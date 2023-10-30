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بوتين: الولايات المتحدة تريد احتواء منافسيها وزعزعة استقرارهم باستخدام الفوضى
Военнослужащий несет боеприпасы для автоматической 30-мм пушки на полигоне в тыловом районе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231030/مرشح-رئاسي-مصري-روسيا-دولة-عظمى-تحافظ-على-أمنها-القومي-والدور-الغربي-في-كييف-سبب-الأزمة-1082637475.html
مرشح رئاسي مصري: روسيا دولة عظمى تحافظ على أمنها القومي والدور الغربي في كييف سبب الأزمة
مرشح رئاسي مصري: روسيا دولة عظمى تحافظ على أمنها القومي والدور الغربي في كييف سبب الأزمة
أكد المرشح للانتخابات الرئاسية في مصر 2024، ورئيس حزب الوفد عبد السند يمامة، أن الرغبة في ضم أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي "ناتو"، تشكل تهديدا واضحا للحدود... 30.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-30T18:27+0000
2023-10-30T18:27+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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القاهرة - سبوتنيك. وقال يمامة، في تصريحات خاصة لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الاثنين، إن روسيا دولة عظمى تحافظ على أمنها القومي، لكن الاستفزازات الغربية هي السبب في خلق الأزمة الأوكرانية الحالية.وتابع: "ما تفعله روسيا حاليا بشأن الأزمة هو حق خالص لها"، مضيفا: "أوكرانيا لها الحق في السيادة على أرضها، لكن الدور الغربي المتدخل في كييف، واستفزازهم لروسيا هما سبب المشكلة".وأكد المرشح الرئاسي المصري أن برنامجه الانتخابي يتضمن الحفاظ على علاقات مصرية متوازنة في ظل الأزمة الأوكرانية مع كافة الأطراف.وأضاف: "العالم في حاجة إلى قوة عظمى تنافس الولايات المتحدة الأمريكية، وتهدأ من فرض سيطرتها على المنطقة".وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة إلى أمن روسيا.
https://sputnikarabic.ae/20231030/رئيس-وزراء-أوكرانيا-السابق-يتحدث-عن-زيارة-فورية-لزيلينسكي-إلى-موسكو-1082617383.html
https://sputnikarabic.ae/20230726/السيسي-يؤكد-لبوتين-دعم-مصر-لكافة-المساعي-الرامية-لتسوية-الأزمة-الأوكرانية-سلميا-1079437734.html
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العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار مصر الآن, مصر, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار مصر الآن, مصر, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا

مرشح رئاسي مصري: روسيا دولة عظمى تحافظ على أمنها القومي والدور الغربي في كييف سبب الأزمة

18:27 GMT 30.10.2023
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورجنود من لواء "تيريك" قبل الاستعداد للعمل القتالي لنظام إطلاق الصواريخ المتعددة "غراد" في مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور سوليدار في منطقة العملية العسكرية الخاصة
جنود من لواء تيريك قبل الاستعداد للعمل القتالي لنظام إطلاق الصواريخ المتعددة غراد في مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور سوليدار في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 30.10.2023
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
/
الانتقال إلى بنك الصور
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أكد المرشح للانتخابات الرئاسية في مصر 2024، ورئيس حزب الوفد عبد السند يمامة، أن الرغبة في ضم أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي "ناتو"، تشكل تهديدا واضحا للحدود الروسية، مشيرا إلى أن الغرب يستفز موسكو بشكل دائم.
القاهرة - سبوتنيك. وقال يمامة، في تصريحات خاصة لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الاثنين، إن روسيا دولة عظمى تحافظ على أمنها القومي، لكن الاستفزازات الغربية هي السبب في خلق الأزمة الأوكرانية الحالية.
زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى كييف للقاء الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، 20 فبراير 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.10.2023
رئيس وزراء أوكرانيا السابق يتحدث عن "زيارة فورية" لزيلينسكي إلى موسكو
06:57 GMT
وتابع: "ما تفعله روسيا حاليا بشأن الأزمة هو حق خالص لها"، مضيفا: "أوكرانيا لها الحق في السيادة على أرضها، لكن الدور الغربي المتدخل في كييف، واستفزازهم لروسيا هما سبب المشكلة".
وأكد المرشح الرئاسي المصري أن برنامجه الانتخابي يتضمن الحفاظ على علاقات مصرية متوازنة في ظل الأزمة الأوكرانية مع كافة الأطراف.
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في القمة العربية الـ 32 بجدة - سبوتنيك عربي, 1920, 26.07.2023
السيسي يؤكد لبوتين دعم مصر لكافة المساعي الرامية لتسوية الأزمة الأوكرانية سلميا
26 يوليو, 21:46 GMT
وأضاف: "العالم في حاجة إلى قوة عظمى تنافس الولايات المتحدة الأمريكية، وتهدأ من فرض سيطرتها على المنطقة".
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة إلى أمن روسيا.
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- سبوتنيك عربي تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. إسرائيل تبدأ المرحلة الثانية من الحرب على غزة.. صور وفيديو17:33 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:58 GMT
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