https://sputnikarabic.ae/20231030/الجيش-الإسرائيلي-يقصف-هدفا-في-جنين-و7-إصابات-جراء-المواجهات-1082614688.html
الجيش الإسرائيلي يقصف هدفا في جنين و7 إصابات جراء المواجهات
الجيش الإسرائيلي يقصف هدفا في جنين و7 إصابات جراء المواجهات
أفادت وسائل إعلام فلسطينية، فجر اليوم الاثنين، أن طائرة إسرائيلية قصفت موقعا في مخيم جنين. 30.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-30T01:06+0000
2023-10-30T01:06+0000
2023-10-30T01:06+0000
جنين
أخبار فلسطين اليوم
العالم العربي
طوفان الأقصى
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/07/03/1078695103_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_0162a24a14b619a081b9576a75a964a8.jpg
وأشارت إلى أن فلسطينيين اثنين أصيبا جراء قصف قوات الاحتلال لمنزل عند مدخل مخيم جنين.وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، أن فلسطيني قتل فيما أصيب 7 آخرون، بالرصاص الحي خلال مواجهات مع قوات الجيش الإسرائيلي في مدينة جنين.ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، عن مصادر محلية قولها، إن قوات الاحتلال اقتحمت جنين بأعداد كبيرة من عدة محاور تصل إلى 100 مركبة، وتحاصر محيط مستشفى ابن سينا، بالتزامن مع تحليق طائرة استطلاع مسيرة فوق المدينة.وأضافت أن قوات الاحتلال نشرت قناصتها على أسطح البنايات المحيطة بمستشفى ابن سينا، وأطلقت الرصاص الحي بشكل كثيف صوب المواطنين، ما أدى لإصابة شاب على الأقل بالرصاص الحي.
https://sputnikarabic.ae/20231029/مقتل-فلسطيني-وإصابة-آخر-برصاص-الجيش-الإسرائيلي-خلال-اقتحام-مدينة-جنين-فيديو-1082614318.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/07/03/1078695103_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_165837f8972ddad408b6a6b9853bff25.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
جنين, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, طوفان الأقصى
جنين, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, طوفان الأقصى
الجيش الإسرائيلي يقصف هدفا في جنين و7 إصابات جراء المواجهات
تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام فلسطينية، فجر اليوم الاثنين، أن طائرة إسرائيلية قصفت موقعا في مخيم جنين.
وأشارت إلى أن فلسطينيين اثنين أصيبا جراء قصف قوات الاحتلال لمنزل عند مدخل مخيم جنين.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، أن فلسطيني قتل فيما أصيب 7 آخرون
، بالرصاص الحي خلال مواجهات مع قوات الجيش الإسرائيلي في مدينة جنين.
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، عن مصادر محلية قولها، إن قوات الاحتلال اقتحمت جنين بأعداد كبيرة من عدة محاور تصل إلى 100 مركبة، وتحاصر محيط مستشفى ابن سينا، بالتزامن مع تحليق طائرة استطلاع مسيرة فوق المدينة.
وأضافت أن قوات الاحتلال نشرت قناصتها على أسطح البنايات المحيطة بمستشفى ابن سينا، وأطلقت الرصاص الحي بشكل كثيف صوب المواطنين، ما أدى لإصابة شاب على الأقل بالرصاص الحي.