https://sputnikarabic.ae/20231101/الجيش-الإيراني-يحصل-على-منظومة-دفاعية-جديدة-بعيدة-المدى-1082706009.html

الجيش الإيراني يحصل على منظومة دفاعية جديدة بعيدة المدى

الجيش الإيراني يحصل على منظومة دفاعية جديدة بعيدة المدى

أعلن وزير الدفاع الإيراني العميد محمد رضا أشتياني، أنه سوف يتم إزاحة الستار عن منظومة دفاعية بعيدة المدى تحمل اسم "الشهيد عليوردي"، خلال الأسابيع المقبلة. 01.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-01T16:51+0000

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وحسب وكالة "تسنيم"، قال العميد أشتياني، على هامش اجتماع الحكومة الإيرانية: "نخطط للكشف عن منظومة دفاعية بعيدة المدى وسنعلن عن التفاصيل قريبا".وأضاف أشتياني أن "رفع حظر الأسلحة عن طهران، سيكون له تأثير إيجابي على القدرات الدفاعية للجيش".وتابع: "لقد أجرينا بالفعل اتصالات وتعاملات عسكرية مع بلدان مختلفة ويمكن أن يؤدي رفع الحظر على الأسلحة إلى المزيد من ذلك".وأوضح أن "القوات الإيرانية ليست مهتمة فقط بالمسائل الدفاعية، بل هي أيضا قضايا علمية وتكنولوجية ومدنية وهو ما يمكن أن يساعد في إنهاء حظر الأسلحة وزيادة التصدير والاستيراد في المجال الدفاعي".وكان الجيش الإيراني، قد أعلن الشهر الماضي، عن دخول نظام "جليلوند" الراداري متوسط ​​المدى مرحلة التشغيل لأول مرة.وأشار إلى أن "عمليات رصد وتحديد وكشف واشتباك وتدمير الطائرات هي من المهام الرئيسية لقوات الدفاع الجوي الإيرانية"، مؤكدا استخدام الجيش الإيراني لهذه الرادارات المصنعة محليا، بحسب قوله.وأوضح أنه "تم تصميم وإنتاج نظام "جليلوند" بهدف زيادة القدرة على كشف الدفاعات الجوية في المدى المتوسط، والذي يكون قادرا على كشف وتحديد أهداف الطائرة الصغيرة ذات المقاطع العرضية المنخفضة".من بين الميزات الأخرى للنظام الراداري "جليلوند"، القدرة على اكتشاف الأهداف المتوسطة المدى بثلاثة أبعاد، ومواصلة عمل الرادار على مدى الساعة ولمدة 24 ساعة، مع القدرة التكتيكية على الاستجابة السريعة.وإضافة إلى تلك الميزات، فهناك صفات أخرى يتمتع بها الرادار الإيراني الجديد، أهمها "استخدام أساليب جديدة لزيادة دقة قياس الزوايا واستخراج ارتفاع الأهداف، والاستقرار في العمليات التشغيلية وخفة الحركة للنظام، والقدرة على الاتصال بالشبكة المتكاملة للقيادة".

https://sputnikarabic.ae/20231005/الجيش-الإيراني-يجري-تدريبات-تحاكي-تدمير-سفن-في-البحر-بطائرات-مسيرة-1081675633.html

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