https://sputnikarabic.ae/20231030/مرشح-رئاسي-مصري-روسيا-دولة-عظمى-تحافظ-على-أمنها-القومي-والدور-الغربي-في-كييف-سبب-الأزمة-1082637475.html
مرشح رئاسي مصري: روسيا دولة عظمى تحافظ على أمنها القومي والدور الغربي في كييف سبب الأزمة
مرشح رئاسي مصري: روسيا دولة عظمى تحافظ على أمنها القومي والدور الغربي في كييف سبب الأزمة
أكد المرشح للانتخابات الرئاسية في مصر 2024، ورئيس حزب الوفد عبد السند يمامة، أن الرغبة في ضم أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي "ناتو"، تشكل تهديدا واضحا للحدود... 30.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-30T18:27+0000
2023-10-30T18:27+0000
2023-10-30T18:27+0000
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القاهرة - سبوتنيك. وقال يمامة، في تصريحات خاصة لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الاثنين، إن روسيا دولة عظمى تحافظ على أمنها القومي، لكن الاستفزازات الغربية هي السبب في خلق الأزمة الأوكرانية الحالية.وتابع: "ما تفعله روسيا حاليا بشأن الأزمة هو حق خالص لها"، مضيفا: "أوكرانيا لها الحق في السيادة على أرضها، لكن الدور الغربي المتدخل في كييف، واستفزازهم لروسيا هما سبب المشكلة".وأكد المرشح الرئاسي المصري أن برنامجه الانتخابي يتضمن الحفاظ على علاقات مصرية متوازنة في ظل الأزمة الأوكرانية مع كافة الأطراف.وأضاف: "العالم في حاجة إلى قوة عظمى تنافس الولايات المتحدة الأمريكية، وتهدأ من فرض سيطرتها على المنطقة".وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة إلى أمن روسيا.
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مرشح رئاسي مصري: روسيا دولة عظمى تحافظ على أمنها القومي والدور الغربي في كييف سبب الأزمة
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أكد المرشح للانتخابات الرئاسية في مصر 2024، ورئيس حزب الوفد عبد السند يمامة، أن الرغبة في ضم أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي "ناتو"، تشكل تهديدا واضحا للحدود الروسية، مشيرا إلى أن الغرب يستفز موسكو بشكل دائم.
القاهرة - سبوتنيك
. وقال يمامة، في تصريحات خاصة لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الاثنين، إن روسيا دولة عظمى تحافظ على أمنها القومي، لكن الاستفزازات الغربية هي السبب في خلق الأزمة الأوكرانية الحالية.
وتابع: "ما تفعله روسيا حاليا بشأن الأزمة هو حق خالص لها"، مضيفا: "أوكرانيا لها الحق في السيادة على أرضها، لكن الدور الغربي المتدخل في كييف، واستفزازهم لروسيا هما سبب المشكلة".
وأكد المرشح الرئاسي المصري أن برنامجه الانتخابي يتضمن الحفاظ على علاقات مصرية متوازنة في ظل الأزمة الأوكرانية
مع كافة الأطراف.
وأضاف: "العالم في حاجة إلى قوة عظمى تنافس الولايات المتحدة الأمريكية، وتهدأ من فرض سيطرتها على المنطقة".
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا
، والقضاء على التهديدات الموجهة إلى أمن روسيا.