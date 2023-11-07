https://sputnikarabic.ae/20231107/وكالة-غارة-إسرائيلية-على-جبل-اللبونة-جنوبي-لبنان-1082887321.html

وكالة: غارة إسرائيلية على جبل اللبونة جنوبي لبنان

وكالة: غارة إسرائيلية على جبل اللبونة جنوبي لبنان

أعلنت وسائل إعلام لبنانية، عن غارة إسرائيلية، صباح اليوم الثلاثاء، على جبل اللبونة جنوبي لبنان. 07.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-07T07:38+0000

2023-11-07T07:38+0000

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وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام، بأن "الطيران الحربي المعادي أغار على جبل اللبونة قرب بلدة الناقورة، في وقت حلّق الطيران الاستطلاعي فوق قضاء صور والساحل البحري".وأعلن "حزب الله" اللبناني، أمس الاثنين، استهداف ‏التجهيزات الفنية في موقع "الراهب" الإسرائيلي بالأسلحة المناسبة، بحسب قوله.وقال الحزب، في بيان له، إنه تم "تدمير هذه التجهيزات"، مشيرًا إلى "استهداف ‏موقعي المالكية وجل الدير الإسرائيليين بالأسلحة الصاروخية، مما أدى إلى إصابتهما".وكانت إذاعة الجيش الإسرائيلي، قد أعلنت عن "إطلاق 30 صاروخًا وقذيفة من لبنان تجاه مواقع الجيش على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، فيما رد الجيش بالمدفعية على مصادر النيران".وكانت الوكالة الوطنية اللبنانية، قد أفادت بأن "الجيش الإسرائيلي استهدف محيط بلدتي الناقورة واللبونة في القطاع الغربي من جنوب لبنان"، مشيرة إلى تحلّيق الطيران الاستطلاعي الإسرائيلي صباحًا، فوق قرى القطاعين الغربي والأوسط، وفوق مجرى نهر الليطاني صعودًا.يذكر أن الجيش الإسرائيلي قصف، يوم الأحد الماضي، سيارة مدنية بالقرب من بلدة عيناتا جنوبي لبنان، ما أسفر عن مقتل سيدة وحفيداتها الثلاث، وإصابة ابنتها.ومنذ بدء الحرب بين إسرائيل و حركة "حماس" في قطاع غزة، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تشهد الحدود اللبنانية - الإسرائيلية، تبادلا متقطعا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي من جهة و"حزب الله" وفصائل فلسطينية من جهة أخرى، ما خلّف قتلى وجرحى من الجانبين.

https://sputnikarabic.ae/20231106/ناشط-لبناني-لـسبوتنيك-استهداف-إسرائيل-للمدنيين-في-لبنان-فخ-لتوريط-حزب-الله-1082879871.html

https://sputnikarabic.ae/20231106/المدفعية-الإسرائيلية-تقصف-الناقورة-واللبونة-جنوبي-لبنان-1082857819.html

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