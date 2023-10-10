https://sputnikarabic.ae/20231010/هنية-عملية-طوفان-الأقصى-فلسطينية-القرار-والتنفيذ-1081852404.html
هنية: عملية "طوفان الأقصى" فلسطينية القرار والتنفيذ
هنية: عملية "طوفان الأقصى" فلسطينية القرار والتنفيذ
دعا رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، إسماعيل هنية، اليوم الثلاثاء، إلى "مشاركة كل أبناء الأمة الإسلامية في معركة "طوفان الأقصى"، وفي مقدمتها قوى المقاومة". 10.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-10T10:01+0000
2023-10-10T10:01+0000
2023-10-10T10:01+0000
أخبار فلسطين اليوم
أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل
حركة حماس
طوفان الأقصى
الأخبار
أخبار العالم الآن
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104396/92/1043969294_0:229:2200:1467_1920x0_80_0_0_160f0ce248a0025db94cb23b9ebb3c1e.jpg
وقال هنية، في بيان له، إن "عملية "طوفان الأقصى" هي فلسطينية القرار والتنفيذ"، مضيفا أن "الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، أثبت من جديد أنه على مستوى المعركة التي دشنت مرحلة التحرير، وأثبتت قدرته على الصمود والتحدي واستعداده للتضحية بالغالي والنفيس في سبيل حريته وكرامته، وها هو يفشل مخططات العدو في الفصل بين الشعب ومقاومته الباسلة"، بحسب البيان.وأشار إلى أن "الدمار والوحشية التي تمارسها حكومة الكيان الفاشية ضد الشعب الفلسطيني في غزة، تعكس النتائج المدوية التي أحدثتها ضربات "القسام" وفصائل المقاومة منذ بدأت معركة "طوفان الأقصى"، مؤكدا أن حركته لن تفتح ملف الأسرى قبل نهاية المعركة، بحسب البيان.وأعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، يوم السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية"، بحسب قوله.وقال الضيف في بيان: "الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة".وأعلن بعدها الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.وتمكنت حركة "حماس" من أسر عدد غير معروف من الإسرائيليين بينهم جنود وضباط، والعودة بهم إلى قطاع غزة، فيما أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم الأحد 8 أكتوبر الجاري، أن "المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينيت)، صادق رسميًا على بدء الحرب على قطاع غزة".بينما أفادت القناة "12" الإسرائيلية، بأنه "تم إطلاق آلاف الصواريخ على إسرائيل، فيما تسلل عشرات الإرهابيين إلى الأراضي الإسرائيلية، بينما تشن الطائرات الإسرائيلية غارات على مواقع "حماس" في قطاع غزة".
https://sputnikarabic.ae/20231010/الأمم-المتحدة-نزوح-أكثر-من-187-ألف-شخص-في-غزة-منذ-انطلاق-عملية-طوفان-الأقصى-1081851707.html
https://sputnikarabic.ae/20231010/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-السيطرة-بالكامل-على-منطقة-غلاف-غزة-1081848151.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104396/92/1043969294_0:0:1956:1467_1920x0_80_0_0_2e0de7a10cfa082f74968a7bf979fa3d.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, حركة حماس, طوفان الأقصى, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, حركة حماس, طوفان الأقصى, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
هنية: عملية "طوفان الأقصى" فلسطينية القرار والتنفيذ
تابعنا عبر
دعا رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، إسماعيل هنية، اليوم الثلاثاء، إلى "مشاركة كل أبناء الأمة الإسلامية في معركة "طوفان الأقصى"، وفي مقدمتها قوى المقاومة".
وقال هنية، في بيان له
، إن "عملية "طوفان الأقصى" هي فلسطينية القرار والتنفيذ"، مضيفا أن "الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، أثبت من جديد أنه على مستوى المعركة التي دشنت مرحلة التحرير، وأثبتت قدرته على الصمود والتحدي واستعداده للتضحية بالغالي والنفيس في سبيل حريته وكرامته، وها هو يفشل مخططات العدو في الفصل بين الشعب ومقاومته الباسلة"، بحسب البيان.
وأشار إلى أن "الدمار والوحشية التي تمارسها حكومة الكيان الفاشية ضد الشعب الفلسطيني في غزة، تعكس النتائج المدوية التي أحدثتها ضربات "القسام" وفصائل المقاومة منذ بدأت معركة "طوفان الأقصى"، مؤكدا أن حركته لن تفتح ملف الأسرى قبل نهاية المعركة، بحسب البيان.
وأعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، يوم السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية"، بحسب قوله.
وقال الضيف في بيان: "الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة".
وأعلن بعدها الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية
"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.
وتمكنت حركة "حماس" من أسر عدد غير معروف من الإسرائيليين
بينهم جنود وضباط، والعودة بهم إلى قطاع غزة، فيما أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم الأحد 8 أكتوبر الجاري، أن "المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينيت)، صادق رسميًا على بدء الحرب على قطاع غزة
".
بينما أفادت القناة "12" الإسرائيلية، بأنه "تم إطلاق آلاف الصواريخ
على إسرائيل، فيما تسلل عشرات الإرهابيين إلى الأراضي الإسرائيلية، بينما تشن الطائرات الإسرائيلية غارات على مواقع "حماس" في قطاع غزة".