https://sputnikarabic.ae/20231102/اليونيسف-تصف-الغارات-الإسرائيلية-على-مخيم-جباليا-في-غزة-بـالمجزرة-1082716941.html
اليونيسف تصف الغارات الإسرائيلية على مخيم جباليا في غزة بـ"المجزرة"
اليونيسف تصف الغارات الإسرائيلية على مخيم جباليا في غزة بـ"المجزرة"
وصفت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف"، اليوم الخميس، الغارات الإسرائيلية على مخيم جباليا للاجئين في قطاع غزة بـ"المجزرة". 02.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-02T02:06+0000
2023-11-02T02:06+0000
2023-11-02T02:06+0000
اليونيسف
العدوان الإسرائيلي على غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
إسرائيل
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/1b/1082543908_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_e5ff8a47ef375e2c90922d2589137ffc.jpg
وقالت المنظمة في تعليق لها، إن "مشاهد المجزرة التي ظهرت من مخيم جباليا في قطاع غزة عقب الغارات الإسرائيلية الثلاثاء والأربعاء مروعة".وأشارت "اليونيسيف" إلى أنه "على الرغم من أننا لا نملك حتى الآن تقديرات لعدد الضحايا من الأطفال جراء الهجوم، إلا أن المنازل دمرت، ويبدو أن مئات الأشخاص أصيبوا وقتلوا، وتفيد التقارير أن العديد من الضحايا كانوا من بينهم أطفال".وفي وقت سابق، قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إن ما لا يقل عن 195 فلسطيني قتلوا وأصيب 777 آخرون جراء الغارات الإسرائيلية على مخيم جباليا في قطاع غزة يومي الثلاثاء والأربعاء.ويشهد قطاع غزة قصفا إسرائيليا كثيفا، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، أدى إلى مقتل نحو 9 آلاف فلسطيني غالبيتهم نساء وأطفال، إضافة إلى نحو 23 ألف مصاب، ما تسبب في تحمل المستشفيات عبئا ثقيلا يفوق قدرتها على توفير الاحتياجات الطبية اللازمة ويفوق قدرة الأطقم الطبية، التي وصلت إلى حد الإنهاك.
https://sputnikarabic.ae/20231101/المكتب-الإعلامي-الحكومي-في-غزة-ضحايا-مجرزتي-جباليا-الأولى-والثانية-195-قتيلا-1082715619.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/1b/1082543908_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_13f90f13cdf1c0ca1a9428924d08a0a8.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
اليونيسف, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, إسرائيل
اليونيسف, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, إسرائيل
اليونيسف تصف الغارات الإسرائيلية على مخيم جباليا في غزة بـ"المجزرة"
تابعنا عبر
وصفت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف"، اليوم الخميس، الغارات الإسرائيلية على مخيم جباليا للاجئين في قطاع غزة بـ"المجزرة".
وقالت المنظمة في تعليق لها، إن "مشاهد المجزرة التي ظهرت من مخيم جباليا في قطاع غزة عقب الغارات الإسرائيلية الثلاثاء والأربعاء مروعة".
وأشارت "اليونيسيف" إلى أنه "على الرغم من أننا لا نملك حتى الآن تقديرات لعدد الضحايا من الأطفال جراء الهجوم، إلا أن المنازل دمرت، ويبدو أن مئات الأشخاص أصيبوا وقتلوا، وتفيد التقارير أن العديد من الضحايا كانوا من بينهم أطفال".
وفي وقت سابق، قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إن ما لا يقل عن 195 فلسطيني قتلوا وأصيب 777 آخرون
جراء الغارات الإسرائيلية على مخيم جباليا في قطاع غزة يومي الثلاثاء والأربعاء.
ويشهد قطاع غزة قصفا إسرائيليا
كثيفا، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، أدى إلى مقتل نحو 9 آلاف فلسطيني غالبيتهم نساء وأطفال، إضافة إلى نحو 23 ألف مصاب، ما تسبب في تحمل المستشفيات عبئا ثقيلا يفوق قدرتها على توفير الاحتياجات الطبية اللازمة ويفوق قدرة الأطقم الطبية، التي وصلت إلى حد الإنهاك.