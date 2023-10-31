https://sputnikarabic.ae/20231031/الجيش-الإسرائيلي-منظومة-آرو-تعترض-صاروخا-أرض--أرض-أطلق-من-البحر-الأحمر-1082659760.html

الجيش الإسرائيلي: منظومة "آرو" تعترض صاروخا "أرض- أرض" أطلق من البحر الأحمر

الجيش الإسرائيلي: منظومة "آرو" تعترض صاروخا "أرض- أرض" أطلق من البحر الأحمر

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، اعتراض صاروخ "أرض- أرض" أطلق من البحر الأحمر، بواسطة منظومة الدفاع الجوي "آرو" (السهم/حيتس). 31.10.2023, سبوتنيك عربي

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وقال الجيش في بيان نشره على منصة "إكس": "تم بنجاح اعتراض صاروخ أرض-أرض أطلق على أراضي دولة إسرائيل من منطقة البحر الأحمر بواسطة نظام الدفاع بعيد المدى "آرو".وتابع: "تتبعت أنظمة الكشف التابعة للقوات الجوية مسار الصاروخ وتم اعتراضه في الوقت والمكان العملياتي المناسب".دوت انفجارات عنيفة، اليوم الثلاثاء، في محيط مطار رامون قرب إيلات جنوب إسرائيل، وسط حديث عن اعتراض صاروخوقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي (غالي تساهال): "سمع صوت اعتراض قرب مطار رامون".وأضافت: "أعلن الحوثيون من اليمن مسؤوليتهم عن إطلاق الطائرات بدون طيار إلى إيلات هذا الصباح".من جانبها، قالت القناة السابعة الإسرائيلية (عاروتس شيفع): "أنباء عن انفجار فوق مطار رامون قرب إيلات".وقال موقع "حداشوت إيلات" المحلي: "قبل قليل سُمع دوي انفجار قوي في عموم مدينة إيلات".وأضاف: "يتم النظر في إمكانية اعتراض صاروخ فوق مطار رامون، لكن لا يوجد تأكيد لذلك في هذه المرحلة والأمر قيد التحقيق".وأشار إلى أنه" لم يتم إطلاق أي صافرات إنذار في جميع أنحاء إيلات".بدوره، قال مراسل القناة "14" الإسرائيلية "هاليل بيتون روزين" في تغريدة نشرتها القناة: "المؤسسة الأمنية على علم بحادث إرهابي جاء من منطقة اليمن باتجاه إسرائيل".وأضاف "تم اعتراض عدد من الأهداف المشبوهة من قبل دول أجنبية وبعضها بالوسائل الإلكترونية لقواتنا.ولم تقع إصابات، ويجري التحقيق في الحادث".ومطار رامون الدولي، يقع في جنوب صحراء النقب على بعد 18 كم شمال مدينة إيلات وهو ثاني أكبر مطار في إسرائيل بعد مطار ديفيد بن غوريون في تل أبيب، وتم افتتاحه في 21 يناير/كانون الثاني 2019، ويحتوي على مدرج بمساحة 3.600 متر.وكان جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، قد أعلنت مسؤوليتها عن إطلاق طائرات مسيرة تجاه إيلات، وفق "فرانس برس".وصباح اليوم الثلاثاء، أفادت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، باعتراض طائرة من دون طيار قادمة من اليمن في البحر الأحمر.وقالت : "دوي صافرات الإنذار في إيلات بعد اعتراض طائرة من دون طيار انطلقت من اليمن في البحر الأحمر".ووقتها، قال الجيش الإسرائيلي في بيان مقتضب على منصة "إكس": "إلحاقا بالتقرير الأولي، رصدت أنظمة الجيش الإسرائيلي هدفا جويا يقترب من أراضي دولة إسرائيل. لا يوجد تهديد ولا يوجد خطر".وفجر الجمعة الماضي، أفاد المتحدث العسكري المصري بسقوط طائرة مسيرة وقعت في مدينة طابا المحاذية للحدود الإسرائيلية، وسقط مقذوف في مدينة نويبع، على البحر الأحمر.وفي وقت لاحق، قال المتحدث باسم الجيش المصري، في بيان رسمي عبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل، إنه "بتحليل وجمع المعلومات، أسفرت نتائج التحقيقات أن عدد (2) طائرة موجهة من دون طيار كانت متجهة من جنوب البحر الأحمر إلى الشمال، حيث تم استهداف إحداهما خارج المجال الجوي المصري في منطقة خليج العقبة، ما أسفر عن سقوط بعض حطامها في منطقة غير مأهولة بالسكان في نويبع، إضافة إلى سقوط الأخرى في طابا".وتابع المتحدث أنه "جاري قيام القوات الجوية وقوات الدفاع الجوي بتكثيف أعمال تأمين المجال الجوي المصري على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة".وقالت إسرائيل، مساء الجمعة الماضية، إن "الطائرات المسيرة، التي سقطت في مدينتي طابا ونويبع المصرية، أطلقتها جماعة "أنصار الله" اليمنية"، والتي كانت تستهدفها في المقام الأول.والسبت الماضي، قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إن طائرات مسيرة دخلت الحدود المصرية وجرى إسقاطها.وأوضح أن المنطقة في هذه الحالة ستكون عبارة عن قنبلة موقوتة تسبّب الأذى للجميع.وشدد على أن مصر ذات سيادة، داعيًا الجميع لأن يحترم سيادتها ومكانتها، وتابع: "دون أي تباهٍ أو تماهٍ.. مصر دولة قوية جدا لا تُمس".وسبق أن أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية أنها "ستشارك تدريجيا في مواجهة الجرائم الصهيونية وفق التطورات على الأرض والتنسيق مع الشركاء".وقال رئيس المجلس السياسي الأعلى التابع لجماعة "أنصار الله" اليمنية، مهدي المشاط، إن "الحرب في فلسطين أصبحت حربًا على الإسلام يقف فيها الغرب وأمريكا بجانب العدو الصهيوني".

https://sputnikarabic.ae/20231031/إسرائيل-تعلن-اعتراض-طائرة-بدون-طيار-قادمة-من-اليمن-1082650447.html

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