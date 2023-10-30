https://sputnikarabic.ae/20231030/الخارجية-الروسية-تنتقد-انتقائية-الأمم-المتحدة-بشأن-غزة-تحيز-مذهل-ونفاق-خيالي-1082641250.html
الخارجية الروسية تنتقد انتقائية الأمم المتحدة بشأن غزة: تحيز مذهل ونفاق خيالي
الخارجية الروسية تنتقد انتقائية الأمم المتحدة بشأن غزة: تحيز مذهل ونفاق خيالي
أشارت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، تعليقا على بيان الأمم المتحدة الذي يدين الأحداث التي وقعت في مطار محج قلعة، في داغستان، إلى... 30.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-30T22:41+0000
2023-10-30T22:41+0000
2023-10-30T22:41+0000
الخارجية الروسية
منظمة الأمم المتحدة
مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا
مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان
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وقالت زاخاروفا عبر موقع تلغرام: "تحيز مذهل في التقييمات. نفاق خيالي"، مشيرة إلى غياب بيان مماثل من جانب الأمم المتحدة فيما يتعلق بوفاة موظفين في المنظمة خلال القصف في قطاع غزة.وقالت زاخاروفا: "عندما تحدثنا قبل يومين تقريباً عن العاملين في قطاع غزة الذين قتلوا، لم يكن دوجاريك، الذي يمثل تلك المنظمة بالذات، يعرف من يدين وكيف يختار الكلمات. على الرغم من أن الحديث كان يتعلق بشكل مباشر بمنطقة مسؤوليته - وفاة زملائه في العمل".ووفقًا لزاخاروفا، يجب على الأمم المتحدة أن تدين أيضًا اضطهاد نظام كييف للكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية.وفي وقت سابق، أدلى المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للمنظمة، ستيفان دوجاريك، بتصريح يدين بشكل قاطع الأشخاص الذين نظموا الفوضى في مطار في مطار محج قلعة، في داغستان.وكان عشرات المحتجين اقتحموا، مساء الأحد، مطار محج قلعة عاصمة جمهورية داغستان الروسية في القوقاز، بعد تناقل أنباء عن هبوط طائرة آتية من إسرائيل؛ ما تسبب بإغلاقه أمام حركة الملاحة الجوية.ودخل المحتجون مبنى الركاب ووصلوا إلى مدرج المطار واجتازوا الحواجز، بهدف تفتيش السيارات المغادرة، بحثا عن مسافرين إسرائيليين؛ وفق مقاطع مصورة بثتها وكالة "إزفيستيا" الروسية، وتمّ تناقلها على وسائل التواصل.وأعلنت الإدارة العامة لوزارة الداخلية الروسية في منطقة شمال القوقاز الفدرالية، في وقت سابق، تحديد هوية أكثر من 150 شخصًا من مثيري الشغب في مطار محج قلعة، واعتقال 60 منهم وتحويلهم إلى الشرطة للتحقيق معهم.وفي سياق متصل، أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في وقت سابق، أن أعمال الشغب الجماعية في داغستان هي نتيجة لاستفزاز مخطط له ومنفّذ من الخارج.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الخارجية الروسية, منظمة الأمم المتحدة, مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا, مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان
الخارجية الروسية, منظمة الأمم المتحدة, مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا, مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان
الخارجية الروسية تنتقد انتقائية الأمم المتحدة بشأن غزة: تحيز مذهل ونفاق خيالي
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أشارت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، تعليقا على بيان الأمم المتحدة الذي يدين الأحداث التي وقعت في مطار محج قلعة، في داغستان، إلى التحيز في التقييمات وغياب بيان مماثل من جانب الأمم المتحدة بشأن الوضع حول مقتل موظفي المنظمة خلال القصف في قطاع غزة.
وقالت زاخاروفا عبر موقع تلغرام: "تحيز مذهل في التقييمات. نفاق خيالي"، مشيرة إلى غياب بيان مماثل من جانب الأمم المتحدة فيما يتعلق بوفاة موظفين في المنظمة خلال القصف في قطاع غزة.
وقالت زاخاروفا: "عندما تحدثنا قبل يومين تقريباً عن العاملين في قطاع غزة الذين قتلوا، لم يكن دوجاريك، الذي يمثل تلك المنظمة بالذات، يعرف من يدين وكيف يختار الكلمات. على الرغم من أن الحديث كان يتعلق بشكل مباشر بمنطقة مسؤوليته - وفاة زملائه في العمل".
ووفقًا لزاخاروفا، يجب على الأمم المتحدة أن تدين أيضًا اضطهاد نظام كييف للكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية.
وفي وقت سابق، أدلى المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للمنظمة، ستيفان دوجاريك، بتصريح يدين بشكل قاطع الأشخاص الذين نظموا الفوضى في مطار في مطار محج قلعة، في داغستان.
وكان عشرات المحتجين اقتحموا، مساء الأحد، مطار محج قلعة عاصمة جمهورية داغستان الروسية في القوقاز، بعد تناقل أنباء عن هبوط طائرة آتية من إسرائيل؛ ما تسبب بإغلاقه أمام حركة الملاحة الجوية.
ودخل المحتجون مبنى الركاب ووصلوا إلى مدرج المطار واجتازوا الحواجز، بهدف تفتيش السيارات المغادرة، بحثا عن مسافرين إسرائيليين؛ وفق مقاطع مصورة بثتها وكالة "إزفيستيا" الروسية، وتمّ تناقلها على وسائل التواصل.
وأعلنت الإدارة العامة لوزارة الداخلية الروسية في منطقة شمال القوقاز الفدرالية، في وقت سابق، تحديد هوية أكثر من 150 شخصًا من مثيري الشغب في مطار محج قلعة، واعتقال 60 منهم وتحويلهم إلى الشرطة للتحقيق معهم.
وفي سياق متصل، أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في وقت سابق، أن أعمال الشغب الجماعية في داغستان هي نتيجة لاستفزاز مخطط له
ومنفّذ من الخارج.