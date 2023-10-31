عربي
"حزب الله": قتلى وجرحى بين أفراد قوة إسرائيلية عقب استهدافهم بصواريخ على الحدود اللبنانية
https://sputnikarabic.ae/20231031/السعودية-تثمن-تأييد-موسكو-لقرار-الأمم-المتحدة-الداعي-إلى-وقف-فوري-لإطلاق-النار-في-غزة-1082663420.html
السعودية تثمن تأييد موسكو لقرار الأمم المتحدة الداعي إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة
السعودية تثمن تأييد موسكو لقرار الأمم المتحدة الداعي إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة
ثمّن وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، تأييد موسكو لقرار الأمم المتحدة الداعي إلى وقف فوري لإطلاق النار في... 31.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-31T12:58+0000
2023-10-31T12:58+0000
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/03/09/1074508954_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_4795b8012fd7714ff39966a730ccdd56.jpg
وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن ابن فرحان عبّر لنظيره الروسي عن "تثمينه لتأييد روسيا قرار الأمم المتحدة، الصادر يوم الجمعة الماضي، بتاريخ 27 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، الذي يهدف إلى وقف فوري لإطلاق النار، وإقامة هدنة إنسانية عاجلة في قطاع غزة المحاصر".وبحث الوزيران آخر التطورات الخطيرة في قطاع غزة ومحيطها، بالإضافة إلى مناقشة أهمية أن يضطلع المجتمع الدولي بدوره لتحقيق وقف إطلاق النار بشكل فوري بما يحقق الحماية الكاملة للمدنيين، وإيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية بما يحقق تطلعات الشعب الفلسطيني.ويستمر التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت 7 أكتوبر الجاري، عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وأسرت عددًا كبيرًا من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها.
https://sputnikarabic.ae/20231031/مصدر-واشنطن-تجري-اتصالات-مع-قيادة-حماس-عبر-قطر---عاجل-1082661184.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/03/09/1074508954_194:0:2925:2048_1920x0_80_0_0_a80a06211cc124c1013ce5a03be38a4c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا
روسيا

السعودية تثمن تأييد موسكو لقرار الأمم المتحدة الداعي إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة

12:58 GMT 31.10.2023
© Sputnik . Виталий Белоусов / الانتقال إلى بنك الصوروزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان يعقدان مؤتمرا صحفيا مشتركا بعد محادثات ثنائية في موسكو
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان يعقدان مؤتمرا صحفيا مشتركا بعد محادثات ثنائية في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 31.10.2023
© Sputnik . Виталий Белоусов
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegramNabd
ثمّن وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، تأييد موسكو لقرار الأمم المتحدة الداعي إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن ابن فرحان عبّر لنظيره الروسي عن "تثمينه لتأييد روسيا قرار الأمم المتحدة، الصادر يوم الجمعة الماضي، بتاريخ 27 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، الذي يهدف إلى وقف فوري لإطلاق النار، وإقامة هدنة إنسانية عاجلة في قطاع غزة المحاصر".
وبحث الوزيران آخر التطورات الخطيرة في قطاع غزة ومحيطها، بالإضافة إلى مناقشة أهمية أن يضطلع المجتمع الدولي بدوره لتحقيق وقف إطلاق النار بشكل فوري بما يحقق الحماية الكاملة للمدنيين، وإيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية بما يحقق تطلعات الشعب الفلسطيني.
البيت الأبيض - سبوتنيك عربي, 1920, 31.10.2023
مصدر: واشنطن تجري اتصالات مع قيادة "حماس" عبر قطر
11:49 GMT
ويستمر التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت 7 أكتوبر الجاري، عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وأسرت عددًا كبيرًا من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.
وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Разрушенное здание в селе Зайцево в пригороде Артемовска - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:56 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала