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https://sputnikarabic.ae/20231105/تغطية-مباشرة-لـطوفان-الأقصى-إسرائيل-تواصل-القصف-وزيارة-بلينكن-لم-تقدم-شيئا-صور-وفيديو-1082852377.html
تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. إسرائيل تواصل القصف وزيارة بلينكن لم تقدم شيئا.. صور وفيديو
تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. إسرائيل تواصل القصف وزيارة بلينكن لم تقدم شيئا.. صور وفيديو
لليوم الحادي الثلاثين يواصل الجيش الإسرائيلي قصفه العنيف برًا وبحرًا وجوًا على قطاع غزة، حيث قصف المدارس والمستشفيات والمساجد، مستخدما مئات آلاف الأطنان من... 05.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-05T22:43+0000
2023-11-05T23:05+0000
العالم العربي
طوفان الأقصى
العدوان الإسرائيلي على غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
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العالم العربي, طوفان الأقصى, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, новый онлайн для белой редактуры
العالم العربي, طوفان الأقصى, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, новый онлайн для белой редактуры
قصف إسرائيلي عنيف على قطاع غزة 5 نوفمبر 2023 - سبوتنيك عربي

تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. إسرائيل تواصل القصف وزيارة بلينكن لم تقدم شيئا.. صور وفيديو

22:43 GMT 05.11.2023 (تم التحديث: 23:05 GMT 05.11.2023)
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يتبع
لليوم الحادي الثلاثين يواصل الجيش الإسرائيلي قصفه العنيف برًا وبحرًا وجوًا على قطاع غزة، حيث قصف المدارس والمستشفيات والمساجد، مستخدما مئات آلاف الأطنان من القنابل الكبيرة والمحرمة دوليا والأسلحة الفتاكة.
القصف الإسرائيلي أثار تنديدا دوليا وعربيا وإسلاميا إلى جانب روسيا والصين، وجعل الأمين العام للأمم المتحدة يشعر بالفزع جراء الهجمات الإسرائيلية.
ورغم ذلك مازالت الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وبعض الدول الغربية تدعم إسرائيل بكل ما أوتيت من قوة، وترفض الدعوات العالمية لوقف إطلاق النار وتستخدم واشنطن حق النقض في مجلس الأمن للحيلولة دون صدور قرار يلزم تل أبيب بوقف الحرب الشعواء والغير متكافئة ضد قطاع غزة الذي يقطنه أكثر من مليوني شخص.
دعم الولايات المتحدة والحلفاء الغربيين اللامحدود لإسرائيل جعلها تشعر بقدرتها على فعل أي شيء والإفلات من العقاب، وهو ما دعا وزير في الحكومة الإسرائيلية إلى القول:

"بضرورة قصف غزة بقنبلة نووية". مشيرا إلى أن "كل المدنيين متورطين في دعم حماس داخل القطاع"، ودعوة برلماني آخر إلى "قتل قادة حماس في السجون والضفة".

وتقول إسرائيل إن حربها على غزة جاءت ردا على عملية "طوفان الأقصى" التي شنتها حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول المنصرم على المستوطنات المتاخمة لقطاع غزة وراح ضحيتها أكثر من 1400 إسرائيلي وأسر أكثر من 200 آخرين.
وأسفر القصف الإسرائيلي على غزة عن سقوط 9770 قتيلا وإصابة نحو 25 ألفا آخرين، فيما أسفرت المواجهات في الضفة الغربية عن مقتل أكثر من 153 فلسطينيا وإصابة نحو 2200 آخرين.
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