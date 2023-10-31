https://sputnikarabic.ae/20231031/السعودية-تثمن-تأييد-موسكو-لقرار-الأمم-المتحدة-الداعي-إلى-وقف-فوري-لإطلاق-النار-في-غزة-1082663420.html
السعودية تثمن تأييد موسكو لقرار الأمم المتحدة الداعي إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة
السعودية تثمن تأييد موسكو لقرار الأمم المتحدة الداعي إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة
ثمّن وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، تأييد موسكو لقرار الأمم المتحدة الداعي إلى وقف فوري لإطلاق النار في... 31.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-31T12:58+0000
2023-10-31T12:58+0000
2023-10-31T12:58+0000
روسيا
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وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن ابن فرحان عبّر لنظيره الروسي عن "تثمينه لتأييد روسيا قرار الأمم المتحدة، الصادر يوم الجمعة الماضي، بتاريخ 27 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، الذي يهدف إلى وقف فوري لإطلاق النار، وإقامة هدنة إنسانية عاجلة في قطاع غزة المحاصر".وبحث الوزيران آخر التطورات الخطيرة في قطاع غزة ومحيطها، بالإضافة إلى مناقشة أهمية أن يضطلع المجتمع الدولي بدوره لتحقيق وقف إطلاق النار بشكل فوري بما يحقق الحماية الكاملة للمدنيين، وإيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية بما يحقق تطلعات الشعب الفلسطيني.ويستمر التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت 7 أكتوبر الجاري، عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وأسرت عددًا كبيرًا من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها.
https://sputnikarabic.ae/20231031/مصدر-واشنطن-تجري-اتصالات-مع-قيادة-حماس-عبر-قطر---عاجل-1082661184.html
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روسيا
السعودية تثمن تأييد موسكو لقرار الأمم المتحدة الداعي إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة
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ثمّن وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، تأييد موسكو لقرار الأمم المتحدة الداعي إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن ابن فرحان عبّر لنظيره الروسي عن "تثمينه لتأييد روسيا قرار الأمم المتحدة، الصادر يوم الجمعة الماضي، بتاريخ 27 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، الذي يهدف إلى وقف فوري لإطلاق النار، وإقامة هدنة إنسانية عاجلة في قطاع غزة المحاصر".
وبحث الوزيران آخر التطورات الخطيرة في قطاع غزة ومحيطها، بالإضافة إلى مناقشة أهمية أن يضطلع المجتمع الدولي بدوره لتحقيق وقف إطلاق النار بشكل فوري بما يحقق الحماية الكاملة للمدنيين، وإيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية بما يحقق تطلعات الشعب الفلسطيني.
ويستمر التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت 7 أكتوبر الجاري، عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة
على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وأسرت عددًا كبيرًا من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.
وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها.