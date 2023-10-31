https://sputnikarabic.ae/20231031/وصول-وفود-من-دول-العالم-كافة-للمشاركة-في-المؤتمر-الدولي-لإعادة-إعمار-درنة-الليبية-صور-1082656161.html

وصول وفود من دول العالم كافة للمشاركة في المؤتمر الدولي لإعادة إعمار درنة الليبية... صور

وصول وفود من دول العالم كافة للمشاركة في المؤتمر الدولي لإعادة إعمار درنة الليبية... صور

استقبل مطار بنينا الدولي في مدينة بنغازي الليبية، اليوم الثلاثاء، رحلات جوية من جميع دول العالم المشاركة في ‏المؤتمر الدولي لإعادة إعمار مدينة درنة، والمناطق... 31.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-31T10:08+0000

2023-10-31T10:08+0000

2023-10-31T10:08+0000

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وتمثّلت هذه الوفود في ممثلي حكومات ومهندسي ومدراء كبرى الشركات العالمية في مجال إعادة الإعمار والصيانة، من أجل طرح أفكارهم في مدينة درنة، خلال فعاليات المؤتمر الدولي لإعادة إعمار المناطق المتضررة، وفقا لمراسل "سبوتنيك".كما يشهد المؤتمر تمثيلا دوليا كبيرا من عدة دول، منها روسيا، والصين، وأمريكا، وبريطانيا، والبرتغال، والإمارات العربية المتحدة، وتركيا، ورومانيا، وفرنسا وبيلاروسيا، إلى جانب أكثر من 70 ممثلا لشركات دولية وعربية.وكان رئيس الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد، عقد يوم الأحد الماضي، اجتماعا باللجنة التحضيرية للمؤتمر الدولي لإعادة إعمار درنة والمدن المتضررة.وأجرت اللجنة التحضيرية العليا للمؤتمر الدولي لإعادة إعمار مدينة درنة والمدن والمناطق المتضررة، الأسبوع الماضي، زيارة تفقدية للمدينة، حيث ستقام فعاليات اليوم الأول من المؤتمر فيها.جدير بالذكر أن فعاليات المؤتمر الدولي لإعادة إعمار مدينة درنة والمدن والمناطق المتضررة ستنطلق رسميا في الأول والثاني من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، في مدينتي درنة وبنغازي.يشار إلى أنه في العاشر من سبتمبر/ أيلول الماضي، اجتاح إعصار مدمر عدة مناطق شرقي ليبيا، أبرزها مدن درنة وبنغازي والبيضاء والمرج وسوسة، ما خلف دمارا كبيرا وأسفر عن سقوط آلاف القتلى والمصابين والمفقودين.وفقا للتقارير الرسمية، التي صدرت الشهر الماضي، فقد تسبب الإعصار "دانيال" في وفاة آلاف الأشخاص وآلاف المفقودين، بينما نزح ما لا يقل عن 38 ألف شخص من منازلهم.

https://sputnikarabic.ae/20231029/ليبيا-الحكومة-المكلفة-من-البرلمان-تتهم-حكومة-الدبيبة-بـالاستغلال-السياسي-لكارثة-دانيال-1082586541.html

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