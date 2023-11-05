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https://sputnikarabic.ae/20231105/بلينكن-من-بغداد-نحذر-الميليشيات-الموالية-لإيران-من-استغلال-حرب-غزة-لمهاجمة-مصالحنا-1082848797.html
بلينكن من بغداد: نحذر الميليشيات الموالية لإيران من استغلال حرب غزة لمهاجمة مصالحنا
بلينكن من بغداد: نحذر الميليشيات الموالية لإيران من استغلال حرب غزة لمهاجمة مصالحنا
أفادت وسائل إعلام محلية بوصول وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، مساء اليوم الأحد، إلى العاصمة العراقية بغداد في زيارة رسمية. 05.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-05T18:55+0000
2023-11-05T18:55+0000
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العالم العربي
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وأوضحت وكالة الأنباء "شفق نيوز" أن بلينكن دخل فور وصوله بغداد في اجتماع مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، لبحث تطورات وتداعيات حرب غزة وتأثيرها على المنطقة.وحذّر خلال خطاب في العراق، بثته القنوات التلفزيونية العربية، جميع الفصائل الموالية من استغلال حرب غزة لمهاجمة المصالح الأمريكية، مؤكدًا أن الولايات المتحدة لا تبحث عن صراع مع إيران، لكنها ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية القوات الأمريكية المتمركزة في المنطقة.وأصدرت كتائب "حزب الله" العراقي، صباح اليوم الأحد، تحذيرا من الزيارة المترقبة التي سيجريها وزير ‏الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، للعاصمة العراقية بغداد.‏واعتبر المسؤول الأمني في كتائب "حزب الله" العراقي، المعروف باسم "أبو علي العسكري"، في بيان له عبر "تلغرام"، أن "زيارة بلينكن غير مرحب بها".وأفاد مراسل "سبوتنيك"، اليوم الأحد، بسماع دوي سلسلة انفجارات متتالية في القاعدة الأمريكية في منطقة تل بيدر شمالي مدينة الحسكة السورية، والتي تُستهدف للمرة الأولى.وأضاف مراسل "سبوتنيك" شرقي سوريا، نقلاً عن مصادر محلية في ريف الحسكة، أن طائرات مسيرة قادمة من العراق استهدفت القاعدة الأمريكية في تل بيدر في ريف مدينة الحسكة ( 30 كم شمال غربي المدينة)، والتي تضم مقر قيادة قوات ما يسمى "التحالف الدولي"، حيث سُمع أكثر من صوت انفجار ضمن القاعدة.
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الولايات المتحدة الأمريكية, العالم العربي
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم العربي

بلينكن من بغداد: نحذر الميليشيات الموالية لإيران من استغلال حرب غزة لمهاجمة مصالحنا

18:55 GMT 05.11.2023
© AP Photo / Jacquelyn Martinوزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن
وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن - سبوتنيك عربي, 1920, 05.11.2023
© AP Photo / Jacquelyn Martin
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أفادت وسائل إعلام محلية بوصول وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، مساء اليوم الأحد، إلى العاصمة العراقية بغداد في زيارة رسمية.
وأوضحت وكالة الأنباء "شفق نيوز" أن بلينكن دخل فور وصوله بغداد في اجتماع مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، لبحث تطورات وتداعيات حرب غزة وتأثيرها على المنطقة.
وحذّر خلال خطاب في العراق، بثته القنوات التلفزيونية العربية، جميع الفصائل الموالية من استغلال حرب غزة لمهاجمة المصالح الأمريكية، مؤكدًا أن الولايات المتحدة لا تبحث عن صراع مع إيران، لكنها ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية القوات الأمريكية المتمركزة في المنطقة.
وأصدرت كتائب "حزب الله" العراقي، صباح اليوم الأحد، تحذيرا من الزيارة المترقبة التي سيجريها وزير ‏الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، للعاصمة العراقية بغداد.‏
واعتبر المسؤول الأمني في كتائب "حزب الله" العراقي، المعروف باسم "أبو علي العسكري"، في بيان له عبر "تلغرام"، أن "زيارة بلينكن غير مرحب بها".
وأكد أنه في حال زيارة بلينكن "فسنقابل ذلك بتصعيد غير مسبوق".
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وأفاد مراسل "سبوتنيك"، اليوم الأحد، بسماع دوي سلسلة انفجارات متتالية في القاعدة الأمريكية في منطقة تل بيدر شمالي مدينة الحسكة السورية، والتي تُستهدف للمرة الأولى.
وأضاف مراسل "سبوتنيك" شرقي سوريا، نقلاً عن مصادر محلية في ريف الحسكة، أن طائرات مسيرة قادمة من العراق استهدفت القاعدة الأمريكية في تل بيدر في ريف مدينة الحسكة ( 30 كم شمال غربي المدينة)، والتي تضم مقر قيادة قوات ما يسمى "التحالف الدولي"، حيث سُمع أكثر من صوت انفجار ضمن القاعدة.
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