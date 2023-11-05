https://sputnikarabic.ae/20231105/حزب-الله-اللبناني-يقول-إنه-استهدف-قوات-إسرائيلية-في-قرية-المطلة-جنوب-لبنان-1082820631.html
حزب الله اللبناني يقول إنه استهدف قوات إسرائيلية في قرية "المطلة" جنوب لبنان
حزب الله اللبناني يقول إنه استهدف قوات إسرائيلية في قرية "المطلة" جنوب لبنان
أعلن "حزب الله" اللبناني، يوم السبت، استهداف قوات إسرائيلية داخل أحد منازل قرية المطلة في جنوب لبنان. 05.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-05T00:03+0000
2023-11-05T00:03+0000
2023-11-05T00:03+0000
أخبار حزب الله
قوات إسرائيلية
لبنان
طوفان الأقصى
العدوان الإسرائيلي على غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
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بيروت - سبوتنيك. وقال "حزب الله" في بيان، السبت، "رداً على قتل عدد من المدنيين خلال الأيام الماضية استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية (حزب الله) مساء اليوم، مكمنا لِجنود العدو الصهيوني داخل أحد منازل مستعمرة المطلة وحققوا فيه إصابات مؤكدة".كما قصف الجيش الإسرائيلي بالمدفعية أطراف بلدة علماالشعب والناقورة وعيتا الشعب ورميش وراميا وعيترون في جنوب لبنان.هذا وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في بيان له، السبت "أن قوات الجيش الإسرائيلي هاجمت أهدافا لمنظمة حزب الله الإرهابية رداً على إطلاق نار من الأراضي اللبنانية".وأوضح البيان أن" طائرات حربية تابعة لجيش الدفاع الإسرائيلي هاجمت أهدافا لمنظمة حزب الله الإرهابية في الساعة الأخيرة رداً على إطلاق النار الذي تم تنفيذه من الأراضي اللبنانية في وقت سابق من اليوم، بالتزامن مع الهجمات بنيران المدفعية والدبابات".ولفت إلى أنه"من بين الأهداف التي تم استهدافها، البنى التحتية الإرهابية ومستودعات الصواريخ والمجمعات التي يستخدمها التنظيم".وكان حزب الله أعلن في بيانٍ له في وقت سابق، استهداف مواقع للجيش الإسرائيلي في جل العلام، الجرداح، حدب البستان، المالكية والمطلة.
https://sputnikarabic.ae/20231104/مسؤولو-الصحة-في-غزة-معظم-قتلى-مجزرة-مخيم-المغازي-من-النساء-والأطفال-فيديو-1082820422.html
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أخبار حزب الله, قوات إسرائيلية, لبنان, طوفان الأقصى, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
أخبار حزب الله, قوات إسرائيلية, لبنان, طوفان الأقصى, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
حزب الله اللبناني يقول إنه استهدف قوات إسرائيلية في قرية "المطلة" جنوب لبنان
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أعلن "حزب الله" اللبناني، يوم السبت، استهداف قوات إسرائيلية داخل أحد منازل قرية المطلة في جنوب لبنان.
بيروت - سبوتنيك. وقال "حزب الله" في بيان، السبت، "رداً على قتل عدد من المدنيين
خلال الأيام الماضية استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية (حزب الله) مساء اليوم، مكمنا لِجنود العدو الصهيوني داخل أحد منازل مستعمرة المطلة وحققوا فيه إصابات مؤكدة".
وأفاد مراسل "سبوتنيك"، بأن حزب الله استهدف قبل ظهر السبت مواقع للجيش الإسرائيلي في موقع المالكية عند حدود بلدة عيترون والجرداح وحدب البستان وجل العلام ومنطقة اللبونة جنوب الناقورة في القطاع الغربي من جنوب لبنان، كما قصف الجيش الإسرائيلي أطراف بلدة يارين ومحيط موقع جل العلام مقابل بلدة الضهيرة بقذائف مدفعية، بالإضافة لقصفه أطراف بلدة مركبا في القطاع الشرقي لجنوب لبنان".
كما قصف الجيش الإسرائيلي بالمدفعية أطراف بلدة علماالشعب والناقورة وعيتا الشعب ورميش وراميا وعيترون في جنوب لبنان.
هذا وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في بيان له، السبت "أن قوات الجيش الإسرائيلي هاجمت أهدافا لمنظمة حزب الله الإرهابية رداً على إطلاق نار من الأراضي اللبنانية".
وأوضح البيان أن" طائرات حربية تابعة لجيش الدفاع الإسرائيلي هاجمت أهدافا لمنظمة حزب الله الإرهابية في الساعة الأخيرة رداً على إطلاق النار الذي تم تنفيذه من الأراضي اللبنانية في وقت سابق من اليوم، بالتزامن مع الهجمات بنيران المدفعية والدبابات".
ولفت إلى أنه"من بين الأهداف التي تم استهدافها، البنى التحتية الإرهابية ومستودعات الصواريخ والمجمعات التي يستخدمها التنظيم".
وكان حزب الله أعلن في بيانٍ له في وقت سابق، استهداف مواقع للجيش الإسرائيلي في جل العلام، الجرداح، حدب البستان، المالكية والمطلة.