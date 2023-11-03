https://sputnikarabic.ae/20231103/إعلام-الجيش-الإسرائيلي-كاد-يقتل-أحد-جنرالاته-على-حدود-غزة-فيديو-1082768214.html

إعلام: الجيش الإسرائيلي كاد يقتل أحد جنرالاته على حدود غزة... فيديو

إعلام: الجيش الإسرائيلي كاد يقتل أحد جنرالاته على حدود غزة... فيديو

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، النقاب عن حادث على حدود غزة كاد يتسبب في مقتل أحد جنرالات الجيش، بسبب تصرف "غير مسؤول" من أفراده. 03.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-03T08:58+0000

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وحسب القناة 13 الإسرائيلية، كان الجنرال إيتان فيروف قد وصل إلى أحد حواجز الجيش المحيطة بقطاع غزة.وأضافت أن "الجنود المتمركزين في المكان طلبوا منه الانتظار حتى يتم التصريح له بالمضي في طريقه وفقا للإجراءات المتبعة".ووفقا للقناة، تصدى له الجنود وأطلق أحدهم النار في الهواء.وعلق مسؤولون كبار في الجيش الإسرائيلي على الواقعة للقناة، قائلين إن "جميع الأطراف تصرفوا في الموقف بشكل غير مسؤول، سواء الجنرال، الذي لم يعط أهمية على الحاجز، أو الجنود الذين أطلقوا النار في الهواء".كما نقلت القناة عن متحدث باسم الجيش الإسرائيلي، تأكيده الواقعة، لافتا إلى أنه "تم تشديد الإجراءات المتعلقة بالموضوع".ويتواصل التصعيد في قطاع غزة مع استمرار القصف الإسرائيلي الكثيف، منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، ما أدى إلى مقتل أكثر من 9 آلاف فلسطيني غالبيتهم نساء وأطفال، إضافة إلى نحو 23 ألف مصاب.يذكر أنه في 7 أكتوبر الماضي، أعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية". وتمكنت حركة "حماس" من أسرِ عدد من الإسرائيليين بينهم جنود وضباط، والعودة بهم إلى قطاع غزة.وأعلن بعدها الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.كما صادق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، رسميا على بدء الحرب على قطاع غزة، ردا على إطلاق حركة "حماس" الفلسطينية عملية "طوفان الأقصى".

https://sputnikarabic.ae/20231102/مقاتل-من-حماس-يفجر-أقوى-دبابة-لدى-إسرائيل-من-المسافة-صفر-فيديو-1082755690.html

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