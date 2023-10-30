https://sputnikarabic.ae/20231030/النرويج-تندد-بوضع-إنساني-كارثي-في-غزة-إسرائيل-تجاوزت-الحد--1082615817.html
النرويج تندد بوضع "إنساني كارثي" في غزة: إسرائيل تجاوزت الحد
النرويج تندد بوضع "إنساني كارثي" في غزة: إسرائيل تجاوزت الحد
نقلت وسائل إعلام غربية عن رئيس الوزراء النرويجي يوناس غار، يوم أمس الأحد، أنه ندّد بوضع إنساني "كارثي" في غزة، مفيدا بأن رد الجيش الإسرائيلي على الهجوم الذي... 30.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-30T04:34+0000
2023-10-30T04:34+0000
2023-10-30T04:34+0000
طوفان الأقصى
العدوان الإسرائيلي على غزة
اسرائيل
الحكومة النرويجية
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وقال يوناس غار ستور في تصريح للإذاعة العامة: "القانون الدولي ينص على أن رد الفعل يجب أن يكون متكافئا مع الفعل، إذ يجب أخذ المدنيين في الاعتبار، والقانون الإنساني واضح للغاية بشأن هذا الموضوع، وأظن أنه تم تجاوز هذا الحد بشكل كبير".أكد رئيس الوزراء النرويجي في مقابلة مع إذاعة "إن آر كي" العامة أن "الصواريخ لا تزال تُطلق من غزة باتجاه إسرائيل، ونحن ندين ذلك".وشنت طائرات الجيش الإسرائيلي، "حزاما ناريا" في محيط مستشفى القدس التابع لجميعة الهلال الأحمر الفلسطيني، في حي تل الهوا جنوب غرب مدينة غزة.ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، عن مصادر محلية، بأن "طائرات الاحتلال تقصف بشكل مكثف محيط مستشفى القدس من أجل إجبار النازحين المتواجدين بداخله بالذهاب جنوبا".
https://sputnikarabic.ae/20231030/الجيش-الإسرائيلي-يقصف-هدفا-في-جنين-و7-إصابات-جراء-المواجهات-1082614688.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
طوفان الأقصى, العدوان الإسرائيلي على غزة, اسرائيل, الحكومة النرويجية
طوفان الأقصى, العدوان الإسرائيلي على غزة, اسرائيل, الحكومة النرويجية
النرويج تندد بوضع "إنساني كارثي" في غزة: إسرائيل تجاوزت الحد
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نقلت وسائل إعلام غربية عن رئيس الوزراء النرويجي يوناس غار، يوم أمس الأحد، أنه ندّد بوضع إنساني "كارثي" في غزة، مفيدا بأن رد الجيش الإسرائيلي على الهجوم الذي شنته حركة حماس غير متكافئ.
وقال يوناس غار ستور في تصريح للإذاعة العامة: "القانون الدولي ينص على أن رد الفعل يجب أن يكون متكافئا مع الفعل، إذ يجب أخذ المدنيين في الاعتبار، والقانون الإنساني واضح للغاية بشأن هذا الموضوع، وأظن أنه تم تجاوز هذا الحد بشكل كبير".
وأوضح غار أن: "نصف آلاف القتلى هم من الأطفال"، مشيرا إلى أن "لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها، وأنا أدرك أنه من الصعب للغاية الدفاع عن النفس ضد هجمات شُنت من منطقة مكتظة بالسكان مثل غزة".
أكد رئيس الوزراء النرويجي في مقابلة مع إذاعة "إن آر كي" العامة أن "الصواريخ لا تزال تُطلق من غزة باتجاه إسرائيل، ونحن ندين ذلك".
وشنت طائرات الجيش الإسرائيلي، "حزاما ناريا" في محيط مستشفى القدس التابع لجميعة الهلال الأحمر الفلسطيني، في حي تل الهوا جنوب غرب مدينة غزة.
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، عن مصادر محلية، بأن "طائرات الاحتلال تقصف بشكل مكثف محيط مستشفى القدس
من أجل إجبار النازحين المتواجدين بداخله بالذهاب جنوبا".