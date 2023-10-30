https://sputnikarabic.ae/20231030/رئيس-هيئة-الأركان-الإيراني-إسرائيل-ستخسر-الحرب-حتى-لو-استمرت-في-قصف-غزة-لمدة-عام-1082626567.html
رئيس هيئة الأركان الإيراني: إسرائيل ستخسر الحرب حتى لو استمرت في قصف غزة لمدة عام
رئيس هيئة الأركان الإيراني: إسرائيل ستخسر الحرب حتى لو استمرت في قصف غزة لمدة عام
قال رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية، اللواء محمد باقري، اليوم الاثنين، إن المقاتلين الفلسطينيين يظهرون استعدادهم العسكري في الأنفاق التي بنوها، مضيفا أنهم... 30.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-30T11:49+0000
2023-10-30T11:49+0000
2023-10-30T11:49+0000
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العدوان الإسرائيلي على غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
حركة حماس
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وأضاف باقري أن "الشعب الفلسطيني خسر أرضه قبل 75 عاما بعد جريمة كبرى، مشيرًا إلى أن عملية "طوفان الأقصى" جاءت نتيجة تراكم القمع والقتل على يد الصهاينة"، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية "مهر".وشدد باقري أنه "إذا استمر الصهاينة في قصف غزة ولو لمدة عام، فسوف يخسرون هذه الحرب"، مؤكدا أن "مهاجمة المستشفيات وسيارات الإسعاف والقصف الجوي للمشردين والنساء والأطفال ليس علامة على النصر".وأشار إلى أن الاهتمام بالدفاع السلبي هو أحد أسباب انتصار المقاتلين الفلسطينيين، مضيفا أنه في الجزء الشمالي من قطاع غزة، أفاد المقاتلون الفلسطينيون أنهم قاموا ببناء أكثر من 400 كيلومتر من الأنفاق، التي تمر عبرها أحيانا السيارات والدراجات النارية.ويستمر التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية، بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وأسرت عددًا كبيرًا من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها، وفي 8 أكتوبر الجاري، أعلنت إسرائيل رسميا بدء حرب على قطاع غزة، كما أعلن الجيش الإسرائيلي، في 10 من الشهر نفسه، إعادة السيطرة على منطقة غلاف غزة بالكامل.وأثار القصف الإسرائيلي المدمر على قطاع غزة احتجاجات وإدانات واسعة النطاق في جميع أنحاء الشرق الأوسط، كما حذرت دول عربية عدة من "التهجير القسري" لسكان قطاع غزة، بعد أن طالبت إسرائيل سكان القطاع بالنزوح جنوبًا أو التوجه إلى سيناء المصرية.وتدعو أغلب الدول العربية والإسلامية إلى جانب روسيا والصين لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وإدخال المساعدات الإنسانية، وهو ما ترفضه الولايات المتحدة وإسرائيل، حيث تستخدم واشنطن حق النقض في مجلس الأمن للحيلولة دون صدور قرار يلزم إسرائيل بوقف القصف المستمر، منذ يوم السابع من أكتوبر الجاري، على قطاع غزة الذي يقطنه أكثر من مليوني فلسطيني.
https://sputnikarabic.ae/20231026/حركة-حماس-عملية-طوفان-الأقصى-يجب-أن-تستمر-1082500327.html
https://sputnikarabic.ae/20231028/ماسك-يسخر-من-تصريحات-البيت-الأبيض-حول-إيران-بصورة-1082556495.html
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طوفان الأقصى, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, إيران, أخبار إيران, العالم, العالم العربي, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, حركة حماس
طوفان الأقصى, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, إيران, أخبار إيران, العالم, العالم العربي, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, حركة حماس
رئيس هيئة الأركان الإيراني: إسرائيل ستخسر الحرب حتى لو استمرت في قصف غزة لمدة عام
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قال رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية، اللواء محمد باقري، اليوم الاثنين، إن المقاتلين الفلسطينيين يظهرون استعدادهم العسكري في الأنفاق التي بنوها، مضيفا أنهم يصنعون أسلحتهم الخاصة، ويصممون عملياتهم الخاصة ضد إسرائيل.
وأضاف باقري أن "الشعب الفلسطيني خسر أرضه قبل 75 عاما بعد جريمة كبرى، مشيرًا إلى أن عملية "طوفان الأقصى" جاءت نتيجة تراكم القمع والقتل على يد الصهاينة"، وفقا لوكالة
الأنباء الإيرانية "مهر".
وشدد باقري أنه "إذا استمر الصهاينة في قصف غزة ولو لمدة عام، فسوف يخسرون هذه الحرب"، مؤكدا أن "مهاجمة المستشفيات وسيارات الإسعاف والقصف الجوي للمشردين والنساء والأطفال ليس علامة على النصر".
ولفت إلى أن "المقاتلين الفلسطينيين بدؤوا كفاحهم بالحجارة واللكمات، واليوم يواصلون استخدام الصواريخ والأسلحة المضادة للدبابات".
وأشار إلى أن الاهتمام بالدفاع السلبي هو أحد أسباب انتصار المقاتلين الفلسطينيين، مضيفا أنه في الجزء الشمالي من قطاع غزة، أفاد المقاتلون الفلسطينيون أنهم قاموا ببناء أكثر من 400 كيلومتر من الأنفاق، التي تمر عبرها أحيانا السيارات والدراجات النارية.
ويستمر التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية، بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، عملية "طوفان الأقصى
"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وأسرت عددًا كبيرًا من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.
وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها، وفي 8 أكتوبر الجاري، أعلنت إسرائيل رسميا بدء حرب على قطاع غزة، كما أعلن الجيش الإسرائيلي، في 10 من الشهر نفسه، إعادة السيطرة على منطقة غلاف غزة بالكامل.
وأثار القصف الإسرائيلي المدمر على قطاع غزة احتجاجات وإدانات واسعة النطاق في جميع أنحاء الشرق الأوسط، كما حذرت دول عربية عدة من "التهجير القسري" لسكان قطاع غزة، بعد أن طالبت إسرائيل سكان القطاع بالنزوح جنوبًا أو التوجه إلى سيناء المصرية.
وتدعو أغلب الدول العربية والإسلامية إلى جانب روسيا والصين لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وإدخال المساعدات الإنسانية، وهو ما ترفضه الولايات المتحدة وإسرائيل، حيث تستخدم واشنطن حق النقض في مجلس الأمن للحيلولة دون صدور قرار يلزم إسرائيل بوقف القصف المستمر، منذ يوم السابع من أكتوبر الجاري، على قطاع غزة الذي يقطنه أكثر من مليوني فلسطيني.