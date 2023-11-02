https://sputnikarabic.ae/20231102/الصحة-الفلسطينية-مقتل-فلسطينيين-اثنين-برصاص-الجيش-الإسرائيلي-في-جنين-1082761759.html

الصحة الفلسطينية: مقتل فلسطينيين اثنين برصاص الجيش الإسرائيلي في جنين

الصحة الفلسطينية: مقتل فلسطينيين اثنين برصاص الجيش الإسرائيلي في جنين

قتل فلسطينيين وأصيب أربعة آخرون برصاص قوات الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، خلال اقتحام مدينة جنين بالضفة الغربية. 02.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-02T23:02+0000

2023-11-02T23:02+0000

2023-11-02T23:02+0000

العدوان الإسرائيلي على غزة

التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

جنين

أخبار فلسطين اليوم

العالم العربي

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وأعلنت وزارة الصحة، مقتل الشابين، "سليمان محمد ستيتي (31 عاما) وجهاد إبراهيم مصطفى نغنغية (26 عاما)، وإصابة أربعة آخرين برصاص الجيش الإسرائيلي في جنين جرى نقلهم إلى مستشفيات المدينة"، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".كما اندلعت مواجهات في عدة أحياء بالمدينة، خاصة حي الهدف، وفي محيط مخيم جنين، أطلقت خلالها قوات الجيش الإسرائيلي الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع.ويواصل الجيش الإسرائيلي، لليوم الثامن والعشرين، قصف قطاع غزة. وأسفر القصف عن سقوط أكثر من 9 آلاف قتيل وأكثر من 22 ألف إصابة، فيما أدت المواجهات في الضفة الغربية إلى مقتل أكثر من 134 من فلسطينيين وإصابة نحو 2100 آخرين، بينما بلغت حصيلة القتلى الإسرائيليين 1400 شخص، فضلًا عن إصابة أكثر من 5400 آخرين.ويواصل الجيش الإسرائيلي، لليوم الثامن والعشرين، قصف قطاع غزة، حيث بدأ التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت 7 أكتوبر/تشرين الأول المنصرم، عملية "طوفان الأقصى"، وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية" متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها.وأعلنت إسرائيل مساء 27 أكتوبر المنصرم، أنها بدأت المرحلة الثانية من "حرب طويلة وصعبة مع حماس" تضمنت توغلات برية في غزة بالتزامن مع غارات جوية مكثفة.في غضون ذلك، ارتفعت حدة التوترات على الحدود الإسرائيلية اللبنانية، وتبادل الجيش الإسرائيلي وحزب الله اللبناني قصفًا مدفعيًا متقطعًا، وسط مخاوف في إسرائيل من عمليات تسلل محتملة من الحدود.وأثار القصف الإسرائيلي المدمر على قطاع غزة احتجاجات وإدانات واسعة النطاق في جميع أنحاء الشرق الأوسط، كما حذرت دول عربية عدة من "التهجير القسري" لسكان قطاع غزة، بعد أن طالبت إسرائيل سكان القطاع بالنزوح جنوباً أو التوجه إلى سيناء المصرية.وأسفر القصف عن سقوط أكثر من 9 آلاف قتيل وأكثر من 22 ألف إصابة، فيما أدت المواجهات في الضفة الغربية إلى مقتل أكثر من 134 من فلسطينيين وإصابة نحو 2100 آخرين، بينما بلغت حصيلة القتلى الإسرائيليين 1400 شخص، فضلًا عن إصابة أكثر من 5400 آخرين.وتدعو أغلب الدول العربية والإسلامية إلى جانب روسيا والصين لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وإدخال المساعدات الإنسانية، وهو ما ترفضه الولايات المتحدة وإسرائيل، حيث تستخدم واشنطن حق النقض في مجلس الأمن للحيلولة دون صدور قرار يلزم إسرائيل بوقف القصف المستمر على قطاع غزة الذي يقطنه أكثر من مليوني فلسطيني.

https://sputnikarabic.ae/20231102/تغطية-مباشرة-لـطوفان-الأقصى-إسرائيل-تقرر-وقف-جميع-الاتصالات-مع-قطاع-غزة-صور-وفيديو-1082760598.html

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العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, جنين, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي