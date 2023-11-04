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https://sputnikarabic.ae/20231104/سماع-دوي-إطلاق-نار-داخل-منطقة-كالوم-في-العاصمة-الغينية-1082799552.html
سماع دوي إطلاق نار داخل منطقة كالوم في العاصمة الغينية
سماع دوي إطلاق نار داخل منطقة كالوم في العاصمة الغينية
أفادت وسائل الإعلام المحلية في غينيا، اليوم السبت، بسماع أصوات إطلاق نار في منطقة كالوم في العاصمة الغينية، حيث يقع مقر رئاسة الجمهورية والحكومة والمؤسسات... 04.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-04T09:14+0000
2023-11-04T09:14+0000
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القاهرة - سبوتنيك. وأفاد شهود عيان في تلك المنطقة لموقع "غينيا نيوز" بأن أصوات إطلاق النار من أسلحة آلية سُمعت منذ الساعة الخامسة صباحًا في كوناكري، وبالتحديد في بلدة كالوم، فيما تشهد شوارع البلدة الآن خلوًا من السكان، حيث التزموا منازلهم.وفي وقت سابق، تنبأ البنك الدولي بأن يشهد الاقتصاد الأفريقي تراجعا خلال العام الحالي، متوقعا أن يصل معدل النمو الاقتصادي إلى 2% من إجمالي الناتج المحلي، مقارنة بـ 3% في العام الماضي.ونقلت بوابة "الأهرام" الإلكترونية، عن البنك، أنه أرجع هذا التباطؤ المتوقع إلى تعثر اقتصادين رئيسيين في القارة وهما جنوب أفريقيا ونيجيريا، بالإضافة إلى أزمة الديون وسلاسل الانقلابات العسكرية في القارة.وأوضح البنك أنه فيما يتعلق بتوقعات نصيب الفرد من الدخل القومي في أفريقيا، فمن المتوقع انكماش متوسط نصيب الفرد على مدى العشر سنوات من 2015 إلى 2025 بنسبة 0.1%، ما يعني فقدان عقد كامل من النمو الاقتصادي، ويعكس التحديات التي تواجهها القارة في توفير فرص العمل وتحسين مستوى المعيشة.يذكر أن النيجر كانت قد شهدت انقلابا عسكريا، أواخر شهر يوليو/ تموز الماضي، أسفر عن الإطاحة برئيس البلاد بازوم واحتجازه، وفي أوائل أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، رفع محامو بازوم دعوى قضائية أمام محكمة نيامي، مطالبين بالإفراج الفوري عن الزعيم المخلوع.وتم تشكيل المجلس الوطني لحماية الوطن برئاسة قائد الحرس عبد الرحمن تياني، لحكم البلاد، وفي 10 أغسطس/ آب الماضي، وقّع تياني مرسوما بشأن تشكيل حكومة انتقالية.
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العالم, أخبار العالم الآن, غينيا, الانقلاب العسكري في غينيا, الأخبار
العالم, أخبار العالم الآن, غينيا, الانقلاب العسكري في غينيا, الأخبار

سماع دوي إطلاق نار داخل منطقة كالوم في العاصمة الغينية

09:14 GMT 04.11.2023
© AFPTV TEAMSجندي مسلح يتحرك على الشارع الرئيسي للعاصمة بعد إطلاق نار كثيف حول القصر الرئاسي في بيساو، غينيا بيساو، 1 فبراير 2022.
جندي مسلح يتحرك على الشارع الرئيسي للعاصمة بعد إطلاق نار كثيف حول القصر الرئاسي في بيساو، غينيا بيساو، 1 فبراير 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 04.11.2023
© AFPTV TEAMS
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أفادت وسائل الإعلام المحلية في غينيا، اليوم السبت، بسماع أصوات إطلاق نار في منطقة كالوم في العاصمة الغينية، حيث يقع مقر رئاسة الجمهورية والحكومة والمؤسسات الجمهورية ومقر الجيش وغيرها.
القاهرة - سبوتنيك. وأفاد شهود عيان في تلك المنطقة لموقع "غينيا نيوز" بأن أصوات إطلاق النار من أسلحة آلية سُمعت منذ الساعة الخامسة صباحًا في كوناكري، وبالتحديد في بلدة كالوم، فيما تشهد شوارع البلدة الآن خلوًا من السكان، حيث التزموا منازلهم.
وفي وقت سابق، تنبأ البنك الدولي بأن يشهد الاقتصاد الأفريقي تراجعا خلال العام الحالي، متوقعا أن يصل معدل النمو الاقتصادي إلى 2% من إجمالي الناتج المحلي، مقارنة بـ 3% في العام الماضي.
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ونقلت بوابة "الأهرام" الإلكترونية، عن البنك، أنه أرجع هذا التباطؤ المتوقع إلى تعثر اقتصادين رئيسيين في القارة وهما جنوب أفريقيا ونيجيريا، بالإضافة إلى أزمة الديون وسلاسل الانقلابات العسكرية في القارة.
وأوضح البنك أنه فيما يتعلق بتوقعات نصيب الفرد من الدخل القومي في أفريقيا، فمن المتوقع انكماش متوسط نصيب الفرد على مدى العشر سنوات من 2015 إلى 2025 بنسبة 0.1%، ما يعني فقدان عقد كامل من النمو الاقتصادي، ويعكس التحديات التي تواجهها القارة في توفير فرص العمل وتحسين مستوى المعيشة.
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يذكر أن النيجر كانت قد شهدت انقلابا عسكريا، أواخر شهر يوليو/ تموز الماضي، أسفر عن الإطاحة برئيس البلاد بازوم واحتجازه، وفي أوائل أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، رفع محامو بازوم دعوى قضائية أمام محكمة نيامي، مطالبين بالإفراج الفوري عن الزعيم المخلوع.
وتم تشكيل المجلس الوطني لحماية الوطن برئاسة قائد الحرس عبد الرحمن تياني، لحكم البلاد، وفي 10 أغسطس/ آب الماضي، وقّع تياني مرسوما بشأن تشكيل حكومة انتقالية.
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