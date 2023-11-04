https://sputnikarabic.ae/20231104/طائرة-إسرائيلية-تطلق-صاروخا-على-منزل-رئيس-المكتب-السياسي-لـحماس-في-غزة-1082800185.html
طائرة إسرائيلية تطلق صاروخا على منزل رئيس المكتب السياسي لـ"حماس" في غزة
طائرة إسرائيلية تطلق صاروخا على منزل رئيس المكتب السياسي لـ"حماس" في غزة
استهدف الطيران الإسرائيلي، اليوم السبت، بصاروخ منزل إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" في غزة، حيث يواصل الجيش الإسرائيلي قصفه العنيف على قطاع غزة... 04.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-04T09:31+0000
2023-11-04T09:31+0000
2023-11-04T09:31+0000
أخبار فلسطين اليوم
أخبار قطاع غزة
حركة حماس
إسماعيل هنية
إسرائيل
طوفان الأقصى
العالم
العالم العربي
أخبار العالم الآن
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101348/13/1013481340_0:316:4275:2720_1920x0_80_0_0_533f16999a9910808624d58ed57d94aa.jpg
وذكر المركز الفلسطيني للإعلام أن طائرة إسرائيلية مسيرة قصفت منزل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في مخيم الشاطئ في قطاع غزة.وأشار المركز إلى أن ذلك يأتي تمهيداً لقصفه بالطيران الحربي على ما يبدو.ولم يتضح ما إذا كان أي من أفراد عائلته في المنزل عند قصفه.يشار إلى أن هنية موجود خارج قطاع غزة منذ عام 2019 ويتنقل بين تركيا وقطر.وتكثف إسرائيل هجومها على قطاع غزة، حيث رفضت فكرة "هدن إنسانية" تطالب بها الأمم المتحدة والدول العربية في القطاع.وحسب وزارة الصحة الفلسطينية، تجاوزت حصيلة القصف الإسرائيلي في قطاع غزة 9227 قتيلاً، بينهم 3826 طفلاً و2405 نساء، إضافة إلى نحو 23 ألف مصاب.يذكر أنه في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية".وتمكنت حركة "حماس" من أسر عدد من الإسرائيليين بينهم جنود وضباط، والعودة بهم إلى قطاع غزة.وأعلن بعدها الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.كما صادق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، رسميا على بدء الحرب على قطاع غزة، ردا على إطلاق حركة "حماس" الفلسطينية عملية "طوفان الأقصى".
https://sputnikarabic.ae/20231010/هنية-عملية-طوفان-الأقصى-فلسطينية-القرار-والتنفيذ-1081852404.html
أخبار قطاع غزة
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101348/13/1013481340_0:0:3627:2720_1920x0_80_0_0_e370f89e1cc2e38a2ca15700d07de369.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار فلسطين اليوم, أخبار قطاع غزة, حركة حماس, إسماعيل هنية, إسرائيل, طوفان الأقصى, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار
أخبار فلسطين اليوم, أخبار قطاع غزة, حركة حماس, إسماعيل هنية, إسرائيل, طوفان الأقصى, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار
طائرة إسرائيلية تطلق صاروخا على منزل رئيس المكتب السياسي لـ"حماس" في غزة
تابعنا عبر
استهدف الطيران الإسرائيلي، اليوم السبت، بصاروخ منزل إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" في غزة، حيث يواصل الجيش الإسرائيلي قصفه العنيف على قطاع غزة برا وبحرا وجوا.
وذكر المركز الفلسطيني للإعلام أن طائرة إسرائيلية مسيرة قصفت منزل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في مخيم الشاطئ في قطاع غزة.
وأشار المركز إلى أن ذلك يأتي تمهيداً لقصفه بالطيران الحربي على ما يبدو.
ولم يتضح ما إذا كان أي من أفراد عائلته في المنزل عند قصفه.
يشار إلى أن هنية
موجود خارج قطاع غزة منذ عام 2019 ويتنقل بين تركيا وقطر.
وتكثف إسرائيل هجومها على قطاع غزة، حيث رفضت فكرة "هدن إنسانية" تطالب بها الأمم المتحدة والدول العربية في القطاع.
وحسب وزارة الصحة الفلسطينية، تجاوزت حصيلة القصف الإسرائيلي في قطاع غزة 9227 قتيلاً، بينهم 3826 طفلاً و2405 نساء، إضافة إلى نحو 23 ألف مصاب.
يذكر أنه في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، بدء عملية "طوفان الأقصى
" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية".
وتمكنت حركة "حماس" من أسر عدد من الإسرائيليين بينهم جنود وضباط، والعودة بهم إلى قطاع غزة.
وأعلن بعدها الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.
كما صادق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، رسميا على بدء الحرب على قطاع غزة
، ردا على إطلاق حركة "حماس" الفلسطينية عملية "طوفان الأقصى".