https://sputnikarabic.ae/20231030/الخارجية-الروسية-أعمال-الشغب-في-داغستان-استفزاز-مخطط-له-ومنفذ-من-الخارج-1082629492.html
الخارجية الروسية: أعمال الشغب في داغستان استفزاز مخطط له ومنفذ من الخارج
الخارجية الروسية: أعمال الشغب في داغستان استفزاز مخطط له ومنفذ من الخارج
أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الاثنين، أن أعمال الشغب الجماعية في داغستان هي نتيجة لاستفزاز مخطط له ومنفذ من... 30.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-30T13:36+0000
2023-10-30T13:36+0000
2023-10-30T13:36+0000
روسيا
العالم
داغستان
أعمال شغب
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وكتبت زاخاروفا على موقع الخارجية: "أعمال الشغب الجماعية التي وقعت في جمهورية داغستان هي نتيجة لاستفزازات مخططة ومنفذة من الخارج، تهدف إلى تقويض التنمية المتناغمة والوحدة العرقية والطائفية لشعب روسيا الاتحادية".وأضافت زاخاروفا: "في تنفيذ هذا العمل المدمر، تم إسناد دور مباشر ورئيسي لنظام كييف الإجرامي، والذي تصرف بدوره بأيدي كارهي روسيا، الذين استقروا هناك". وأشارت ماريا زاخاروفا إلى أن "نظام كييف مهتم حاليًا إلى أقصى حد بزعزعة استقرار الوضع في روسيا وتشويه سمعتها على الساحة الدولية على خلفية تراجع اهتمام المجتمع الدولي بالأزمة المحيطة بأوكرانيا".وأكدت زاختروفا: "إن رد الفعل السريع الذي لا لبس فيه من جانب القيادة الروسية والإجراءات المنسقة والدقيقة والمتناسبة لأجهزة الأمن هي الرد على من يأمل بزرع البلبلة والشقاق في روسيا".
https://sputnikarabic.ae/20231030/بوتين-يعقد-اجتماعا-لبحث-المحاولات-الغربية-لتقسيم-المجتمع-في-روسيا-1082625722.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم, داغستان, أعمال شغب
روسيا, العالم, داغستان, أعمال شغب
الخارجية الروسية: أعمال الشغب في داغستان استفزاز مخطط له ومنفذ من الخارج
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أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الاثنين، أن أعمال الشغب الجماعية في داغستان هي نتيجة لاستفزاز مخطط له ومنفذ من الخارج.
وكتبت زاخاروفا على موقع الخارجية: "أعمال الشغب الجماعية التي وقعت في جمهورية داغستان هي نتيجة لاستفزازات مخططة ومنفذة من الخارج، تهدف إلى تقويض التنمية المتناغمة والوحدة العرقية والطائفية لشعب روسيا الاتحادية
".
وأضافت زاخاروفا: "في تنفيذ هذا العمل المدمر، تم إسناد دور مباشر ورئيسي لنظام كييف الإجرامي، والذي تصرف بدوره بأيدي كارهي روسيا، الذين استقروا هناك".
وأشارت ماريا زاخاروفا إلى أن "نظام كييف مهتم حاليًا إلى أقصى حد بزعزعة استقرار الوضع في روسيا وتشويه سمعتها على الساحة الدولية على خلفية تراجع اهتمام المجتمع الدولي بالأزمة المحيطة بأوكرانيا".
وأكدت زاختروفا: "إن رد الفعل السريع الذي لا لبس فيه من جانب القيادة الروسية والإجراءات المنسقة والدقيقة والمتناسبة لأجهزة الأمن هي الرد على من يأمل بزرع البلبلة والشقاق في روسيا".