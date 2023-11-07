https://sputnikarabic.ae/20231107/كيف-يرى-دوار-الشمس-الشمس-ليتبعها؟-وكيف-تساعد-الفراشات-على-اكتشاف-السرطان؟-1082912613.html
كيف يرى دوار الشمس "الشمس" ليتبعها؟ وكيف تساعد الفراشات على اكتشاف السرطان؟
كيف يرى دوار الشمس "الشمس" ليتبعها؟ وكيف تساعد الفراشات على اكتشاف السرطان؟
كيف يرى دوّار الشمس - الشمس: دراسة تصف آلية جديدة.. كيف يمكن للفراشات أن تساعد العلماء على اكتشاف السرطان.. أدلة جديدة تشير بقوة إلى أن جونونج بادانج في... 07.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-07T15:22+0000
2023-11-07T15:22+0000
2023-11-07T15:22+0000
راديو
مرايا العلوم
كسوف الشمس
السرطان
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كيف يرى دوار الشمس "الشمس" ليتبعها؟ وكيف تساعد الفراشات على اكتشاف السرطان؟
كيف يرى دوار الشمس "الشمس" ليتبعها؟ وكيف تساعد الفراشات على اكتشاف السرطان؟
صور تليسكوب جيمس ويب الجديدة تظهر مجرات صغيرة غنية بالغاز تضيء لنا الكثير من المعلومات المبهرة عن الكون المبكر..تكست الحلقة:- ورقة بحثية حديثة تكتشف كيف يمكن استخدام نقطة بؤرة الجاذبية للنجم لتركيز الطاقة وإرسالها إلى أنظمة نجمية أخرى. تشير الورقة إلى أن نفس المعدات المستخدمة للاتصالات بين الكواكب (المصممة على نطاق واسع) يمكن أن تسمح لأزواج من عدسات الجاذبية النجمية بتسهيل نقل الطاقة عبر المسافات بين النجوم.وتعتبر الطاقة الشمسية الفضائية إحدى أكثر الوسائل فعالية لتزويد الكوكب بالطاقة النظيفة والمتجددة..- ساعدت الصور الجديدة التي التقطها تلسكوب جيمس ويب الفضائي (JWST) علماء الفلك على كشف أسرار حول كيفية قيام المجرات الناشئة بانفجارات لتكوين النجوم أثناء تشكل الكون المبكر جدًا.- عثر فريق من علماء الآثار والجيوفيزياء والجيولوجيين وعلماء الحفريات في إندونيسيا على أدلة تثبت أن جونونج بادانج هو أقدم هرم معروف في العالم.- تستطيع الفراشات إدراك مجموعة واسعة من الألوان، بما في ذلك الضوء فوق البنفسجي.. مستوحاة من النظام البصري المعزز لفراشة Papilio xuthus، قام فريق من الباحثين بتطوير مستشعر تصوير قادر على "الرؤية" في نطاق الأشعة فوق البنفسجية الذي لا يمكن للعين البشرية الوصول إليه.- من المعروف أن نبات عباد الشمس يدير وجهه لتتبع الشمس أثناء عبورها السماء. ولكن كيف "يرى" عباد الشمس الشمس ليتبعها؟ يُظهر عمل جديد أن الأزهار تستخدم آلية مختلفة عما كان يعتقد سابقًا.الإعداد والتقديم: أحمد أحمد
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
مرايا العلوم, كسوف الشمس, السرطان, аудио
مرايا العلوم, كسوف الشمس, السرطان, аудио
كيف يرى دوار الشمس "الشمس" ليتبعها؟ وكيف تساعد الفراشات على اكتشاف السرطان؟
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كيف يرى دوّار الشمس - الشمس: دراسة تصف آلية جديدة.. كيف يمكن للفراشات أن تساعد العلماء على اكتشاف السرطان.. أدلة جديدة تشير بقوة إلى أن جونونج بادانج في إندونيسيا هو أقدم هرم معروف في عالم اليوم.
صور تليسكوب جيمس ويب الجديدة تظهر مجرات صغيرة غنية بالغاز تضيء لنا الكثير من المعلومات المبهرة عن الكون المبكر..
- ورقة بحثية حديثة تكتشف كيف يمكن استخدام نقطة بؤرة الجاذبية للنجم لتركيز الطاقة وإرسالها إلى أنظمة نجمية أخرى. تشير الورقة إلى أن نفس المعدات المستخدمة للاتصالات بين الكواكب
(المصممة على نطاق واسع) يمكن أن تسمح لأزواج من عدسات الجاذبية النجمية بتسهيل نقل الطاقة عبر المسافات بين النجوم.
وتعتبر الطاقة الشمسية الفضائية إحدى أكثر الوسائل فعالية لتزويد الكوكب بالطاقة النظيفة والمتجددة..
- ساعدت الصور الجديدة التي التقطها تلسكوب جيمس ويب الفضائي (JWST) علماء الفلك على كشف أسرار حول كيفية قيام المجرات الناشئة بانفجارات لتكوين النجوم أثناء تشكل الكون المبكر جدًا.
كانت بعض المجرات المبكرة
وفيرة بغاز يتوهج بشدة لدرجة أنه يفوق سطوع النجوم الناشئة. وفي بحث حديث، اكتشف علماء الفلك مدى انتشار هذه المجرات الساطعة قبل حوالي 12 مليار سنة.
- عثر فريق من علماء الآثار والجيوفيزياء والجيولوجيين وعلماء الحفريات في إندونيسيا على أدلة تثبت أن جونونج بادانج هو أقدم هرم معروف في العالم.
يعتبر جونونج بادانج لسنوات عديدة هيكلًا صخريًا - فهو يقع على قمة بركان خامد في جاوة الغربية بإندونيسيا
، ويعتبره السكان المحليون موقعًا مقدسًا. لسنوات عديدة كان هناك خلاف حول طبيعة التل. اقترح البعض أن التل تم إنشاؤه بشكل طبيعي، بينما جادل آخرون بأن التل كان كله أو معظمه من صنع الإنسان، ومنذ نحو 25 ألف سنة..
- تستطيع الفراشات إدراك مجموعة واسعة من الألوان، بما في ذلك الضوء فوق البنفسجي.. مستوحاة من النظام البصري المعزز لفراشة Papilio xuthus، قام فريق من الباحثين بتطوير مستشعر تصوير قادر على "الرؤية" في نطاق الأشعة فوق البنفسجية
الذي لا يمكن للعين البشرية الوصول إليه.
وباستخدام التوقيعات الطيفية للعلامات الطبية الحيوية، مثل الأحماض الأمينية، فإن تقنية التصوير الجديدة هذه قادرة على التمييز بين الخلايا السرطانية والخلايا الطبيعية بنسبة ثقة تصل إلى 99%.
- من المعروف أن نبات عباد الشمس يدير وجهه لتتبع الشمس أثناء عبورها السماء. ولكن كيف "يرى" عباد الشمس الشمس ليتبعها؟ يُظهر عمل جديد أن الأزهار تستخدم آلية مختلفة عما كان يعتقد سابقًا.
الإعداد والتقديم: أحمد أحمد