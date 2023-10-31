https://sputnikarabic.ae/20231031/مقتل-55-على-الأقل-وإصابة-العشرات-في-قصف-إسرائيلي-على-معظم-مناطق-غزة-1082643676.html
مقتل 55 فلسطينيا على الأقل وإصابة العشرات في قصف إسرائيلي على معظم مناطق غزة
مقتل 55 فلسطينيا على الأقل وإصابة العشرات في قصف إسرائيلي على معظم مناطق غزة
أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، صباح اليوم الثلاثاء، بمقتل 55 فلسطينيا على الأقل وإصابة العشرات في قصف إسرائيلي على معظم مناطق غزة. 31.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-31T03:55+0000
2023-10-31T03:55+0000
2023-10-31T03:55+0000
العدوان الإسرائيلي على غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
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ونقلت الوكالة عن مراسلها إن 9 مواطنين قتلوا وأصيب آخرون في قصف لطيران الإسرائيلي استهدف منزلا لعائلة حجازي في منطقة المخيم الغربي في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، مضيفا أن عدد القتلى في قصف منزل عائلة أبو شمالة في رفح ارتفع إلى 18 قتيلا.كما ذكرت الوكالة أن 18 مواطنا معظمهم من النساء والأطفال قتلوا في قصف منزل قرب مقر الخدمات الطبية في منطقة الزوايدة وسط القطاع .وفي شمال القطاع، أفاد المراسل بسقوط 3 قتلى بينهم طفل (6 سنوات)، بينما أصيب 9 مواطنين نقلوا إلى المستشفى الاندونيسي في قصف استهدف منزلا شمال القطاع، كما قتل 7 آخرين وأصيب العشرات في قصف منزل لعائلة أبو سرية في حي الزيتون.وتعرض منزل لعائلة حبيب في الحي ذاته للقصف، ما أدى لارتقاء 15 شهيدا، بينما لا زال عدد آخر تحت الأنقاض، بحسب الوكالة.وأشارت الوكالة إلى أن عدد القتلى مرشح للارتفاع في ظل وجود أشخاص تحت الأنقاض.ويتعرض قطاع غزة إلى قصف بري وبحري وجوي إسرائيلي، أسفر عن مقتل آلاف المدنيين الفلسطينيين بينهم نساء وأطفال، منذ إطلاق حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى، عملية "طوفان الأقصى"، في 7 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من ألف إسرائيلي، واحتجاز نحو 200 آخرين كرهائن.وفشل مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، خلال جلسات عدة حول الوضع في غزة، في تبني مشروع قرار لوقف إطلاق النار في القطاع بسبب "الفيتو"(حق النقض) الأمريكي.
https://sputnikarabic.ae/20231030/عشرات-القتلى-والجرحى-في-قصف-متواصل-على-جميع-مناطق-قطاع-غزة-1082641967.html
https://sputnikarabic.ae/20231030/موسكو-الولايات-المتحدة-وإسرائيل-تحاولان-إبادة-سكان-غزة-أو-تهجيرهم-من-القطاع-1082641011.html
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العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
مقتل 55 فلسطينيا على الأقل وإصابة العشرات في قصف إسرائيلي على معظم مناطق غزة
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أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، صباح اليوم الثلاثاء، بمقتل 55 فلسطينيا على الأقل وإصابة العشرات في قصف إسرائيلي على معظم مناطق غزة.
ونقلت الوكالة
عن مراسلها إن 9 مواطنين قتلوا وأصيب آخرون في قصف لطيران الإسرائيلي استهدف منزلا لعائلة حجازي في منطقة المخيم الغربي في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، مضيفا أن عدد القتلى في قصف منزل عائلة أبو شمالة في رفح ارتفع إلى 18 قتيلا.
كما ذكرت الوكالة أن 18 مواطنا معظمهم من النساء والأطفال قتلوا في قصف منزل قرب مقر الخدمات الطبية في منطقة الزوايدة وسط القطاع .
وفي شمال القطاع، أفاد المراسل بسقوط 3 قتلى بينهم طفل (6 سنوات)، بينما أصيب 9 مواطنين نقلوا إلى المستشفى الاندونيسي في قصف استهدف منزلا شمال القطاع، كما قتل 7 آخرين وأصيب العشرات في قصف منزل لعائلة أبو سرية في حي الزيتون.
وتعرض منزل لعائلة حبيب في الحي ذاته للقصف، ما أدى لارتقاء 15 شهيدا، بينما لا زال عدد آخر تحت الأنقاض، بحسب الوكالة.
وأشارت الوكالة إلى أن عدد القتلى مرشح للارتفاع في ظل وجود أشخاص تحت الأنقاض.
ويتعرض قطاع غزة
إلى قصف بري وبحري وجوي إسرائيلي، أسفر عن مقتل آلاف المدنيين الفلسطينيين بينهم نساء وأطفال، منذ إطلاق حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى، عملية "طوفان الأقصى"، في 7 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من ألف إسرائيلي، واحتجاز نحو 200 آخرين كرهائن.
وفشل مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، خلال جلسات عدة حول الوضع في غزة، في تبني مشروع قرار لوقف إطلاق النار في القطاع بسبب "الفيتو"(حق النقض) الأمريكي.