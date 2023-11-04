https://sputnikarabic.ae/20231104/إعلام-مجموعة-مدججة-بالسلاح-تخرج-الرئيس-الغيني-السابق-من-السجن-1082806247.html

إعلام: مجموعة مدججة بالسلاح تخرج الرئيس الغيني السابق من السجن

إعلام: مجموعة مدججة بالسلاح تخرج الرئيس الغيني السابق من السجن

ذكرت وكالة أنباء نقلا عن محامي الرئيس الغيني السابق موسى داديس كامارا، أن مسلحين أطلقوا سراحه من السجن، وسمعت أصوات تبادل إطلاق نار قوي في وسط العاصمة كوناكري،... 04.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-04T12:23+0000

2023-11-04T12:23+0000

2023-11-04T12:23+0000

غينيا

العالم

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ونقلت الوكالة عن محامي الرئيس السابق جوكي هب، الذي أشار إلى أنه كان من الممكن القبض على كامارا، من قبل أشخاص مسلحين ضد إرادته: "اكتشفت أنه كان هناك هروب من سجن كوناكري المدني، الأمر الذي يتعلق بموكلي موسى داديس كامارا".وأفاد عدة شهود بأن إطلاق النار وقع أيضا بالقرب من السجن في كالوما (المركز السياسي والإداري للعاصمة)، وبحسب شهود عيان نقلت الوكالة قولهم، إنه يتم استخدام أسلحة فردية وآليات عسكرية.وقال مصدر في المطار لوكالة "فرنس برس"، إنه لم تقلع أي رحلات جوية من مطار كوناكري الدولي، صباح السبت، لأن موظفي مراقبة الحركة الجوية لم يتمكنوا من الوصول إلى المطار من كالوما.أصبح موسى دادي كامارا رئيسا لغينيا في عام 2008، نتيجة لانقلاب وشغل هذا المنصب حتى عام 2010، وهو متهم بالمذبحة الوحشية للمتظاهرين خلال احتجاج ضد الحكومة العسكرية في ملعب كوناكري في عام 2009، عندما أصبح 150 شخصا ضحايا لقوات الأمن، وأصيب الكثيرون. عاشت كامارا في المنفى في الخارج لعدة سنوات بعد أن نجا من محاولة اغتيال، ثم عاد إلى الوطن في نهاية عام 2021، وفي عام 2022، بدأت محاكمة الرئيس السابق وأنصاره في غينيا.وأفادت وسائل الإعلام المحلية في غينيا، اليوم السبت، بسماع أصوات إطلاق نار في منطقة كالوم في العاصمة الغينية، حيث يقع مقر رئاسة الجمهورية والحكومة والمؤسسات الجمهورية ومقر الجيش وغيرها.وأكّد شهود عيان في تلك المنطقة لموقع "غينيا نيوز" بأن أصوات إطلاق النار من أسلحة آلية سُمعت منذ الساعة الخامسة صباحًا في كوناكري، وبالتحديد في بلدة كالوم، فيما تشهد شوارع البلدة الآن خلوًا من السكان، حيث التزموا منازلهم.

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