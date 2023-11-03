https://sputnikarabic.ae/20231103/كانوا-يعملون-قبل-الحرب-إسرائيل-تطلق-سراح-آلاف-العمال-من-غزة-للمرة-الأولى-منذ-اندلاع-الحرب-1082767229.html
كانوا يعملون قبل الحرب.. إسرائيل تطلق سراح آلاف العمال من غزة للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب
كانوا يعملون قبل الحرب.. إسرائيل تطلق سراح آلاف العمال من غزة للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب
أطلقت السلطات الإسرائيلية، اليوم الجمعة، سراح آلاف العمال الفلسطينيين من غزة، وذلك للمرة الأولى منذ بدء الحرب على القطاع في السابع من الشهر الماضي. 03.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-03T08:23+0000
2023-11-03T08:23+0000
2023-11-03T08:23+0000
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وذكرت القناة الإسرائيلية الـ 12، صباح اليوم الجمعة، أن آلاف العمال الفلسطينيين الذين تواجدوا داخل إسرائيل قبيل اندلاع العملية التي أطلقتها حركة "حماس"، والمعروفة باسم "طوفان الأقصى"، في السابع من شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قد تم إطلاق سراحهم.وأوضحت القناة أن آلاف العمال، دون ذكر عددهم، قد عادوا إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم.وفي سياق متصل، يواصل الجيش الإسرائيلي، لليوم الثامن والعشرين، قصف قطاع غزة، حيث بدأ التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت 7 أكتوبر/تشرين الأول المنصرم، عملية "طوفان الأقصى"، وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية" متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها.وأثار القصف الإسرائيلي المدمر على قطاع غزة احتجاجات وإدانات واسعة النطاق في جميع أنحاء الشرق الأوسط، كما حذرت دول عربية عدة من "التهجير القسري" لسكان قطاع غزة، بعد أن طالبت إسرائيل سكان القطاع بالنزوح جنوباً أو التوجه إلى سيناء المصرية.وأسفر القصف عن سقوط أكثر من 9 آلاف قتيل وأكثر من 22 ألف إصابة، فيما أدت المواجهات في الضفة الغربية إلى مقتل أكثر من 134 من فلسطينيين وإصابة نحو 2100 آخرين، بينما بلغت حصيلة القتلى الإسرائيليين 1400 شخص، فضلًا عن إصابة أكثر من 5400 آخرين.وتدعو أغلب الدول العربية والإسلامية إلى جانب روسيا والصين لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وإدخال المساعدات الإنسانية، وهو ما ترفضه الولايات المتحدة وإسرائيل، حيث تستخدم واشنطن حق النقض في مجلس الأمن للحيلولة دون صدور قرار يلزم إسرائيل بوقف القصف المستمر على قطاع غزة الذي يقطنه أكثر من مليوني فلسطيني.
https://sputnikarabic.ae/20231103/طائرات-أمريكية-مسيرة-تحلق-فوق-غزة-بحثا-عن-المحتجزين-لدى-حماس-1082766234.html
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الأخبار, العالم العربي, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, حركة حماس, طوفان الأقصى
الأخبار, العالم العربي, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, حركة حماس, طوفان الأقصى
كانوا يعملون قبل الحرب.. إسرائيل تطلق سراح آلاف العمال من غزة للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب
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أطلقت السلطات الإسرائيلية، اليوم الجمعة، سراح آلاف العمال الفلسطينيين من غزة، وذلك للمرة الأولى منذ بدء الحرب على القطاع في السابع من الشهر الماضي.
وذكرت القناة الإسرائيلية الـ 12، صباح اليوم الجمعة، أن آلاف العمال الفلسطينيين الذين تواجدوا داخل إسرائيل قبيل اندلاع العملية التي أطلقتها حركة "حماس"، والمعروفة باسم "طوفان الأقصى"، في السابع من شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قد تم إطلاق سراحهم.
وأوضحت القناة أن آلاف العمال، دون ذكر عددهم، قد عادوا إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم
.
وفي سياق متصل، يواصل الجيش الإسرائيلي، لليوم الثامن والعشرين، قصف قطاع غزة، حيث بدأ التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت 7 أكتوبر/تشرين الأول المنصرم، عملية "طوفان الأقصى"، وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية" متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها.
وأثار القصف الإسرائيلي المدمر على قطاع غزة
احتجاجات وإدانات واسعة النطاق في جميع أنحاء الشرق الأوسط، كما حذرت دول عربية عدة من "التهجير القسري" لسكان قطاع غزة، بعد أن طالبت إسرائيل سكان القطاع بالنزوح جنوباً أو التوجه إلى سيناء المصرية.
وأسفر القصف عن سقوط أكثر من 9 آلاف قتيل
وأكثر من 22 ألف إصابة، فيما أدت المواجهات في الضفة الغربية إلى مقتل أكثر من 134 من فلسطينيين وإصابة نحو 2100 آخرين، بينما بلغت حصيلة القتلى الإسرائيليين 1400 شخص، فضلًا عن إصابة أكثر من 5400 آخرين.
وتدعو أغلب الدول العربية والإسلامية إلى جانب روسيا والصين لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وإدخال المساعدات الإنسانية، وهو ما ترفضه الولايات المتحدة وإسرائيل، حيث تستخدم واشنطن حق النقض في مجلس الأمن للحيلولة دون صدور قرار يلزم إسرائيل بوقف القصف المستمر على قطاع غزة الذي يقطنه أكثر من مليوني فلسطيني.