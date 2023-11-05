https://sputnikarabic.ae/20231105/الجيش-الإسرائيلي-دخول-75-شاحنة-مساعدات-إلى-غزة-خلال-الـ-24-ساعة-الماضية-1082851955.html
الجيش الإسرائيلي: دخول 75 شاحنة مساعدات إلى غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية
الجيش الإسرائيلي: دخول 75 شاحنة مساعدات إلى غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، إن 75 شاحنة تحمل مساعدات إغاثة دخلت قطاع غزة قادمة من مصر خلال الـ 24 ساعة الماضية. 05.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-05T21:40+0000
2023-11-05T21:40+0000
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سبوتنيك. ونقلت وكالة وزارة الدفاع الإسرائيلية المسؤولة عن تنسيق الأنشطة الحكومية إنه "تم تفتيش 75 شاحنة تحمل مساعدات إنسانية دولية ونقلها إلى غزة عبر معبر رفح اليوم، وكانت الشاحنات تحتوي على إمدادات طبية وغذاء ومياه".وأضافت الوكالة أن ثلاثين شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية عبرت إلى قطاع غزة يوم أمس السبت، ليصل عدد الشاحنات التي دخلت غزة إلى 451 منذ 21 أكتوبر/ تشرين الأول أي بمعدل 30 شاحنة يوميا.في سياق متصل، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانييل هاغاري، اليوم الأحد، إن الجيش الإسرائيلي حاصر مدينة غزة وقسم قطاع غزة إلى نصفين، شمالي وجنوبي.وأضاف هاغاري للصحفيين: "اليوم، حاصرت قوات جيش الدفاع الإسرائيلي من لواء المشاة جولاني مدينة غزة، ووصلت إلى البحر، كما تم تطويق مدينة غزة من الجنوب، ما أدى في الواقع إلى فصل شمال عن جنوب قطاع غزة".يذكر أن مطار العريش الدولي كان قد استقبل، مساء اليوم الأحد، 3 طائرات تحمل مساعدات إنسانيه إلى غزه، قادمة من دولتي روسيا والكويت ومن منظمة اليونيسيف الأممية.وصرح مصدر في شمال سيناء لـ"سبوتنيك"، بوصول 3 طائرات تحمل مساعدات إنسانيه وطبيه وغذائية إلى مطار العريش الدولي، مساء اليوم الأحد.وأضاف المصدر أن الطائرات الثلاث هي، الأولى من دولة الكويت في إطار الجسر الجوي الكويتي الذي يصل إلى العريش يوميا، والطائرة الثانية هي رابع طائرة روسية، والثالثة كانت من منظمة اليونيسيف وحملت على متنها كمية من المساعدات الإنسانية والأدوية والمستلزمات الطبية.وأفاد المصدر بأن إجمالي طائرات المساعدات التي وصلت إلى مطار العريش الدولي بلغت 83 طائرة من مختلف دول العالم، حملت 1750 طنا من المساعدات المختلفة.يذكر أن وزارة الخارجية المصرية كانت قد دعت في بيان الشهر الماضي، "جميع الدول والمنظمات الإقليمية والدولية الراغبة في تقديم مساعدات إنسانية وإغاثية إلى الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، إلى إيصال تلك المساعدات إلى مطار العريش الدولي".
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العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, الأخبار
العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, الأخبار
الجيش الإسرائيلي: دخول 75 شاحنة مساعدات إلى غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية
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أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، إن 75 شاحنة تحمل مساعدات إغاثة دخلت قطاع غزة قادمة من مصر خلال الـ 24 ساعة الماضية.
سبوتنيك. ونقلت وكالة وزارة الدفاع الإسرائيلية المسؤولة عن تنسيق الأنشطة الحكومية إنه "تم تفتيش 75 شاحنة تحمل مساعدات إنسانية دولية ونقلها إلى غزة عبر معبر رفح اليوم، وكانت الشاحنات تحتوي على إمدادات طبية وغذاء ومياه".
وأضافت الوكالة أن ثلاثين شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية عبرت إلى قطاع غزة يوم أمس السبت، ليصل عدد الشاحنات التي دخلت غزة إلى 451 منذ 21 أكتوبر/ تشرين الأول أي بمعدل 30 شاحنة يوميا.
في سياق متصل، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانييل هاغاري، اليوم الأحد، إن الجيش الإسرائيلي
حاصر مدينة غزة وقسم قطاع غزة إلى نصفين، شمالي وجنوبي.
وأضاف هاغاري للصحفيين: "اليوم، حاصرت قوات جيش الدفاع الإسرائيلي من لواء المشاة جولاني مدينة غزة، ووصلت إلى البحر، كما تم تطويق مدينة غزة من الجنوب، ما أدى في الواقع إلى فصل شمال عن جنوب قطاع غزة".
وأضاف هاغاري: "نبقي على الممر مفتوحا، الذي يسمح للمواطنين في الجزء الشمالي من القطاع وفي مدينة غزة بالتحرك جنوبا".
يذكر أن مطار العريش الدولي كان قد استقبل، مساء اليوم الأحد، 3 طائرات تحمل مساعدات إنسانيه إلى غزه، قادمة من دولتي روسيا والكويت ومن منظمة اليونيسيف الأممية.
وصرح مصدر في شمال سيناء لـ"سبوتنيك"، بوصول 3 طائرات تحمل مساعدات إنسانيه وطبيه وغذائية إلى مطار العريش الدولي، مساء اليوم الأحد.
وأضاف المصدر أن الطائرات الثلاث هي، الأولى من دولة الكويت في إطار الجسر الجوي الكويتي الذي يصل إلى العريش يوميا، والطائرة الثانية هي رابع طائرة روسية، والثالثة كانت من منظمة اليونيسيف وحملت على متنها كمية من المساعدات الإنسانية والأدوية والمستلزمات الطبية.
وأفاد المصدر بأن إجمالي طائرات المساعدات التي وصلت إلى مطار العريش الدولي
بلغت 83 طائرة من مختلف دول العالم، حملت 1750 طنا من المساعدات المختلفة.
يذكر أن وزارة الخارجية المصرية كانت قد دعت في بيان الشهر الماضي، "جميع الدول والمنظمات الإقليمية والدولية الراغبة في تقديم مساعدات إنسانية وإغاثية إلى الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، إلى إيصال تلك المساعدات إلى مطار العريش الدولي".