https://sputnikarabic.ae/20231106/القسام-تنشر-مشاهد-لتدمير-دبابات-إسرائيلية-حاولت-التقدم-في-خانيونس-فيديو--1082865563.html
"القسام" تنشر مشاهد لتدمير دبابات إسرائيلية حاولت التقدم في خانيونس... فيديو
"القسام" تنشر مشاهد لتدمير دبابات إسرائيلية حاولت التقدم في خانيونس... فيديو
نشرت "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، مقطع فيديو يظهر قيام مقاتليها بتدمير عدد من المدرعات الإسرائيلية شرقي خانيونس. 06.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-06T12:19+0000
2023-11-06T12:19+0000
2023-11-06T12:44+0000
العالم العربي
طوفان الأقصى
حركة حماس
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/06/1082865405_0:42:3072:1770_1920x0_80_0_0_98191de98fd882e832046b5c53ad3b8b.jpg
وقالت "القسام" في تعليقها على الفيديو الذي نشرته على تلغرام، إن هذه المشاهد هي لـ"جانب من تصدي" للقوات الإسرائيلية التي "حاولت التقدم شرق خانيونس وتدمير عدد من آلياتها".وقال الجيش الإسرائيلي، إن قواتيه نفذت، خلال الساعات الـ24 الماضية، ضربات على أكثر من 450 هدفا لحركة حماس الفلسطينية، وقضت على وجه الخصوص على الشخص المسؤول عن العمليات الخاصة.ووفقًا للجيش الإسرائيلي، فقد قتل في الضربات الإسرائيلية، المسؤول عن العمليات الأمنية الخاصة في "حماس" جمال موسى.وأضاف الجيش الإسرائيلي، أن عدة قادة كتائب من الحركات قتلوا أيضا في القتال. وبالإضافة إلى ذلك، سيطر الجيش الإسرائيلي الليلة الماضية على منشأة عسكرية تابعة لـ"حماس" في قطاع غزة.وأسفر القصف الإسرائيلي على غزة عن سقوط 9770 قتيلا وإصابة نحو 25 ألفا آخرين، فيما أسفرت المواجهات في الضفة الغربية عن مقتل أكثر من 153 فلسطينيا وإصابة نحو 2200 آخرين.
https://sputnikarabic.ae/20231106/لحظة-سقوط-صاروخ-من-القبة-الحديدية-بشكل-خاطئ-والجيش-الإسرائيلي-يعلق-فيديو-1082864534.html
https://sputnikarabic.ae/20231106/الاتحاد-الأوروبي-يتحدث-عن-فرصة-أخيرة-للتسوية-في-الشرق-الأوسط-1082863198.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/06/1082865405_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e953764846098c58b250885923ade65d.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, طوفان الأقصى, حركة حماس
العالم العربي, طوفان الأقصى, حركة حماس
"القسام" تنشر مشاهد لتدمير دبابات إسرائيلية حاولت التقدم في خانيونس... فيديو
12:19 GMT 06.11.2023 (تم التحديث: 12:44 GMT 06.11.2023) تابعنا عبر
نشرت "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، مقطع فيديو يظهر قيام مقاتليها بتدمير عدد من المدرعات الإسرائيلية شرقي خانيونس.
وقالت "القسام" في تعليقها
على الفيديو الذي نشرته على تلغرام، إن هذه المشاهد هي لـ"جانب من تصدي" للقوات الإسرائيلية التي "حاولت التقدم شرق خانيونس وتدمير عدد من آلياتها".
وبدوره، أعلن الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الاثنين، ارتفاع حصيلة قتلى العسكريين الإسرائيليين منذ تصاعد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، في صباح 7 أكتوبر/ تشرين الأول المنصرم، إلى 347 جنديا. وقال الجيش الإسرائيلي
، إن قواتيه نفذت، خلال الساعات الـ24 الماضية، ضربات على أكثر من 450 هدفا لحركة حماس الفلسطينية، وقضت على وجه الخصوص على الشخص المسؤول عن العمليات الخاصة.
وجاء في بيان الجيش الإسرائيلي على "تلغرام": "خلال اليوم السابق، ضرب مقاتلو الجيش الإسرائيلي أكثر من 450 هدفا لحماس". منوها إلى أن البحرية الإسرائيلية قد شاركت أيضا في هذه الهجمات.
ووفقًا للجيش الإسرائيلي، فقد قتل في الضربات الإسرائيلية، المسؤول عن العمليات الأمنية الخاصة في "حماس" جمال موسى.
وأضاف الجيش الإسرائيلي
، أن عدة قادة كتائب من الحركات قتلوا أيضا في القتال. وبالإضافة إلى ذلك، سيطر الجيش الإسرائيلي الليلة الماضية على منشأة عسكرية تابعة لـ"حماس" في قطاع غزة.
وأسفر القصف الإسرائيلي على غزة عن سقوط 9770 قتيلا وإصابة نحو 25 ألفا آخرين، فيما أسفرت المواجهات في الضفة الغربية عن مقتل أكثر من 153 فلسطينيا وإصابة نحو 2200 آخرين.