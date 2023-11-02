https://sputnikarabic.ae/20231102/احتياطيات-الذهب-في-روسيا-تصل-إلى-أعلى-مستوى-في-تاريخها-1082717366.html

احتياطيات الذهب في روسيا تصل إلى "أعلى مستوى في تاريخها"

احتياطيات الذهب في روسيا تصل إلى "أعلى مستوى في تاريخها"

كشفت بيانات البنوك المركزية العالمية، اليوم الخميس، ارتفاع احتياطيات روسيا من الذهب، في سبتمبر/ أيلول من العام الحالي إلى مستوى قياسي يبلغ 2.36 ألف طن، حيث تظل... 02.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-02T02:50+0000

2023-11-02T02:50+0000

2023-11-02T02:50+0000

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ووفقًا لتحليل وكالة "سبوتنيك" لبيانات البنوك المركزية العالمية، زادت روسيا احتياطياتها من الذهب بنسبة 2%، أو 44 طنًا، في سبتمبر/ أيلول لتصل إلى 2.36 ألف طن، وهو أعلى مستوى في تاريخها الحديث. وبالتالي، تظل روسيا في المرتبة الخامسة بين الدول ذات أكبر احتياطات ذهبية.وعلى الرغم من ذلك، بسبب انخفاض حاد في أسعار الذهب في نهاية سبتمبر، انخفضت الاستثمارات في هذا المعدن الثمين بنسبة 3%، إلى 140.5 مليار دولار.وتظل الولايات المتحدة متصدرة في احتياطيات الذهب بمعدل 8.1 ألف طن من الذهب، فيما تحتل ألمانيا المركز الثاني بحوالي 3.35 ألف طن.وتأتي إيطاليا في المركز الثالث بمعدل 2.45 ألف طن، في حين تحتل فرنسا المركز الرابع بحوالي 2.4 ألف طن.وتتضمن قائمة الدول العشر الأولى من حيث احتياطيات الذهب أيضًا الصين (2.2 ألف طن)، وسويسرا (1 ألف طن)، واليابان (846 طن)، والهند (801 طن)، وتركيا (675 طن).

https://sputnikarabic.ae/20220325/بنك-روسيا-المركزي-يكشف-مكان-وجود-كامل-احتياطات-الذهب-1060436978.html

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