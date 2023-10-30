https://sputnikarabic.ae/20231030/مطار-محج-قلعة-يعود-إلى-التشغيل-الكامل-1082630264.html

مطار "محج قلعة" يعود إلى التشغيل الكامل

مطار "محج قلعة" يعود إلى التشغيل الكامل

ذكرت وكالة "سبوتنيك"، اليوم الاثنين، أن هيئة النقل الجوي الروسية "روس آفياتسيا" أعلنت أن مطار محج قلعة عاد إلى التشغيل الكامل. 30.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-30T14:00+0000

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2023-10-30T14:00+0000

العالم

روسيا

داغستان

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وجاء في بيان نشرته الهيئة على قناتها في "تلغرام": "استأنف مطار محج قلعة "أويتاش" استقبال ومغادرة الطائرات ابتداءً من الساعة 14:00 بتوقيت موسكو اليوم 30 تشرين الأول/أكتوبر".وجاء ذلك بعد أن أعلنت هيئة الطيران الروسية إغلاق مطار محج قلعة، بعد اقتحامه من قبل مجهولين قاموا بالتسلل إلى ساحة المطار؛ وتم على أثر ذلك اتخاذ هذا القرار بصورة مؤقتة أمام الرحلات بالاتجاهين.وكان عشرات المحتجين اقتحموا، مساء أمس، مطار محج قلعة عاصمة جمهورية داغستان الروسية في القوقاز، بعد تناقل أنباء عن هبوط طائرة آتية من إسرائيل؛ ما تسبب بإغلاقه أمام حركة الملاحة الجوية.ودخل المحتجون مبنى الركاب ووصلوا إلى مدرج المطار واجتازوا الحواجز، بهدف تفتيش السيارات المغادرة، بحثا عن مسافرين إسرائيليين؛ وفق مقاطع مصورة بثتها وكالة "إزفيستيا" الروسية، وتمّ تناقلها على وسائل التواصل.وأعلنت الإدارة العامة لوزارة الداخلية الروسية في منطقة شمال القوقاز الفدرالية، في وقت سابق، تحديد هوية أكثر من 150 شخصًا من مثيري الشغب في مطار محج قلعة، واعتقال 60 منهم وتحويلهم إلى الشرطة للتحقيق معهم.وفي سياق متصل، أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في وقت سابق، أن أعمال الشغب الجماعية في داغستان هي نتيجة لاستفزاز مخطط له ومنفّذ من الخارج.

https://sputnikarabic.ae/20231030/الخارجية-الروسية-أعمال-الشغب-في-داغستان-استفزاز-مخطط-له-ومنفذ-من-الخارج-1082629492.html

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