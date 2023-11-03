https://sputnikarabic.ae/20231103/البيت-الأبيض-ندعم-فترات-هدنة-مؤقتة-في-غزة-ولا-نسعى-إلى-تصعيد-الصراع-1082788271.html

البيت الأبيض: ندعم فترات هدنة مؤقتة في غزة ولا نسعى إلى تصعيد الصراع

البيت الأبيض: ندعم فترات هدنة مؤقتة في غزة ولا نسعى إلى تصعيد الصراع

أكد البيت الأبيض، اليوم الجمعة، أن أمريكا لا تسعى إلى التصعيد وتوسيع الصراع بين إسرائيل وحركة ‏‏"حماس" الفلسطينية.‏ 03.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-03T19:33+0000

2023-11-03T19:33+0000

2023-11-03T19:33+0000

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وأضاف أن أمريكا لا تريد أن ترى هذا الصراع يتوسع إلى لبنان، مشيرا إلى أنه "لا يمكن تصور الدمار المحتمل الذي سيحل بلبنان وشعبه في حال توسع الصراع، ويجب تجنب ذلك".كما أعلن البيت الأبيض، عن "خروج قرابة 100 أمريكي وعائلاتهم من قطاع غزة، أمس الخميس، ومن المتوقع مغادرة مجموعة كبيرة اليوم الجمعة".وفيما أوضح البيت الأبيض أنه يدعم فترات هدنة مؤقتة بقطاع غزة، إلا أنه يرى أن التوصل لوقف شامل لإطلاق النار في الوقت الحالي غير مناسب، لأنه سيفيد حركة "حماس" الفلسطينية، بحسب رأيه.يشار إلى أن السلطات الأمريكية تعارض تمامًا وقف إطلاق النار الكامل في قطاع غزة، معتبرة أنه سيمنح الفرصة لحركة "حماس" في قطاع غزة للتنفس.ويشهد قطاع غزة قصفا إسرائيليا كثيفا، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول المنصرم، أدى إلى مقتل نحو 9 آلاف فلسطيني غالبيتهم نساء وأطفال، إضافة إلى نحو 23 ألف مصاب، ما تسبب في تحمل المستشفيات عبئا ثقيلا يفوق قدرتها على توفير الاحتياجات الطبية اللازمة ويفوق قدرة الأطقم الطبية التي وصلت حد الإنهاك.

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طوفان الأقصى, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, العالم العربي, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل