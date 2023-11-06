عربي
تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. إسرائيل تواصل قصف غزة وتعتقل العشرات في الضفة.. صور وفيديو
https://sputnikarabic.ae/20231106/القسام-تنشر-مشاهد-لتدمير-دبابات-إسرائيلية-حاولت-التقدم-في-خانيونس-فيديو--1082865563.html
"القسام" تنشر مشاهد لتدمير دبابات إسرائيلية حاولت التقدم في خانيونس... فيديو
"القسام" تنشر مشاهد لتدمير دبابات إسرائيلية حاولت التقدم في خانيونس... فيديو
نشرت "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، مقطع فيديو يظهر قيام مقاتليها بتدمير عدد من المدرعات الإسرائيلية شرقي خانيونس. 06.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-06T12:19+0000
2023-11-06T12:44+0000
العالم العربي
طوفان الأقصى
حركة حماس
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/06/1082865405_0:42:3072:1770_1920x0_80_0_0_98191de98fd882e832046b5c53ad3b8b.jpg
وقالت "القسام" في تعليقها على الفيديو الذي نشرته على تلغرام، إن هذه المشاهد هي لـ"جانب من تصدي" للقوات الإسرائيلية التي "حاولت التقدم شرق خانيونس وتدمير عدد من آلياتها".وقال الجيش الإسرائيلي، إن قواتيه نفذت، خلال الساعات الـ24 الماضية، ضربات على أكثر من 450 هدفا لحركة حماس الفلسطينية، وقضت على وجه الخصوص على الشخص المسؤول عن العمليات الخاصة.ووفقًا للجيش الإسرائيلي، فقد قتل في الضربات الإسرائيلية، المسؤول عن العمليات الأمنية الخاصة في "حماس" جمال موسى.وأضاف الجيش الإسرائيلي، أن عدة قادة كتائب من الحركات قتلوا أيضا في القتال. وبالإضافة إلى ذلك، سيطر الجيش الإسرائيلي الليلة الماضية على منشأة عسكرية تابعة لـ"حماس" في قطاع غزة.وأسفر القصف الإسرائيلي على غزة عن سقوط 9770 قتيلا وإصابة نحو 25 ألفا آخرين، فيما أسفرت المواجهات في الضفة الغربية عن مقتل أكثر من 153 فلسطينيا وإصابة نحو 2200 آخرين.
https://sputnikarabic.ae/20231106/لحظة-سقوط-صاروخ-من-القبة-الحديدية-بشكل-خاطئ-والجيش-الإسرائيلي-يعلق-فيديو-1082864534.html
https://sputnikarabic.ae/20231106/الاتحاد-الأوروبي-يتحدث-عن-فرصة-أخيرة-للتسوية-في-الشرق-الأوسط-1082863198.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/06/1082865405_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e953764846098c58b250885923ade65d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, طوفان الأقصى, حركة حماس
العالم العربي, طوفان الأقصى, حركة حماس

"القسام" تنشر مشاهد لتدمير دبابات إسرائيلية حاولت التقدم في خانيونس... فيديو

12:19 GMT 06.11.2023 (تم التحديث: 12:44 GMT 06.11.2023)
© AFP 2023 / JALAA MAREYدبابات ميركافا الإسرائيلية في مناورة عسكرية بالقرب من الحدود مع لبنان
دبابات ميركافا الإسرائيلية في مناورة عسكرية بالقرب من الحدود مع لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 06.11.2023
© AFP 2023 / JALAA MAREY
تابعنا عبرTelegramNabd
نشرت "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، مقطع فيديو يظهر قيام مقاتليها بتدمير عدد من المدرعات الإسرائيلية شرقي خانيونس.
وقالت "القسام" في تعليقها على الفيديو الذي نشرته على تلغرام، إن هذه المشاهد هي لـ"جانب من تصدي" للقوات الإسرائيلية التي "حاولت التقدم شرق خانيونس وتدمير عدد من آلياتها".
وبدوره، أعلن الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الاثنين، ارتفاع حصيلة قتلى العسكريين الإسرائيليين منذ تصاعد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، في صباح 7 أكتوبر/ تشرين الأول المنصرم، إلى 347 جنديا.
القبة الحديدية تتصدى صواريخ المقاومة الفلسطينية من قطاع غزة باتجاه أراضي غلاف غزة، فلسطين 11 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.11.2023
لحظة سقوط صاروخ من "القبة الحديدية" بشكل خاطئ والجيش الإسرائيلي يعلق... فيديو
11:52 GMT
وقال الجيش الإسرائيلي، إن قواتيه نفذت، خلال الساعات الـ24 الماضية، ضربات على أكثر من 450 هدفا لحركة حماس الفلسطينية، وقضت على وجه الخصوص على الشخص المسؤول عن العمليات الخاصة.

وجاء في بيان الجيش الإسرائيلي على "تلغرام": "خلال اليوم السابق، ضرب مقاتلو الجيش الإسرائيلي أكثر من 450 هدفا لحماس". منوها إلى أن البحرية الإسرائيلية قد شاركت أيضا في هذه الهجمات.

علم الاتحاد الأوروبي - سبوتنيك عربي, 1920, 06.11.2023
الاتحاد الأوروبي يتحدث عن "فرصة أخيرة" للتسوية في الشرق الأوسط
11:12 GMT
ووفقًا للجيش الإسرائيلي، فقد قتل في الضربات الإسرائيلية، المسؤول عن العمليات الأمنية الخاصة في "حماس" جمال موسى.
وأضاف الجيش الإسرائيلي، أن عدة قادة كتائب من الحركات قتلوا أيضا في القتال. وبالإضافة إلى ذلك، سيطر الجيش الإسرائيلي الليلة الماضية على منشأة عسكرية تابعة لـ"حماس" في قطاع غزة.
وأسفر القصف الإسرائيلي على غزة عن سقوط 9770 قتيلا وإصابة نحو 25 ألفا آخرين، فيما أسفرت المواجهات في الضفة الغربية عن مقتل أكثر من 153 فلسطينيا وإصابة نحو 2200 آخرين.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:23 GMTИзраильские военные во наземной операции в секторе Газа - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. إسرائيل تواصل قصف غزة وتعتقل العشرات في الضفة.. صور وفيديوأمس, 22:43 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. اشتداد المواجهات البرية في غزة.. صور وفيديوأمس, 12:12 GMTПодрыв боеприпаса, сбрасываемого с БПЛА, в школе аэроразведки Ахмат - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 11:52 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала