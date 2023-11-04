عربي
تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. إسرائيل تقصف المستشفيات والمدارس.. صور وفيديو
https://sputnikarabic.ae/20231104/هندوراس-تستدعي-سفيرها-لدى-إسرائيل-على-خلفية-الوضع-الإنساني-في-غزة-1082798063.html
هندوراس تستدعي سفيرها لدى إسرائيل على خلفية الوضع الإنساني في غزة
هندوراس تستدعي سفيرها لدى إسرائيل على خلفية الوضع الإنساني في غزة
أعلن وزير خارجية هندوراس، إدواردو إنريكي رينا، أنه تقرر استدعاء سفير البلاد لدى إسرائيل "للتشاور" في ضوء الوضع الإنساني في قطاع غزة. 04.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-04T08:30+0000
2023-11-04T08:30+0000
هندوراس
أخبار قطاع غزة
أخبار فلسطين اليوم
إسرائيل
طوفان الأقصى
العالم
العالم العربي
أخبار العالم الآن
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/0f/1082024418_0:0:1987:1119_1920x0_80_0_0_b8d50905dea06603cad48680bdc612fb.jpg
وقال الوزير في بيان: "نظرا للوضع الإنساني الخطير الذي يعيشه السكان المدنيون في قطاع غزة، قررت حكومة الرئيس زيومارا كاسترو استدعاء سفير جمهورية هندوراس في إسرائيل، روبرتو مارتينيز، على الفور لإجراء مشاورات".وأخبر رينا وسائل إعلام محلية، بأن حكومة هندوراس تدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة من أجل إنشاء ممر إنساني وبدء محادثات السلام.وكانت بوليفيا، قد أعلنت الثلاثاء الماضي، قطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل بسبب ارتكاب "جرائم حرب ضد الإنسانية" في قطاع غزة.وأعلنت كل من كولومبيا وتشيلي المجاورتين لبوليفيا استدعاء سفيريهما في تل أبيب للتشاور بسبب التصعيد في قطاع غزة.كما قرر الأردن الأربعاء الماضي، استدعاء سفيره لدى إسرائيل، تعبيراً عن موقف الأردن الرافض والمدين للحرب الإسرائيلية المستعرة على غزة، والتي تقتل الأبرياء، وتسبب كارثة إنسانية غير مسبوقة.وأمس الجمعة، أعلنت البحرين عودة سفيرها لدى تل أبيب إلى البلاد ووقف العلاقات الاقتصادية مع إسرائيل، وذلك تأكيدًا للموقف البحريني التاريخي الراسخ في دعم القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.ويتواصل التصعيد في قطاع غزة مع استمرار القصف الإسرائيلي الكثيف، منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، ما أدى إلى مقتل أكثر من 9 آلاف فلسطيني غالبيتهم نساء وأطفال، إضافة إلى نحو 23 ألف مصاب.يذكر أنه في 7 أكتوبر الماضي، أعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية".وتمكنت حركة "حماس" من أسرِ عدد من الإسرائيليين بينهم جنود وضباط، والعودة بهم إلى قطاع غزة.وأعلن بعدها الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.كما صادق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، رسميا على بدء الحرب على قطاع غزة، ردا على إطلاق حركة "حماس" الفلسطينية عملية "طوفان الأقصى".
https://sputnikarabic.ae/20231101/دول-لاتينية-تثير-حسرة-مواطنين-عرب-فعلت-ما-لم-تفعله-دولنا-ضد-إسرائيل-1082689439.html
هندوراس
أخبار قطاع غزة
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/0f/1082024418_100:0:1865:1324_1920x0_80_0_0_09a83fe9118ee5f385a38e91c1492302.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
هندوراس, أخبار قطاع غزة, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, طوفان الأقصى, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار
هندوراس, أخبار قطاع غزة, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, طوفان الأقصى, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار

هندوراس تستدعي سفيرها لدى إسرائيل على خلفية الوضع الإنساني في غزة

08:30 GMT 04.11.2023
© AP Photo / Hassan Eslaiahفلسطينيون يسيرون بين أنقاض المباني التي دمرتها الغارات الجوية الإسرائيلية في غزة، 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2023
فلسطينيون يسيرون بين أنقاض المباني التي دمرتها الغارات الجوية الإسرائيلية في غزة، 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.11.2023
© AP Photo / Hassan Eslaiah
تابعنا عبرTelegramNabd
أعلن وزير خارجية هندوراس، إدواردو إنريكي رينا، أنه تقرر استدعاء سفير البلاد لدى إسرائيل "للتشاور" في ضوء الوضع الإنساني في قطاع غزة.
وقال الوزير في بيان: "نظرا للوضع الإنساني الخطير الذي يعيشه السكان المدنيون في قطاع غزة، قررت حكومة الرئيس زيومارا كاسترو استدعاء سفير جمهورية هندوراس في إسرائيل، روبرتو مارتينيز، على الفور لإجراء مشاورات".
وأخبر رينا وسائل إعلام محلية، بأن حكومة هندوراس تدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة من أجل إنشاء ممر إنساني وبدء محادثات السلام.
وكانت بوليفيا، قد أعلنت الثلاثاء الماضي، قطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل بسبب ارتكاب "جرائم حرب ضد الإنسانية" في قطاع غزة.
وأعلنت كل من كولومبيا وتشيلي المجاورتين لبوليفيا استدعاء سفيريهما في تل أبيب للتشاور بسبب التصعيد في قطاع غزة.
كما قرر الأردن الأربعاء الماضي، استدعاء سفيره لدى إسرائيل، تعبيراً عن موقف الأردن الرافض والمدين للحرب الإسرائيلية المستعرة على غزة، والتي تقتل الأبرياء، وتسبب كارثة إنسانية غير مسبوقة.
وأمس الجمعة، أعلنت البحرين عودة سفيرها لدى تل أبيب إلى البلاد ووقف العلاقات الاقتصادية مع إسرائيل، وذلك تأكيدًا للموقف البحريني التاريخي الراسخ في دعم القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
وصول الجرحى والمصابين إلى مستشفى الشفاء بعد قصف مستشفى الأهلي العربي (المعمداني) في غزة، قطاع غزة، فلسطين - سبوتنيك عربي, 1920, 01.11.2023
دول لاتينية تثير حسرة مواطنين عرب: فعلت ما لم تفعله دولنا ضد إسرائيل
1 نوفمبر, 10:34 GMT
ويتواصل التصعيد في قطاع غزة مع استمرار القصف الإسرائيلي الكثيف، منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، ما أدى إلى مقتل أكثر من 9 آلاف فلسطيني غالبيتهم نساء وأطفال، إضافة إلى نحو 23 ألف مصاب.
يذكر أنه في 7 أكتوبر الماضي، أعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية".
وتمكنت حركة "حماس" من أسرِ عدد من الإسرائيليين بينهم جنود وضباط، والعودة بهم إلى قطاع غزة.
وأعلن بعدها الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.
كما صادق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، رسميا على بدء الحرب على قطاع غزة، ردا على إطلاق حركة "حماس" الفلسطينية عملية "طوفان الأقصى".
دول لاتينية اتخذت مواقف حاسمة تجاه إسرائيل بسبب غزة - سبوتنيك عربي
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. إسرائيل تقصف المستشفيات والمدارس.. صور وفيديو06:41 GMTПодрыв боеприпаса, сбрасываемого с БПЛА, в школе аэроразведки Ахмат - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:40 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала