًا (بتوقيت موسكو)، تعاملت وحدة من الدفاع الجوي التي تغطي أراضي مقاطعة روستوف، مع الهدف الجوي ودمرته فوق أراضي المقاطعة".وأفادت وزارة الدفاع الروسية، مساء أمس السبت، بأن أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت 36 طائرة مسيرة أوكرانية فوق البحر الأسود وشبه جزيرة القرم.وقالت الدفاع الروسية في بيان: "في ليلة التاسع والعشرين من أكتوبر/ تشرين الأول، أحبطت قواتنا محاولات نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات مسيرة على أهداف في أراضي روسيا الاتحادية".
https://sputnikarabic.ae/20231029/تدمير-رتل-أوكراني-يتضمن-دبابات-ليوبارد-ومدرعات-برادلي-بضربات-روسية-1082582768.html
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العالم, روسيا, رصد عسكري
الدفاع الجوي الروسي يدمر هدفا جويا فوق مقاطعة روستوف
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أعلن حاكم مقاطعة روستوف الروسية، فاسيلي غولوبيف، اليوم الأحد، أن الدفاعات الجوية دمرت هدفاً جويًا فوق المقاطعة.
وكتب غولوبيف في قناته على"تلغرام": " اليوم في تمام الساعة 11:25 صباحًا (بتوقيت موسكو)، تعاملت وحدة من الدفاع الجوي التي تغطي أراضي مقاطعة روستوف، مع الهدف الجوي ودمرته فوق أراضي المقاطعة".
وأكد غولوبيف على عدم وجود إصابات: "لم يخلف سقوط الهدف أضرارا على الأرض".
وأفادت وزارة الدفاع الروسية، مساء أمس السبت، بأن أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت 36 طائرة مسيرة أوكرانية
فوق البحر الأسود وشبه جزيرة القرم.
وقالت الدفاع الروسية في بيان: "في ليلة التاسع والعشرين من أكتوبر/ تشرين الأول، أحبطت قواتنا محاولات نظام كييف
لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات مسيرة على أهداف في أراضي روسيا الاتحادية".