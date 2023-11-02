https://sputnikarabic.ae/20231102/أنصار-الله-اليمنية-تعلن-استهداف-إسرائيل-مجددا-بدفعة-كبيرة-من-الطائرات-المسيرة-1082720409.html

"أنصار الله" اليمنية تعلن استهداف إسرائيل مجددا بدفعة كبيرة من الطائرات المسيرة

"أنصار الله" اليمنية تعلن استهداف إسرائيل مجددا بدفعة كبيرة من الطائرات المسيرة

أعلنت جماعة "أنصار الله" في اليمن، مساء أمس الأربعاء، "إطلاق دفعة كبيرة من الطائرات المسيرة خلال الساعات الماضية على أهداف عدة في عمق إسرائيل". 02.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-02T07:35+0000

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وقال المتحدث باسم القوات المسلحة التابعة لأنصار الله، العميد يحيى سريع، إن الطائرات وصلت إلى أهدافها بفضل الله، مؤكدا الاستمرار في تنفيذ العمليات العسكرية دعماً ونصرة لمظلومية الشعب الفلسطيني واستجابة لنداءات ومطالب الشعب اليمني وكافة شعوب الأمة وحتى يتوقف العدوان الإسرائيلي على إخواننا في غزة الصامدة".ونشرت جماعة "أنصار الله " أمس الأربعاء، "مشاهد لعمليات إطلاق صواريخ وطائرات مسيرة على إسرائيل".وقال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية التابعة لـ"أنصار الله"، عبر حسابه على منصة "إكس"، إن "الفيديو يوضح العمليات المشتركة للقوة الصاروخية اليمنية وسلاح الجو المسيّر على أهداف في عمق الكيان الإسرائيلي في فلسطين المحتلة"، بحسب قوله.وأعلنت الجماعة الثلاثاء الماضي، عن "إطلاق عدد كبير من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة باتجاه إسرائيل".وقال المتحدث الرسمي للقوات المسلحة التابعة لـ"أنصار الله"، العميد يحيى سريع، في كلمة له، إنه "كان لا بد للقوات المسلحة أن تقوم بواجبها بالتوكل على الله وانتصارًا للمظلومية التاريخية للشعب الفلسطيني العزيز".وكشف أن "هذه العملية، هي العملية الثالثة نصرة لإخواننا المظلومين في فلسطين"، مؤكدًا "الاستمرار في تنفيذ المزيد من الضربات النوعية بالصواريخ والطائرات المسيرة حتى يتوقف العدوان الإسرائيلي"، بحسب قوله.وكانت وكالة "فرانس برس"، قد نقلت عن رئيس حكومة تصريف الأعمال التابعة لـ"أنصار الله"، عبد العزيز بن حبتور، قوله إن "الطائرات المسيرة، التي أطلقت باتجاه إيلات في جنوب إسرائيل، تابعة لدولة اليمن"، بحسب قوله. وأفادت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، في وقت سابق صباح اليوم ، باعتراض طائرة من دون طيار قادمة من اليمن فوق البحر الأحمر. وقالت : "دوّت صافرات الإنذار في إيلات، بعد اعتراض طائرة من دون طيار انطلقت من اليمن في البحر الأحمر".من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي، في بيان مقتضب، على منصة "إكس": "إلحاقا بالتقرير الأولي، رصدت أنظمة الجيش الإسرائيلي هدفا جويا يقترب من أراضي دولة إسرائيل. لا يوجد تهديد ولا يوجد خطر". وفجر الجمعة الماضية، أفاد المتحدث العسكري المصري بسقوط طائرة مسيرة وقعت في مدينة طابا المحاذية للحدود الإسرائيلية، وسقط مقذوف في مدينة نويبع، على البحر الأحمر.وفي وقت لاحق، قال المتحدث باسم الجيش المصري، في بيان رسمي عبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، إنه "بتحليل وجمع المعلومات، أسفرت نتائج التحقيقات أن عدد (2) طائرة موجهة من دون طيار كانت متجهة من جنوب البحر الأحمر إلى الشمال، حيث تم استهداف إحداهما خارج المجال الجوي المصري في منطقة خليج العقبة، ما أسفر عن سقوط بعض حطامها في منطقة غير مأهولة بالسكان في نويبع، إضافة إلى سقوط الأخرى في طابا".وتابع المتحدث أنه "جاري قيام القوات الجوية وقوات الدفاع الجوي بتكثيف أعمال تأمين المجال الجوي المصري، على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة".وسبق أن أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، أنها "ستشارك تدريجيا في مواجهة الجرائم الصهيونية وفق التطورات على الأرض والتنسيق مع الشركاء".وقال رئيس المجلس السياسي الأعلى التابع لجماعة "أنصار الله" اليمنية، مهدي المشاط، إن "الحرب في فلسطين، أصبحت حربًا على الإسلام يقف فيها الغرب وأمريكا بجانب العدو الصهيوني"، بحسب قوله.

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