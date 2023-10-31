https://sputnikarabic.ae/20231031/السفير-الروسي-في-واشنطن-المحاولات-الأمريكية-لزعزعة-استقرار-روسيا-محكوم-عليها-بالفشل-1082642925.html
السفير الروسي في واشنطن: المحاولات الأمريكية لزعزعة استقرار روسيا محكوم عليها بالفشل
السفير الروسي في واشنطن: المحاولات الأمريكية لزعزعة استقرار روسيا محكوم عليها بالفشل
أعلن السفير الروسي في واشنطن، أناتولي أنطونوف، أن أي محاولات من قبل الولايات المتحدة لتقويض النظام الدستوري في روسيا، وكذلك التآلف الوطني والديني، محكومة على... 31.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-31T01:38+0000
2023-10-31T01:38+0000
2023-10-31T01:42+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
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وقال أنطونوف: "حان الوقت لواشنطن أن تفهم جيدًا أن أي محاولات موجهة نحو تقويض النظام الدستوري في بلادنا، وكذلك التآلف الوطني والديني الذي تميزت به روسيا لقرون، محكومة على الفشل".وأضاف الدبلوماسي الروسي أن "الخبراء الاستراتيجيين" الأمريكيين، بدلاً من تشجيع النزاعات، يجب أن يكونوا قلقين بشأن أمان مواطنيهم، الذين يعانون من وباء العنف المسلح في الولايات المتحدة، بما في ذلك بسبب كراهية العرق.وفي وقت سابق، يوم الاثنين، أعلن منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض، جون كيربي، للصحفيين أن قيادة روسيا لم تدين بشكل صريح حادث مطار محج قلعة، في داغستان.ووفقًا لأنطونوف فإن:وكان عشرات المحتجين اقتحموا، مساء الأحد، مطار محج قلعة عاصمة جمهورية داغستان الروسية في القوقاز، بعد تناقل أنباء عن هبوط طائرة آتية من إسرائيل؛ ما تسبب بإغلاقه أمام حركة الملاحة الجوية.ودخل المحتجون مبنى الركاب ووصلوا إلى مدرج المطار واجتازوا الحواجز، بهدف تفتيش السيارات المغادرة، بحثا عن مسافرين إسرائيليين؛ وفق مقاطع مصورة بثتها وكالة "إزفيستيا" الروسية، وتمّ تناقلها على وسائل التواصل.وأعلنت الإدارة العامة لوزارة الداخلية الروسية في منطقة شمال القوقاز الفدرالية، في وقت سابق، تحديد هوية أكثر من 150 شخصًا من مثيري الشغب في مطار محج قلعة، واعتقال 60 منهم وتحويلهم إلى الشرطة للتحقيق معهم.وفي سياق متصل، أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في وقت سابق، أن أعمال الشغب الجماعية في داغستان هي نتيجة لاستفزاز مخطط له ومنفّذ من الخارج.
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https://sputnikarabic.ae/20231030/مطار-محج-قلعة-يعود-إلى-التشغيل-الكامل-1082630264.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
السفير الروسي في واشنطن: المحاولات الأمريكية لزعزعة استقرار روسيا محكوم عليها بالفشل
01:38 GMT 31.10.2023 (تم التحديث: 01:42 GMT 31.10.2023) تابعنا عبر
أعلن السفير الروسي في واشنطن، أناتولي أنطونوف، أن أي محاولات من قبل الولايات المتحدة لتقويض النظام الدستوري في روسيا، وكذلك التآلف الوطني والديني، محكومة على الفشل.
وقال أنطونوف: "حان الوقت لواشنطن أن تفهم جيدًا أن أي محاولات موجهة نحو تقويض النظام الدستوري في بلادنا، وكذلك التآلف الوطني والديني الذي تميزت به روسيا لقرون، محكومة على الفشل".
وأضاف الدبلوماسي الروسي أن "الخبراء الاستراتيجيين" الأمريكيين، بدلاً من تشجيع النزاعات، يجب أن يكونوا قلقين بشأن أمان مواطنيهم، الذين يعانون من وباء العنف المسلح في الولايات المتحدة، بما في ذلك بسبب كراهية العرق.
وفي وقت سابق، يوم الاثنين، أعلن منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض، جون كيربي، للصحفيين أن قيادة روسيا لم تدين بشكل صريح حادث مطار محج قلعة، في داغستان.
"ردة الفعل الحادة" من الإدارة الأمريكية ووسائل الإعلام المحلية على أحداث مطار محج قلعة هي "محاولة لتقويض التواصل العرقي والديني في روسيا الاتحادية".
وكان عشرات المحتجين اقتحموا، مساء الأحد، مطار محج قلعة عاصمة جمهورية داغستان الروسية في القوقاز، بعد تناقل أنباء عن هبوط طائرة آتية من إسرائيل؛ ما تسبب بإغلاقه أمام حركة الملاحة الجوية.
ودخل المحتجون مبنى الركاب ووصلوا إلى مدرج المطار واجتازوا الحواجز، بهدف تفتيش السيارات المغادرة، بحثا عن مسافرين إسرائيليين؛ وفق مقاطع مصورة بثتها وكالة "إزفيستيا" الروسية، وتمّ تناقلها على وسائل التواصل.
وأعلنت الإدارة العامة لوزارة الداخلية الروسية في منطقة شمال القوقاز الفدرالية، في وقت سابق، تحديد هوية أكثر من 150 شخصًا من مثيري الشغب في مطار محج قلعة، واعتقال 60 منهم وتحويلهم إلى الشرطة للتحقيق معهم.
وفي سياق متصل، أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في وقت سابق، أن أعمال الشغب الجماعية في داغستان هي نتيجة لاستفزاز مخطط له
ومنفّذ من الخارج.