https://sputnikarabic.ae/20231104/طائرة-إسرائيلية-تطلق-صاروخا-على-منزل-رئيس-المكتب-السياسي-لـحماس-في-غزة-1082800185.html

طائرة إسرائيلية تطلق صاروخا على منزل رئيس المكتب السياسي لـ"حماس" في غزة

طائرة إسرائيلية تطلق صاروخا على منزل رئيس المكتب السياسي لـ"حماس" في غزة

استهدف الطيران الإسرائيلي، اليوم السبت، بصاروخ منزل إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" في غزة، حيث يواصل الجيش الإسرائيلي قصفه العنيف على قطاع غزة... 04.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-04T09:31+0000

2023-11-04T09:31+0000

2023-11-04T09:31+0000

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وذكر المركز الفلسطيني للإعلام أن طائرة إسرائيلية مسيرة قصفت منزل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في مخيم الشاطئ في قطاع غزة.وأشار المركز إلى أن ذلك يأتي تمهيداً لقصفه بالطيران الحربي على ما يبدو.ولم يتضح ما إذا كان أي من أفراد عائلته في المنزل عند قصفه.يشار إلى أن هنية موجود خارج قطاع غزة منذ عام 2019 ويتنقل بين تركيا وقطر.وتكثف إسرائيل هجومها على قطاع غزة، حيث رفضت فكرة "هدن إنسانية" تطالب بها الأمم المتحدة والدول العربية في القطاع.وحسب وزارة الصحة الفلسطينية، تجاوزت حصيلة القصف الإسرائيلي في قطاع غزة 9227 قتيلاً، بينهم 3826 طفلاً و2405 نساء، إضافة إلى نحو 23 ألف مصاب.يذكر أنه في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية".وتمكنت حركة "حماس" من أسر عدد من الإسرائيليين بينهم جنود وضباط، والعودة بهم إلى قطاع غزة.وأعلن بعدها الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.كما صادق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، رسميا على بدء الحرب على قطاع غزة، ردا على إطلاق حركة "حماس" الفلسطينية عملية "طوفان الأقصى".

https://sputnikarabic.ae/20231010/هنية-عملية-طوفان-الأقصى-فلسطينية-القرار-والتنفيذ-1081852404.html

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