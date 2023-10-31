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تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. إسرائيل تبدأ المرحلة الثانية من الحرب على غزة.. صور وفيديو
https://sputnikarabic.ae/20231031/كتائب-القسام-استهدفنا-قوة-راجلة-صهيونية-قرب-معبر-كرم-أبو-سالم-بقذائف-هاون-1082645544.html
كتائب القسام: استهدفنا قوة راجلة صهيونية قرب معبر كرم أبو سالم بقذائف الهاون
كتائب القسام: استهدفنا قوة راجلة صهيونية قرب معبر كرم أبو سالم بقذائف الهاون
أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، صباح اليوم الثلاثاء، استهداف قوات إسرائيلية قرب معبر كرم أبو سالم بين قطاع غزة وإسرائيل. 31.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-31T05:49+0000
2023-10-31T05:51+0000
كتائب القسام
كتائب القسام
العدوان الإسرائيلي على غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل
إسرائيل
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وقالت "كتائب القسام" في بيان عبر موقع "تلغرام": "كتائب القسام تستهدف قوة راجلة صهيونية قرب معبر كرم أبو سالم بقذائف الهاون".وفي وقت سابق من صباح اليوم، أعلنت "كتائب القسام" استهداف دبابة وجرافة إسرائيليتين في محور شمال غرب غزة بقذيفتي "الياسين 105".ويستمر التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وأسرت عددًا كبيرًا من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها.
https://sputnikarabic.ae/20231030/كتائب-القسام-استهدفنا-دبابة-وجرافة-إسرائيليتين-في-محور-شمال-غرب-غزة-بقذيفتي-الياسين-105-1082641158.html
إسرائيل
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كتائب القسام, كتائب القسام, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, إسرائيل
كتائب القسام, كتائب القسام, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, إسرائيل

كتائب القسام: استهدفنا قوة راجلة صهيونية قرب معبر كرم أبو سالم بقذائف الهاون

05:49 GMT 31.10.2023 (تم التحديث: 05:51 GMT 31.10.2023)
© Sputnik . Ajwad Jradat"كتائب القسام" تعلن السيطرة على معبر “إيرز” والجماهير الفلسطينية تحرق اليات إسرائيلية وسط غزة
كتائب القسام تعلن السيطرة على معبر “إيرز” والجماهير الفلسطينية تحرق اليات إسرائيلية وسط غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 31.10.2023
© Sputnik . Ajwad Jradat
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أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، صباح اليوم الثلاثاء، استهداف قوات إسرائيلية قرب معبر كرم أبو سالم بين قطاع غزة وإسرائيل.
وقالت "كتائب القسام" في بيان عبر موقع "تلغرام": "كتائب القسام تستهدف قوة راجلة صهيونية قرب معبر كرم أبو سالم بقذائف الهاون".
كتائب عزالدين القسام، الجناح العسكري التابع لحركة حماس في قطاع غزة، فلسطين 19 يناير/ كانون الثاني 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.10.2023
كتائب القسام: استهدفنا دبابة وجرافة إسرائيليتين في شمال غرب غزة بقذيفتي "الياسين 105"
أمس, 22:31 GMT
وفي وقت سابق من صباح اليوم، أعلنت "كتائب القسام" استهداف دبابة وجرافة إسرائيليتين في محور شمال غرب غزة بقذيفتي "الياسين 105".
ويستمر التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وأسرت عددًا كبيرًا من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.
وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها.
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