https://sputnikarabic.ae/20231106/تصويت-هل-تكسرت-السيوف-الحديدية-بضربات-طوفان-الأقصى-بعد-31-يوما-على-بدئها؟-1082866928.html
تصويت... هل تكسرت "السيوف الحديدية" بضربات "طوفان الأقصى" بعد 31 يوما على بدئها؟
تصويت... هل تكسرت "السيوف الحديدية" بضربات "طوفان الأقصى" بعد 31 يوما على بدئها؟
مرّ على انطلاق عملية "طوفان الأقصى" التي شنتها "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، 31 يوما منذ انطلاقها في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، التي... 06.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-06T13:09+0000
2023-11-06T13:09+0000
2023-11-06T13:09+0000
استطلاعات الرأي
العالم العربي
طوفان الأقصى
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ويواصل الجيش الإسرائيلي قصف قطاع غزة في ظل مخاوف دولية من اتساع رقعة النزاع في الشرق الأوسط، في الوقت الذي تشهد فيه الحدود اللبنانية توترا كبيرا بين "حزب الله" والجيش الإسرائيلي. حيث أعلن الأخير، صباح اليوم، مقتل جندي إضافي في صفوفه، خلال القتال في قطاع غزة، ما يرفع العدد الإجمالي لقتلاه، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول المنصرم، إلى 348 جنديا.برأيك، لمن ترجح الكفّة بعد مرور 31 يوما من التوتر الكبير الذي تشهده المنطقة، هل نجحت "حماس" باحتواء الهجوم الإسرائيلي، أم أن تل أبيب نجحت بتفكيك أواصل الحركة في قطاع غزة؟ويستمر التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وقتلت وأسرت عددًا كبيرًا من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.صّوت أيضا: كيف تفسر دعوة وزير إسرائيلي لضرب غزة بقنبلة نووية؟صّوت أيضا: ماذا تتوقع من القمة العربية الطارئة المقرر عقدها يوم 11 نوفمبر الجاري في السعودية بشأن فلسطين؟صّوت أيضا: بعد تبادل الاتهامات بين نتنياهو والمسؤولين هل تتصدع جبهة إسرائيل الداخلية وتنهار؟
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
استطلاعات الرأي, العالم العربي, طوفان الأقصى, опросы
استطلاعات الرأي, العالم العربي, طوفان الأقصى, опросы
تصويت... هل تكسرت "السيوف الحديدية" بضربات "طوفان الأقصى" بعد 31 يوما على بدئها؟
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مرّ على انطلاق عملية "طوفان الأقصى" التي شنتها "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، 31 يوما منذ انطلاقها في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، التي ردت عليها إسرائيل بعملية تحمل اسم "السيوف الحديدية".
ويواصل الجيش الإسرائيلي قصف قطاع غزة في ظل مخاوف دولية من اتساع رقعة النزاع في الشرق الأوسط، في الوقت الذي تشهد فيه الحدود اللبنانية توترا كبيرا بين "حزب الله" والجيش الإسرائيلي. حيث أعلن الأخير، صباح اليوم، مقتل جندي إضافي في صفوفه، خلال القتال في قطاع غزة، ما يرفع العدد الإجمالي لقتلاه، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول المنصرم، إلى 348 جنديا.
وعلى الرغم من قيام الجيش الإسرائيلي بتوجيه ضربات كبيرة إلى قطاع غزة، إلا أن كتائب القسام تعلن بدورها، كل يوم، عن إطلاق رشقات صاروخية تستهدف المناطق الإسرائيلية وتنشر مشاهد لتدمير مدرعات، في مؤشر، اعتبره البعض، دليلا على فشل العميلة البرية الإسرائيلية.
برأيك، لمن ترجح الكفّة بعد مرور 31 يوما من التوتر الكبير الذي تشهده المنطقة، هل نجحت "حماس" باحتواء الهجوم الإسرائيلي، أم أن تل أبيب نجحت بتفكيك أواصل الحركة في قطاع غزة؟
ويستمر التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وقتلت وأسرت عددًا كبيرًا من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.