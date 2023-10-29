عربي
تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. إسرائيل تبدأ المرحلة الثانية من الحرب على غزة.. صور وفيديو
Военнослужащий ВС РФ демонстрирует боевую часть от РПГ-7, которая монтируется на дрон на полигоне в тыловом районе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231029/الدفاع-الجوي-الروسي-يدمر-هدفا-جويا-فوق-مقاطعة-روستوف-1082587552.html
الدفاع الجوي الروسي يدمر هدفا جويا فوق مقاطعة روستوف
الدفاع الجوي الروسي يدمر هدفا جويا فوق مقاطعة روستوف
أعلن حاكم مقاطعة روستوف الروسية، فاسيلي غولوبيف، اليوم الأحد، أن الدفاعات الجوية دمرت هدفاً جويًا فوق المقاطعة. 29.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-29T09:19+0000
2023-10-29T09:19+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
روسيا
رصد عسكري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/03/1b/1075184835_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_aa084b37444a7e7d93f8c6c97dba2de5.jpg
وكتب غولوبيف في قناته على"تلغرام": " اليوم في تمام الساعة 11:25 صباحًا (بتوقيت موسكو)، تعاملت وحدة من الدفاع الجوي التي تغطي أراضي مقاطعة روستوف، مع الهدف الجوي ودمرته فوق أراضي المقاطعة".وأفادت وزارة الدفاع الروسية، مساء أمس السبت، بأن أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت 36 طائرة مسيرة أوكرانية فوق البحر الأسود وشبه جزيرة القرم.وقالت الدفاع الروسية في بيان: "في ليلة التاسع والعشرين من أكتوبر/ تشرين الأول، أحبطت قواتنا محاولات نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات مسيرة على أهداف في أراضي روسيا الاتحادية".
https://sputnikarabic.ae/20231029/تدمير-رتل-أوكراني-يتضمن-دبابات-ليوبارد-ومدرعات-برادلي-بضربات-روسية-1082582768.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/03/1b/1075184835_91:0:2822:2048_1920x0_80_0_0_8a56a3c85f2eb186713221c6c88c7798.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, روسيا, رصد عسكري
العالم, روسيا, رصد عسكري

الدفاع الجوي الروسي يدمر هدفا جويا فوق مقاطعة روستوف

09:19 GMT 29.10.2023
© Sputnik . Viktor Tolochko / الانتقال إلى بنك الصورنشر أنظمة الدفاع الجوي في منطقة لينين في مقاطعة بريست، على الحدود بين بيلاروسيا وأوكرانيا
نشر أنظمة الدفاع الجوي في منطقة لينين في مقاطعة بريست، على الحدود بين بيلاروسيا وأوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 29.10.2023
© Sputnik . Viktor Tolochko
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegramNabd
أعلن حاكم مقاطعة روستوف الروسية، فاسيلي غولوبيف، اليوم الأحد، أن الدفاعات الجوية دمرت هدفاً جويًا فوق المقاطعة.
وكتب غولوبيف في قناته على"تلغرام": " اليوم في تمام الساعة 11:25 صباحًا (بتوقيت موسكو)، تعاملت وحدة من الدفاع الجوي التي تغطي أراضي مقاطعة روستوف، مع الهدف الجوي ودمرته فوق أراضي المقاطعة".

وأكد غولوبيف على عدم وجود إصابات: "لم يخلف سقوط الهدف أضرارا على الأرض".

دبابة ليوبارد 2 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.10.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
تدمير رتل أوكراني يتضمن دبابات "ليوبارد" ومدرعات "برادلي" بضربات روسية
06:31 GMT
وأفادت وزارة الدفاع الروسية، مساء أمس السبت، بأن أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت 36 طائرة مسيرة أوكرانية فوق البحر الأسود وشبه جزيرة القرم.
وقالت الدفاع الروسية في بيان: "في ليلة التاسع والعشرين من أكتوبر/ تشرين الأول، أحبطت قواتنا محاولات نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات مسيرة على أهداف في أراضي روسيا الاتحادية".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربي تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. إسرائيل تبدأ المرحلة الثانية من الحرب على غزة.. صور وفيديو09:53 GMTВоеннослужащий РФ стреляет из гаубицы Д-30 агитационным снарядом с листовками - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:09 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала