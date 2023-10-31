عربي
تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. إسرائيل تبدأ المرحلة الثانية من الحرب على غزة.. صور وفيديو
https://sputnikarabic.ae/20231031/الجيش-الإسرائيلي-يفجر-منزل-صالح-العاروري-نائب-رئيس-المكتب-السياسي-لـحماس-شمالي-رام-الله-1082644831.html
الجيش الإسرائيلي يفجر منزل صالح العاروري نائب رئيس المكتب السياسي لـ"حماس" شمالي رام الله
الجيش الإسرائيلي يفجر منزل صالح العاروري نائب رئيس المكتب السياسي لـ"حماس" شمالي رام الله
قام الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بتفجير منزل عائلة صالح العاروري، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" في قرية عارورة شمالي مدينة رام الله. 31.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-31T05:50+0000
2023-10-31T05:50+0000
رام الله
حركة حماس
العدوان الإسرائيلي على غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/09/05/1080714720_0:150:1600:1050_1920x0_80_0_0_a3f2255bb5598d9e2bff26102c96f353.jpg
القدس - سبوتنيك. وأفاد مصدر لوكالة "سبوتنيك" في قرية عارورة، بأن "قوات الاحتلال أغلقت المنطقة بالكامل ومنعت الدخول والخروج منها، كما سدت الطرقات المجاورة لها".وأضاف المصدر أن "ذلك في إطار سياسة الانتقام التي تواصلها سلطات الاحتلال ضد الفلسطينيين، لليوم الخامس والعشرين للحرب الإسرائيلية على غزة، والتي أعقبت عملية طوفان الأقصى في السابع من الشهر الماضي، وهي حملة اشتملت هذه الليلة أيضا على اعتقالات واسعة طالت العشرات من المواطنين في كافة أرجاء الضفة الغربية".وكانت قوات الجيش الإسرائيلي قد احتلت منزل عائلة العاروري ورفعت عليه لافتة مكتوب عليها "مقر ضابط الشاباك أبو النمر"، وذلك في الحادي والعشرين من الشهر الجاري، ثم عادت قبل أربعة أيام وأجرت له مسحا هندسيا تمهيدا لهدمه بأمر من قائد المنطقة الوسطى في الجيش الإسرائيلي.والعاروري هو نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، ويقيم في الخارج.ويستمر التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وأسرت عددًا كبيرًا من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها.
https://sputnikarabic.ae/20231031/مقتل-55-على-الأقل-وإصابة-العشرات-في-قصف-إسرائيلي-على-معظم-مناطق-غزة-1082643676.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/09/05/1080714720_0:0:1600:1200_1920x0_80_0_0_3a0c0a053317c520d6d633b515663e03.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
رام الله, حركة حماس, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
رام الله, حركة حماس, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

الجيش الإسرائيلي يفجر منزل صالح العاروري نائب رئيس المكتب السياسي لـ"حماس" شمالي رام الله

05:50 GMT 31.10.2023
© Sputnik . Ajwad Jradatقتيل وجرحى ودمار كبير إثر اقتحام الجيش الإسرائيلي لمخيم نور الشمس في طولكرم
قتيل وجرحى ودمار كبير إثر اقتحام الجيش الإسرائيلي لمخيم نور الشمس في طولكرم - سبوتنيك عربي, 1920, 31.10.2023
© Sputnik . Ajwad Jradat
تابعنا عبرTelegramNabd
قام الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بتفجير منزل عائلة صالح العاروري، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" في قرية عارورة شمالي مدينة رام الله.
القدس - سبوتنيك. وأفاد مصدر لوكالة "سبوتنيك" في قرية عارورة، بأن "قوات الاحتلال أغلقت المنطقة بالكامل ومنعت الدخول والخروج منها، كما سدت الطرقات المجاورة لها".
وأضاف المصدر أن "ذلك في إطار سياسة الانتقام التي تواصلها سلطات الاحتلال ضد الفلسطينيين، لليوم الخامس والعشرين للحرب الإسرائيلية على غزة، والتي أعقبت عملية طوفان الأقصى في السابع من الشهر الماضي، وهي حملة اشتملت هذه الليلة أيضا على اعتقالات واسعة طالت العشرات من المواطنين في كافة أرجاء الضفة الغربية".
وكانت قوات الجيش الإسرائيلي قد احتلت منزل عائلة العاروري ورفعت عليه لافتة مكتوب عليها "مقر ضابط الشاباك أبو النمر"، وذلك في الحادي والعشرين من الشهر الجاري، ثم عادت قبل أربعة أيام وأجرت له مسحا هندسيا تمهيدا لهدمه بأمر من قائد المنطقة الوسطى في الجيش الإسرائيلي.
قصف إسرائيلي هو الأعنف على قطاع غزة مساء اليوم الـ 21 للحرب - سبوتنيك عربي, 1920, 31.10.2023
مقتل 55 فلسطينيا على الأقل وإصابة العشرات في قصف إسرائيلي على معظم مناطق غزة
03:55 GMT
والعاروري هو نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، ويقيم في الخارج.
ويستمر التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وأسرت عددًا كبيرًا من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.
وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Разрушенное здание в селе Зайцево в пригороде Артемовска - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:56 GMTПалестинцы выносят ребенка из-под обломков разрушенного жилого дома после авиаудара Израиля - سبوتنيك عربي تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. إسرائيل تبدأ المرحلة الثانية من الحرب على غزة.. صور وفيديوأمس, 17:33 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала