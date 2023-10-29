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https://sputnikarabic.ae/20231029/شاهد-عيان-يروي-لـسبوتنيك-كيف-تضررت-منطقة-الجبل-الأخضر-الليبية-بعد-إعصار-دانيال-صور-1082596625.html
شاهد عيان يروي لـ"سبوتنيك" كيف تضررت منطقة الجبل الأخضر الليبية بعد إعصار دانيال.. صور
شاهد عيان يروي لـ"سبوتنيك" كيف تضررت منطقة الجبل الأخضر الليبية بعد إعصار دانيال.. صور
تحدث جبريل فضيل، شاهد عيان من سكان ضاحية الحمامة الساحلية في الجبل الأخضر، عن تأثير إعصار دانيال على المنطقة، التي كانت ضمن عدة مناطق ليبية ضربها الإعصار. 29.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-29T12:43+0000
2023-10-29T12:43+0000
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يقول فضيل لـ"سبوتنيك"، إن إعصار دانيال غمر المنطقة بالكامل وخلف أضرارًا كبيرة، وتضرر على إثره أكثر من 44 منزلا بصورة جزئية أو كلية.وأضاف: "نحمد الله على كل حال، خاصة عندما نقارن ما تعرضنا له بمأساة مدينة درنة"، مضيفا: "نحمد الله أننا نجونا دون وقود ضحايا".وتابع: "الضحايا جاؤوا مع الفيضان من خارج المنطقة، وكان الوضع مأساويا"، مضيفا: "لم يهتم أحد بالمنطقة خاصة مع غياب التغطية الإعلامية".وأوضح جبريل فضيل أن عائلته عادت إلى المنزل الذي كانت تقيم فيه قبل الإعصار، مشيرا إلى أنه قام بتنظيفه بمفرده بعدما غمرته مياه الفيضان.وتابع: "كان مليئا بالطين والطمي، وعدنا إليه بعد تنظيفه لعدم وجود مكان آخر نلجأ إليه مع عائلتي".وأكد فضيل أن "عددا كبيرا من الأهالي ممن تضررت بيوتهم تركوها واستأجروا بيوتا على حسابهم الخاص، ومنهم من نزح لدى أقاربه، وهذا هو الوضع الذي يعيشون فيه".يشار إلى أنه في العاشر من سبتمبر/ أيلول الماضي، اجتاح إعصار مدمر عدة مناطق شرقي ليبيا، أبرزها مدن درنة وبنغازي والبيضاء والمرج وسوسة، ما خلف دمارا كبيرا وأسفر عن سقوط آلاف القتلى والمصابين والمفقودين.وفقا للتقارير الرسمية، التي صدرت الشهر الماضي، فقد تسبب الإعصار "دانيال" في وفاة آلاف الأشخاص وآلاف المفقودين، بينما نزح ما لا يقل عن 38 ألف شخص من منازلهم.
https://sputnikarabic.ae/20230914/اليونيسف-حوالي-300-ألف-طفل-في-ليبيا-تأثروا-نتيجة-العاصفة-دانيال-1081052921.html
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حصري, أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم, الأخبار
حصري, أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم, الأخبار

شاهد عيان يروي لـ"سبوتنيك" كيف تضررت منطقة الجبل الأخضر الليبية بعد إعصار دانيال.. صور

12:43 GMT 29.10.2023
© Sputnikمنطقة الجبل الأخضر التي ضربها إعصار دانيال مع عدة مناطق ليبية أخرى
منطقة الجبل الأخضر التي ضربها إعصار دانيال مع عدة مناطق ليبية أخرى - سبوتنيك عربي, 1920, 29.10.2023
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حصري
تحدث جبريل فضيل، شاهد عيان من سكان ضاحية الحمامة الساحلية في الجبل الأخضر، عن تأثير إعصار دانيال على المنطقة، التي كانت ضمن عدة مناطق ليبية ضربها الإعصار.
يقول فضيل لـ"سبوتنيك"، إن إعصار دانيال غمر المنطقة بالكامل وخلف أضرارًا كبيرة، وتضرر على إثره أكثر من 44 منزلا بصورة جزئية أو كلية.
تأثير إعصار دانيال على مدينة درنة في ليبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 14.09.2023
في ليبيا... أهوال لا توصف
اليونيسف: نحو 300 ألف طفل في ليبيا تأثروا نتيجة العاصفة "دانيال"
14 سبتمبر, 22:11 GMT
وأضاف: "نحمد الله على كل حال، خاصة عندما نقارن ما تعرضنا له بمأساة مدينة درنة"، مضيفا: "نحمد الله أننا نجونا دون وقود ضحايا".
وتابع: "الضحايا جاؤوا مع الفيضان من خارج المنطقة، وكان الوضع مأساويا"، مضيفا: "لم يهتم أحد بالمنطقة خاصة مع غياب التغطية الإعلامية".
© Sputnikمنطقة الجبل الأخضر التي ضربها إعصار دانيال مع عدة مناطق ليبية أخرى
منطقة الجبل الأخضر التي ضربها إعصار دانيال مع عدة مناطق ليبية أخرى - سبوتنيك عربي
1/5
© Sputnik
منطقة الجبل الأخضر التي ضربها إعصار دانيال مع عدة مناطق ليبية أخرى
© Sputnikمنطقة الجبل الأخضر التي ضربها إعصار دانيال مع عدة مناطق ليبية أخرى
منطقة الجبل الأخضر التي ضربها إعصار دانيال مع عدة مناطق ليبية أخرى - سبوتنيك عربي
2/5
© Sputnik
منطقة الجبل الأخضر التي ضربها إعصار دانيال مع عدة مناطق ليبية أخرى
© Sputnikمنطقة الجبل الأخضر التي ضربها إعصار دانيال مع عدة مناطق ليبية أخرى
منطقة الجبل الأخضر التي ضربها إعصار دانيال مع عدة مناطق ليبية أخرى - سبوتنيك عربي
3/5
© Sputnik
منطقة الجبل الأخضر التي ضربها إعصار دانيال مع عدة مناطق ليبية أخرى
© Sputnikمنطقة الجبل الأخضر التي ضربها إعصار دانيال مع عدة مناطق ليبية أخرى
منطقة الجبل الأخضر التي ضربها إعصار دانيال مع عدة مناطق ليبية أخرى - سبوتنيك عربي
4/5
© Sputnik
منطقة الجبل الأخضر التي ضربها إعصار دانيال مع عدة مناطق ليبية أخرى
© Sputnikمنطقة الجبل الأخضر التي ضربها إعصار دانيال مع عدة مناطق ليبية أخرى
منطقة الجبل الأخضر التي ضربها إعصار دانيال مع عدة مناطق ليبية أخرى - سبوتنيك عربي
5/5
© Sputnik
منطقة الجبل الأخضر التي ضربها إعصار دانيال مع عدة مناطق ليبية أخرى
1/5
© Sputnik
منطقة الجبل الأخضر التي ضربها إعصار دانيال مع عدة مناطق ليبية أخرى
2/5
© Sputnik
منطقة الجبل الأخضر التي ضربها إعصار دانيال مع عدة مناطق ليبية أخرى
3/5
© Sputnik
منطقة الجبل الأخضر التي ضربها إعصار دانيال مع عدة مناطق ليبية أخرى
4/5
© Sputnik
منطقة الجبل الأخضر التي ضربها إعصار دانيال مع عدة مناطق ليبية أخرى
5/5
© Sputnik
منطقة الجبل الأخضر التي ضربها إعصار دانيال مع عدة مناطق ليبية أخرى
وأوضح جبريل فضيل أن عائلته عادت إلى المنزل الذي كانت تقيم فيه قبل الإعصار، مشيرا إلى أنه قام بتنظيفه بمفرده بعدما غمرته مياه الفيضان.
وتابع: "كان مليئا بالطين والطمي، وعدنا إليه بعد تنظيفه لعدم وجود مكان آخر نلجأ إليه مع عائلتي".
وأكد فضيل أن "عددا كبيرا من الأهالي ممن تضررت بيوتهم تركوها واستأجروا بيوتا على حسابهم الخاص، ومنهم من نزح لدى أقاربه، وهذا هو الوضع الذي يعيشون فيه".
يشار إلى أنه في العاشر من سبتمبر/ أيلول الماضي، اجتاح إعصار مدمر عدة مناطق شرقي ليبيا، أبرزها مدن درنة وبنغازي والبيضاء والمرج وسوسة، ما خلف دمارا كبيرا وأسفر عن سقوط آلاف القتلى والمصابين والمفقودين.
وفقا للتقارير الرسمية، التي صدرت الشهر الماضي، فقد تسبب الإعصار "دانيال" في وفاة آلاف الأشخاص وآلاف المفقودين، بينما نزح ما لا يقل عن 38 ألف شخص من منازلهم.
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- سبوتنيك عربي تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. إسرائيل تبدأ المرحلة الثانية من الحرب على غزة.. صور وفيديو13:11 GMTВоеннослужащий РФ стреляет из гаубицы Д-30 агитационным снарядом с листовками - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:09 GMT
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