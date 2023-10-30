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https://sputnikarabic.ae/20231030/الجيش-الإسرائيلي-يقصف-هدفا-في-جنين-و7-إصابات-جراء-المواجهات-1082614688.html
الجيش الإسرائيلي يقصف هدفا في جنين و7 إصابات جراء المواجهات
الجيش الإسرائيلي يقصف هدفا في جنين و7 إصابات جراء المواجهات
أفادت وسائل إعلام فلسطينية، فجر اليوم الاثنين، أن طائرة إسرائيلية قصفت موقعا في مخيم جنين. 30.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-30T01:06+0000
2023-10-30T01:06+0000
جنين
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وأشارت إلى أن فلسطينيين اثنين أصيبا جراء قصف قوات الاحتلال لمنزل عند مدخل مخيم جنين.وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، أن فلسطيني قتل فيما أصيب 7 آخرون، بالرصاص الحي خلال مواجهات مع قوات الجيش الإسرائيلي في مدينة جنين.ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، عن مصادر محلية قولها، إن قوات الاحتلال اقتحمت جنين بأعداد كبيرة من عدة محاور تصل إلى 100 مركبة، وتحاصر محيط مستشفى ابن سينا، بالتزامن مع تحليق طائرة استطلاع مسيرة فوق المدينة.وأضافت أن قوات الاحتلال نشرت قناصتها على أسطح البنايات المحيطة بمستشفى ابن سينا، وأطلقت الرصاص الحي بشكل كثيف صوب المواطنين، ما أدى لإصابة شاب على الأقل بالرصاص الحي.
https://sputnikarabic.ae/20231029/مقتل-فلسطيني-وإصابة-آخر-برصاص-الجيش-الإسرائيلي-خلال-اقتحام-مدينة-جنين-فيديو-1082614318.html
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جنين, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, طوفان الأقصى
جنين, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, طوفان الأقصى

الجيش الإسرائيلي يقصف هدفا في جنين و7 إصابات جراء المواجهات

01:06 GMT 30.10.2023
© Sputnik . Ajwad Jradatمخيم جنين يتعرض لأكبر عملية عسكرية للجيش الإسرائيلي منذ 2002
مخيم جنين يتعرض لأكبر عملية عسكرية للجيش الإسرائيلي منذ 2002 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.10.2023
© Sputnik . Ajwad Jradat
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أفادت وسائل إعلام فلسطينية، فجر اليوم الاثنين، أن طائرة إسرائيلية قصفت موقعا في مخيم جنين.
وأشارت إلى أن فلسطينيين اثنين أصيبا جراء قصف قوات الاحتلال لمنزل عند مدخل مخيم جنين.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، أن فلسطيني قتل فيما أصيب 7 آخرون، بالرصاص الحي خلال مواجهات مع قوات الجيش الإسرائيلي في مدينة جنين.
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، عن مصادر محلية قولها، إن قوات الاحتلال اقتحمت جنين بأعداد كبيرة من عدة محاور تصل إلى 100 مركبة، وتحاصر محيط مستشفى ابن سينا، بالتزامن مع تحليق طائرة استطلاع مسيرة فوق المدينة.
تداعيات العملية العسكرية المنزل والحديقة التي شنها الجيش الإسرائيلي في جنين، الضفة الغربية، فلسطين - سبوتنيك عربي, 1920, 29.10.2023
مقتل فلسطيني وإصابة آخر برصاص الجيش الإسرائيلي خلال اقتحام مدينة جنين.. فيديو
أمس, 23:57 GMT
وأضافت أن قوات الاحتلال نشرت قناصتها على أسطح البنايات المحيطة بمستشفى ابن سينا، وأطلقت الرصاص الحي بشكل كثيف صوب المواطنين، ما أدى لإصابة شاب على الأقل بالرصاص الحي.
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