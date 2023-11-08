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https://sputnikarabic.ae/20231108/الأردن-انخفاض-إشغال-فنادق-البترا-بنسبة-70-بسبب-حرب-غزة-1082962695.html
الأردن... انخفاض إشغال فنادق البترا بنسبة 70% بسبب حرب غزة
الأردن... انخفاض إشغال فنادق البترا بنسبة 70% بسبب حرب غزة
أوضح مروان معمر النوافلة، رئيس جمعية فنادق البترا السياحية في الأردن، أن نسبة الإشغال والحجوزات في الفنادق انخفضت إلى حوالي 70% في الفترة الأخيرة، نتيجة تأثرها... 08.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-08T21:06+0000
2023-11-08T21:06+0000
العالم العربي
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التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل
التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل
الأخبار
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ونقلت صحيفة "الرأي" الأردنية عن النوافلة، أن هذه النسبة تمثل انخفاضًا بالمقارنة مع الأشهر السابقة التي شهدت نشاطًا سياحيًا في البترا قبل بدء الأزمة في غزة.وأشار النوافلة إلى أن حركة السياحة وحجوزات المنشآت السياحية عادةً ما تتأثر بالأوضاع السياسية في الدول المجاورة، على الرغم من الاستقرار والأمان الذي يتمتع به الأردن.وأعرب المسؤول الأردني عن أمله في أن تلعب جهود المجتمع الدولي ودور الأردن بقيادة جلالة الملك دورًا مهمًا في وقف الهجوم على أهالي غزة.وشهدت المواقع الأثرية والسياحية في البترا أيضا تراجعا في أعداد الزوار مقارنة بالأشهر السابقة من هذا العام، فعلى سبيل المثال، حققت البترا في شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي أكثر من مليون زائر، وهو ما يعتبر رقما قياسيا، لكن تأثرت هذه الأرقام سلبًا بسبب إلغاء العديد من الرحلات وحجوزات المجموعات السياحية نتيجة الظروف الراهنة في غزة.وفي وقت سابق، أجرى وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي مباحثات هاتفية مع نظيره الإسباني خوسيه مانويل ألباريس،‎ تناولت تطورات الأوضاع المتعلقة بالقصف الإسرائيلي لقطاع غزة.بحث الجانبان خلال اللقاء الجهود الخاصة بمساعي وقف الحرب وحماية المدنيين، الذين يتعرضون لما وصف بأنه "إبادة جماعية" و"جرائم حرب" ترتكبها إسرائيل ضدهم، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، اليوم الثلاثاء.ويستمر التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية بعد إطلاق "حماس"، عملية "طوفان الأقصى"، لوقف ما وصفته بـ"الانتهاكات الإسرائيلية"، ومنذ ذلك الحين تنفذ إسرائيل قصفا عنيفا ضد القطاع كما وضعت قيودا كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية.
https://sputnikarabic.ae/20231108/إعلام-إسرائيل-تدرس-إطلاق-سراح-أسرى-فلسطينيين-مقابل-صفقة-واسعة-1082961969.html
https://sputnikarabic.ae/20231108/حماس-تتهم-الأونروا-بالتواطؤ-مع-إسرائيل-1082961361.html
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العالم العربي, أخبار الأردن, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, الأخبار
العالم العربي, أخبار الأردن, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, الأخبار

الأردن... انخفاض إشغال فنادق البترا بنسبة 70% بسبب حرب غزة

21:06 GMT 08.11.2023
© Sputnik . Aleksandr Melnikov / الانتقال إلى بنك الصورالسائحون يزورون مقابر البتراء بالمعبد الصخري في الخازن ("خزنة الفرعون") في مدينة البتراء القديمة في الأردن.
السائحون يزورون مقابر البتراء بالمعبد الصخري في الخازن (خزنة الفرعون) في مدينة البتراء القديمة في الأردن. - سبوتنيك عربي, 1920, 08.11.2023
© Sputnik . Aleksandr Melnikov
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أوضح مروان معمر النوافلة، رئيس جمعية فنادق البترا السياحية في الأردن، أن نسبة الإشغال والحجوزات في الفنادق انخفضت إلى حوالي 70% في الفترة الأخيرة، نتيجة تأثرها بتداعيات الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة.
ونقلت صحيفة "الرأي" الأردنية عن النوافلة، أن هذه النسبة تمثل انخفاضًا بالمقارنة مع الأشهر السابقة التي شهدت نشاطًا سياحيًا في البترا قبل بدء الأزمة في غزة.
وأشار النوافلة إلى أن حركة السياحة وحجوزات المنشآت السياحية عادةً ما تتأثر بالأوضاع السياسية في الدول المجاورة، على الرغم من الاستقرار والأمان الذي يتمتع به الأردن.
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وأعرب المسؤول الأردني عن أمله في أن تلعب جهود المجتمع الدولي ودور الأردن بقيادة جلالة الملك دورًا مهمًا في وقف الهجوم على أهالي غزة.
وشهدت المواقع الأثرية والسياحية في البترا أيضا تراجعا في أعداد الزوار مقارنة بالأشهر السابقة من هذا العام، فعلى سبيل المثال، حققت البترا في شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي أكثر من مليون زائر، وهو ما يعتبر رقما قياسيا، لكن تأثرت هذه الأرقام سلبًا بسبب إلغاء العديد من الرحلات وحجوزات المجموعات السياحية نتيجة الظروف الراهنة في غزة.
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وفي وقت سابق، أجرى وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي مباحثات هاتفية مع نظيره الإسباني خوسيه مانويل ألباريس،‎ تناولت تطورات الأوضاع المتعلقة بالقصف الإسرائيلي لقطاع غزة.
بحث الجانبان خلال اللقاء الجهود الخاصة بمساعي وقف الحرب وحماية المدنيين، الذين يتعرضون لما وصف بأنه "إبادة جماعية" و"جرائم حرب" ترتكبها إسرائيل ضدهم، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، اليوم الثلاثاء.
ويستمر التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية بعد إطلاق "حماس"، عملية "طوفان الأقصى"، لوقف ما وصفته بـ"الانتهاكات الإسرائيلية"، ومنذ ذلك الحين تنفذ إسرائيل قصفا عنيفا ضد القطاع كما وضعت قيودا كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية.
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