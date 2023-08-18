https://sputnikarabic.ae/20230818/لونا-25-تحدد-مواقع-هبوط-محتملة-على-سطح-القمر-1080190850.html
"لونا 25" تحدد مواقع هبوط محتملة على سطح القمر
"لونا 25" تحدد مواقع هبوط محتملة على سطح القمر
تسير رحلة محطة لونا -25 بين الكواكب في مدار حول القمر وفقا للخطة، ويظل موقع الهبوط ذي الأولوية هو المنطقة الواقعة شمال فوهة بوغسلافسكي، ولكن لا يزال هناك... 18.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-18T08:11+0000
2023-08-18T08:11+0000
2023-08-18T08:11+0000
العالم
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/08/0b/1079972463_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_aaf99910eca8d7007cb648d4a5c2e2b6.jpg
قال إيسمونت: "بعد كل شيء، لانزال نتحرك في المسار المحدد حسب الخطة، والمرحلة المهمة الآن هي الانتقال إلى المدار الإهليليجي، ونرى ما سيحدث بعد ذلك، ما إذا كان كل شيء سيكون ضمن الانحراف المسموح به عن الانحراف الاسمي. وإلى الآن، كل شيء يسير حسب الخطة".تم إطلاق صاروخ "سويوز بي 2.1" مع محطة "لونا 25" القمرية الأولى من نوعها منذ نحو 50 عامًا، من قاعدة "فوستوشني" الفضائية، في 11 أغسطس/ آب، وفي 16 أغسطس دخلت "لونا 25" المدار حول القمر على بعد 100 كيلومتر من سطح القمر.تم اختيار المنطقة الواقعة شمال فوهة "بوغوسلافسكي" على الجانب المرئي من القمر كموقع هبوط ذي أولوية، وفي حال عدم وجود إمكانية للهبوط لسبب ما، فهناك "مهبطان احتياطيان"، جنوب غرب فوهة "مانزيني" أو جنوب فوهة "البنتلاند".الهدف الرئيسي من "لونا 25" هو إجراء دراسات الاتصال للتربة القمرية لوجود الجليد.
https://sputnikarabic.ae/20230818/روسيا-تشرع-في-تصدير-أحدث-أنظمة-الاتصالات-للبوارج-الحربية-1080190707.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/08/0b/1079972463_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_502ede9cc1302746f550f93757a41319.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, روسيا
"لونا 25" تحدد مواقع هبوط محتملة على سطح القمر
تابعنا عبر
تسير رحلة محطة لونا -25 بين الكواكب في مدار حول القمر وفقا للخطة، ويظل موقع الهبوط ذي الأولوية هو المنطقة الواقعة شمال فوهة بوغسلافسكي، ولكن لا يزال هناك احتمال لتغيير موقع "الهبوط" عند الدخول في مدار القمر.
قال إيسمونت: "بعد كل شيء، لانزال نتحرك في المسار المحدد حسب الخطة، والمرحلة المهمة الآن هي الانتقال إلى المدار الإهليليجي، ونرى ما سيحدث بعد ذلك، ما إذا كان كل شيء سيكون ضمن الانحراف المسموح به عن الانحراف الاسمي. وإلى الآن، كل شيء يسير حسب الخطة".
تم إطلاق صاروخ "سويوز بي 2.1" مع محطة "لونا 25"
القمرية الأولى من نوعها منذ نحو 50 عامًا، من قاعدة "فوستوشني" الفضائية، في 11 أغسطس/ آب، وفي 16 أغسطس دخلت "لونا 25" المدار حول القمر على بعد 100 كيلومتر من سطح القمر.
في غضون يوم تقريبًا، يجب أن يهبط المسبار في مدار هبوط بيضوي الشكل بارتفاع لا يقل عن 18 كيلومترًا.
وستكون "لونا 25" هي أول مركبة تقوم بهبوط سلس في منطقة القطب الجنوبي للقمر ذات التضاريس الصعبة، يوم 21 أغسطس.
تم اختيار المنطقة الواقعة شمال فوهة "بوغوسلافسكي" على الجانب المرئي من القمر كموقع هبوط ذي أولوية، وفي حال عدم وجود إمكانية للهبوط لسبب ما، فهناك "مهبطان احتياطيان"، جنوب غرب فوهة "مانزيني" أو جنوب فوهة "البنتلاند".