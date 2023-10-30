https://sputnikarabic.ae/20231030/وزير-لبناني-الجيش-الإسرائيلي-يستخدم-الفوسفور-الأبيض-ويحرق-أشجار-الزيتون-1082627425.html
وزير لبناني: الجيش الإسرائيلي يستخدم الفوسفور الأبيض ويحرق أشجار الزيتون
وزير لبناني: الجيش الإسرائيلي يستخدم الفوسفور الأبيض ويحرق أشجار الزيتون
أكد وزير الزراعة اللبناني في حكومة تصريف الأعمال، عباس الحاج حسن، إحراق الجيش الإسرائيلي أكثر من 40 ألف شجرة زيتون معمرة جنوبي البلاد، باستخدامه قنابل الفوسفور... 30.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-30T12:14+0000
2023-10-30T12:14+0000
2023-10-30T12:14+0000
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وكشف الحاج حسن، في حديث مع "راديو سبوتنيك"، أن الحكومة اللبنانية بصدد تقديم شكوى لمنظمة الأمم المتحدة اعتراضا على وحشية إسرائيل وانتهاكها القانون الدولي وسيادة لبنان. واعتبر أن الاعتداءات الإسرائيلية جريمة حرب تهدد أمن اللبنانيين، مطالبا المجتمع الدولي بالتحرك الفوري لحمايتهم.وشدد الحاج حسن على أحقية الشعب اللبناني في الدفاع عن وطنه، الذي تُنتهك سيادته في كل دقيقة من قبل الطيران الحربي الإسرائيلي، الذي يحلّق باستمرار فوق أراض لبنانية مختلفة.ويتصاعد التوتر على خلفية التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية، منذ إطلاق حركة "حماس"، فجر السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، عملية "طوفان الأقصى"، التي تصاحبت مع إطلاق آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل، واقتحام مقاتليها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وقتل وأسر عدد كبير من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها، وفي 8 من الشهر نفسه، أعلنت رسميا بدء حرب على قطاع غزة.وفي غضون ذلك، ارتفعت حدة التوتر على الحدود الإسرائيلية اللبنانية، وتبادل الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" اللبناني قصفا مدفعيا متقطعا، وسط مخاوف في إسرائيل من عمليات تسلل محتملة من الحدود اللبنانية إلى داخل إسرائيل.
https://sputnikarabic.ae/20231029/لبنان-يحذر-من-التهديدات-الإسرائيلية-تؤجج-الصراع-وتزيد-مخاطر-تحوله-إلى-مواجهة-إقليمية-1082606487.html
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لبنان, العالم العربي, تقارير سبوتنيك, حصري
لبنان, العالم العربي, تقارير سبوتنيك, حصري
وزير لبناني: الجيش الإسرائيلي يستخدم الفوسفور الأبيض ويحرق أشجار الزيتون
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حصري
أكد وزير الزراعة اللبناني في حكومة تصريف الأعمال، عباس الحاج حسن، إحراق الجيش الإسرائيلي أكثر من 40 ألف شجرة زيتون معمرة جنوبي البلاد، باستخدامه قنابل الفوسفور الأبيض المحرم دوليا.
وكشف الحاج حسن، في حديث مع "راديو سبوتنيك"، أن الحكومة اللبنانية بصدد تقديم شكوى لمنظمة الأمم المتحدة اعتراضا على وحشية إسرائيل وانتهاكها القانون الدولي وسيادة لبنان.
واعتبر أن الاعتداءات الإسرائيلية جريمة حرب تهدد أمن اللبنانيين، مطالبا المجتمع الدولي بالتحرك الفوري لحمايتهم.
وشدد الحاج حسن على أحقية الشعب اللبناني في الدفاع عن وطنه، الذي تُنتهك سيادته في كل دقيقة من قبل الطيران الحربي الإسرائيلي، الذي يحلّق باستمرار فوق أراض لبنانية مختلفة.
ويتصاعد التوتر على خلفية التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية، منذ إطلاق حركة "حماس"، فجر السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، عملية "طوفان الأقصى"، التي تصاحبت مع إطلاق آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل، واقتحام مقاتليها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وقتل وأسر عدد كبير من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.
وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها، وفي 8 من الشهر نفسه، أعلنت رسميا بدء حرب على قطاع غزة.
وفي غضون ذلك، ارتفعت حدة التوتر على الحدود الإسرائيلية اللبنانية، وتبادل الجيش الإسرائيلي
و"حزب الله" اللبناني قصفا مدفعيا متقطعا، وسط مخاوف في إسرائيل من عمليات تسلل محتملة من الحدود اللبنانية إلى داخل إسرائيل.