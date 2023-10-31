https://sputnikarabic.ae/20231031/السفير-الروسي-في-واشنطن-المحاولات-الأمريكية-لزعزعة-استقرار-روسيا-محكوم-عليها-بالفشل-1082642925.html

السفير الروسي في واشنطن: المحاولات الأمريكية لزعزعة استقرار روسيا محكوم عليها بالفشل

السفير الروسي في واشنطن: المحاولات الأمريكية لزعزعة استقرار روسيا محكوم عليها بالفشل

أعلن السفير الروسي في واشنطن، أناتولي أنطونوف، أن أي محاولات من قبل الولايات المتحدة لتقويض النظام الدستوري في روسيا، وكذلك التآلف الوطني والديني، محكومة على... 31.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-31T01:38+0000

2023-10-31T01:38+0000

2023-10-31T01:42+0000

روسيا

أخبار روسيا اليوم

الولايات المتحدة الأمريكية

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053521631_0:36:3072:1764_1920x0_80_0_0_630a849644cfbc8bfcc390a0151d8daa.jpg

وقال أنطونوف: "حان الوقت لواشنطن أن تفهم جيدًا أن أي محاولات موجهة نحو تقويض النظام الدستوري في بلادنا، وكذلك التآلف الوطني والديني الذي تميزت به روسيا لقرون، محكومة على الفشل".وأضاف الدبلوماسي الروسي أن "الخبراء الاستراتيجيين" الأمريكيين، بدلاً من تشجيع النزاعات، يجب أن يكونوا قلقين بشأن أمان مواطنيهم، الذين يعانون من وباء العنف المسلح في الولايات المتحدة، بما في ذلك بسبب كراهية العرق.وفي وقت سابق، يوم الاثنين، أعلن منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض، جون كيربي، للصحفيين أن قيادة روسيا لم تدين بشكل صريح حادث مطار محج قلعة، في داغستان.ووفقًا لأنطونوف فإن:وكان عشرات المحتجين اقتحموا، مساء الأحد، مطار محج قلعة عاصمة جمهورية داغستان الروسية في القوقاز، بعد تناقل أنباء عن هبوط طائرة آتية من إسرائيل؛ ما تسبب بإغلاقه أمام حركة الملاحة الجوية.ودخل المحتجون مبنى الركاب ووصلوا إلى مدرج المطار واجتازوا الحواجز، بهدف تفتيش السيارات المغادرة، بحثا عن مسافرين إسرائيليين؛ وفق مقاطع مصورة بثتها وكالة "إزفيستيا" الروسية، وتمّ تناقلها على وسائل التواصل.وأعلنت الإدارة العامة لوزارة الداخلية الروسية في منطقة شمال القوقاز الفدرالية، في وقت سابق، تحديد هوية أكثر من 150 شخصًا من مثيري الشغب في مطار محج قلعة، واعتقال 60 منهم وتحويلهم إلى الشرطة للتحقيق معهم.وفي سياق متصل، أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في وقت سابق، أن أعمال الشغب الجماعية في داغستان هي نتيجة لاستفزاز مخطط له ومنفّذ من الخارج.

https://sputnikarabic.ae/20231030/الخارجية-الروسية-تنتقد-انتقائية-الأمم-المتحدة-بشأن-غزة-تحيز-مذهل-ونفاق-خيالي-1082641250.html

https://sputnikarabic.ae/20231030/مطار-محج-قلعة-يعود-إلى-التشغيل-الكامل-1082630264.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية