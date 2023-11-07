https://sputnikarabic.ae/20231107/هل-تسعى-واشنطن-لبناء-الثقة-مع-بكين-من-بوابة-النووي-1082915088.html

هل تسعى واشنطن لبناء الثقة مع بكين من بوابة النووي؟

هل تسعى واشنطن لبناء الثقة مع بكين من بوابة النووي؟

أجرت الولايات المتحدة والصين محادثات نادرة بشأن الحد من الأسلحة النووية، في خطوة جديدة ترمي إلى زيادة الثقة بين البلدين، قبل قمة رئاسية ثنائية مرتقبة الأسبوع... 07.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-07T16:11+0000

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هل تسعى واشنطن لبناء الثقة مع بكين من بوابة النووي هل تسعى واشنطن لبناء الثقة مع بكين من بوابة النووي

المحادثات التي جرت، الاثنين، في واشنطن تأتي في أعقاب زيارة وزير الخارجية الصيني وانغ يي، وهي أول اجتماع مخصص للأسلحة النووية بين القوتين منذ عهد الرئيس الأسبق باراك أوباما، وتأتي في وقت تعرب فيه الولايات المتحدة عن قلقها إزاء الترسانة النووية المتنامية للصين.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن واشنطن دعت بكين باستمرار "إلى الانخراط بشكل جوهري في قضايا الحد من التسلح، والحد من المخاطر الإستراتيجية، بهدف مواصلة جهود إدارة العلاقة بحس من المسؤولية، وضمان عدم تحول المنافسة إلى صراع".وتابع شرقاوي: "وقد رأينا ردود أفعال هذه الاتصالات في تصريحات نصرالله الذي كان من المتوقع أن يعلن الحرب، لكنه أكد بتصريحه الصفقة الصينية الأمريكية، في المقابل ستستفيد الصين في موضوع تايوان عندما تهدأ الولايات المتحدة وتقلل الدعم لتايوان".وأشار إلى أن "ما يحدث في المنطقة غير الكثير من توقعات الدول بعد تهديد مسؤول إسرائيلي باستخدام النووي مما يلغي مفهوم حيازة هذا السلاح للردع، وإذا تم استخدام هذا السلاح في المعارك ستسارع الكثير من الدول إلى الحصول عليه، ومن هنا برز التخوف من انتشار مفهوم استخدام السلاح النووي، ولهذا يمكن أن تبادر الصين بالدخول إلى معاهدة للحد من الانتشار النووي حيث لا تريد بكين ولا روسيا ولا الولايات المتحدة نفسها أن يتحول مفهوم السلاح النووي من الردع إلى إمكانية الاستخدام".وتابعت حلمي: "ولهذا تريد واشنطن إشراك بكين ومعها موسكو من أجل إشراك الطرفين في معاهدة جديدة بشروط جديدة في وجود تخوف أمريكي من احتمالات تطور الخلافات مع الصين بشأن تايوان ولجوء بكين إلى استخدام الأسلحة النووية".وأكدت الخبيرة أن "بكين لن توافق على شروط الولايات المتحدة في ظل التوترات بشأن تايوان، والعقوبات وغيرها من القضايا، وعلى الجانب الآخر تقول روسيا إن واشنطن تتلاعب في بيانات معاهدة نيوستارت، ولا تضغط على ترسانات حلفائها، ولم توفر للمجتمع الدولي بيانات مؤكدة وتوضيحية حولها، ومن هنا تري موسكو وبكين أنهما غير ملزمتان بالتحاور مع واشنطن في غياب التحقق من الترسانات النووية لحلفاء واشنطن مثل فرنسا وبريطانيا وأيضا إسرائيل".إعداد وتقديم: جيهان لطفي

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ملفات ساخنة, الصين, التوتر العسكري بين الصين وتايوان, أخبار تايوان, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, аудио