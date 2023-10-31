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الجيش الإسرائيلي: منظومة "آرو" تعترض صاروخ "أرض- أرض" أطلق من البحر الأحمر
- سبوتنيك عربي, 1920
في ليبيا... أهوال لا توصف
تعرضت ليبيا لإعصار "دانيال" الذي خلف وراءه الكثير من الدمار والضحايا. وأصدرت حكومة الوحدة الوطنية الليبية، في وقت سابق، قرارا باعتبار جميع البلديات، التي تعرضت للفيضانات والسيول إثر العاصفة "دانيال" مناطق منكوبة.
https://sputnikarabic.ae/20231031/وصول-وفود-من-دول-العالم-كافة-للمشاركة-في-المؤتمر-الدولي-لإعادة-إعمار-درنة-الليبية-صور-1082656161.html
وصول وفود من دول العالم كافة للمشاركة في المؤتمر الدولي لإعادة إعمار درنة الليبية... صور
وصول وفود من دول العالم كافة للمشاركة في المؤتمر الدولي لإعادة إعمار درنة الليبية... صور
استقبل مطار بنينا الدولي في مدينة بنغازي الليبية، اليوم الثلاثاء، رحلات جوية من جميع دول العالم المشاركة في ‏المؤتمر الدولي لإعادة إعمار مدينة درنة، والمناطق... 31.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-31T10:08+0000
2023-10-31T10:08+0000
في ليبيا... أهوال لا توصف
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وتمثّلت هذه الوفود في ممثلي حكومات ومهندسي ومدراء كبرى الشركات العالمية في مجال إعادة الإعمار والصيانة، من أجل طرح أفكارهم في مدينة درنة، خلال فعاليات المؤتمر الدولي لإعادة إعمار المناطق المتضررة، وفقا لمراسل "سبوتنيك".كما يشهد المؤتمر تمثيلا دوليا كبيرا من عدة دول، منها روسيا، والصين، وأمريكا، وبريطانيا، والبرتغال، والإمارات العربية المتحدة، وتركيا، ورومانيا، وفرنسا وبيلاروسيا، إلى جانب أكثر من 70 ممثلا لشركات دولية وعربية.وكان رئيس الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد، عقد يوم الأحد الماضي، اجتماعا باللجنة التحضيرية للمؤتمر الدولي لإعادة إعمار درنة والمدن المتضررة.وأجرت اللجنة التحضيرية العليا للمؤتمر الدولي لإعادة إعمار مدينة درنة والمدن والمناطق المتضررة، الأسبوع الماضي، زيارة تفقدية للمدينة، حيث ستقام فعاليات اليوم الأول من المؤتمر فيها.جدير بالذكر أن فعاليات المؤتمر الدولي لإعادة إعمار مدينة درنة والمدن والمناطق المتضررة ستنطلق رسميا في الأول والثاني من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، في مدينتي درنة وبنغازي.يشار إلى أنه في العاشر من سبتمبر/ أيلول الماضي، اجتاح إعصار مدمر عدة مناطق شرقي ليبيا، أبرزها مدن درنة وبنغازي والبيضاء والمرج وسوسة، ما خلف دمارا كبيرا وأسفر عن سقوط آلاف القتلى والمصابين والمفقودين.وفقا للتقارير الرسمية، التي صدرت الشهر الماضي، فقد تسبب الإعصار "دانيال" في وفاة آلاف الأشخاص وآلاف المفقودين، بينما نزح ما لا يقل عن 38 ألف شخص من منازلهم.
https://sputnikarabic.ae/20231029/ليبيا-الحكومة-المكلفة-من-البرلمان-تتهم-حكومة-الدبيبة-بـالاستغلال-السياسي-لكارثة-دانيال-1082586541.html
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أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, الأخبار, العالم
أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, الأخبار, العالم

وصول وفود من دول العالم كافة للمشاركة في المؤتمر الدولي لإعادة إعمار درنة الليبية... صور

10:08 GMT 31.10.2023
© Photo / الحكومة الليبيةوفود من دول العالم تصل للمشاركة في المؤتمر الدولي لإعادة إعمار مدينة درنة، ليبيا، 31 أكتوبر/ تشرين الأول 2023
وفود من دول العالم تصل للمشاركة في المؤتمر الدولي لإعادة إعمار مدينة درنة، ليبيا، 31 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 31.10.2023
© Photo / الحكومة الليبية
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استقبل مطار بنينا الدولي في مدينة بنغازي الليبية، اليوم الثلاثاء، رحلات جوية من جميع دول العالم المشاركة في ‏المؤتمر الدولي لإعادة إعمار مدينة درنة، والمناطق المتضررة في الجبل الأخضر شرقي ليبيا، إثر إعصار "دانيال" الذي ضرب البلاد، الشهر الماضي، وذلك استعدادا لانطلاقه غدا الأربعاء.
وتمثّلت هذه الوفود في ممثلي حكومات ومهندسي ومدراء كبرى الشركات العالمية في مجال إعادة الإعمار والصيانة، من أجل طرح أفكارهم في مدينة درنة، خلال فعاليات المؤتمر الدولي لإعادة إعمار المناطق المتضررة، وفقا لمراسل "سبوتنيك".
كما يشهد المؤتمر تمثيلا دوليا كبيرا من عدة دول، منها روسيا، والصين، وأمريكا، وبريطانيا، والبرتغال، والإمارات العربية المتحدة، وتركيا، ورومانيا، وفرنسا وبيلاروسيا، إلى جانب أكثر من 70 ممثلا لشركات دولية وعربية.
© Photo / الحكومة الليبيةوفود من دول العالم تصل للمشاركة في المؤتمر الدولي لإعادة إعمار مدينة درنة، ليبيا، 31 أكتوبر/ تشرين الأول 2023
وفود من دول العالم تصل للمشاركة في المؤتمر الدولي لإعادة إعمار مدينة درنة، ليبيا، 31 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 31.10.2023
وفود من دول العالم تصل للمشاركة في المؤتمر الدولي لإعادة إعمار مدينة درنة، ليبيا، 31 أكتوبر/ تشرين الأول 2023
© Photo / الحكومة الليبية
وكان رئيس الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد، عقد يوم الأحد الماضي، اجتماعا باللجنة التحضيرية للمؤتمر الدولي لإعادة إعمار درنة والمدن المتضررة.
وأجرت اللجنة التحضيرية العليا للمؤتمر الدولي لإعادة إعمار مدينة درنة والمدن والمناطق المتضررة، الأسبوع الماضي، زيارة تفقدية للمدينة، حيث ستقام فعاليات اليوم الأول من المؤتمر فيها.
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جدير بالذكر أن فعاليات المؤتمر الدولي لإعادة إعمار مدينة درنة والمدن والمناطق المتضررة ستنطلق رسميا في الأول والثاني من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، في مدينتي درنة وبنغازي.
يشار إلى أنه في العاشر من سبتمبر/ أيلول الماضي، اجتاح إعصار مدمر عدة مناطق شرقي ليبيا، أبرزها مدن درنة وبنغازي والبيضاء والمرج وسوسة، ما خلف دمارا كبيرا وأسفر عن سقوط آلاف القتلى والمصابين والمفقودين.
وفقا للتقارير الرسمية، التي صدرت الشهر الماضي، فقد تسبب الإعصار "دانيال" في وفاة آلاف الأشخاص وآلاف المفقودين، بينما نزح ما لا يقل عن 38 ألف شخص من منازلهم.
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