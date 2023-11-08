https://sputnikarabic.ae/20231108/المدفعية-الروسية-تحبط-4-محاولات-تناوب-للقوات-الأوكرانية-في-اتجاه-كوبيانسك-1082927420.html
المدفعية الروسية تحبط 4 محاولات تناوب للقوات الأوكرانية في اتجاه كوبيانسك
المدفعية الروسية تحبط 4 محاولات تناوب للقوات الأوكرانية في اتجاه كوبيانسك
أعلن مدير المركز الصحفي لقوات مجموعة "الغرب" التابعة للجيش الروسي، سيرغي زيبينسكي، اليوم الأربعاء، أن المدفعية الروسية أفشلت 4 محاولات لتناوب القوات الأوكرانية... 08.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-08T03:08+0000
2023-11-08T03:08+0000
2023-11-08T03:08+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وقال زيبينسكي، لوكالة "سبوتنيك": "خلال العمليات القتالية في اتجاه كوبيانسك، تم تفكيك أربع محاولات لتنفيذ تناوب للقوات الأوكرانية على المواقع الأمامية في مناطق سينكوفكا وتيمكوفكا".وأضاف أن فرق المدفعية قامت أيضا بتدمير مجموعتين من قوات الهاون الأوكرانية في منطقتي فيشنيفي وبيتروبافلوفكا.وأمس الثلاثاء، أعلنت وزارة الدفاع عن تدمير ما يصل إلى 160 جنديًا أوكرانيًا في هذا الاتجاه خلال يوم واحد.وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية، العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 فبراير/ شباط 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20231104/مستا-إس-تدمر-مواقع-المدفعية-الأوكرانية-في-اتجاه-كوبيانسك-فيديو-1082795058.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
المدفعية الروسية, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن
المدفعية الروسية, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن
المدفعية الروسية تحبط 4 محاولات تناوب للقوات الأوكرانية في اتجاه كوبيانسك
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أعلن مدير المركز الصحفي لقوات مجموعة "الغرب" التابعة للجيش الروسي، سيرغي زيبينسكي، اليوم الأربعاء، أن المدفعية الروسية أفشلت 4 محاولات لتناوب القوات الأوكرانية في اتجاه كوبيانسك بمنطقة سينكوفكا.
وقال زيبينسكي، لوكالة "سبوتنيك
": "خلال العمليات القتالية في اتجاه كوبيانسك، تم تفكيك أربع محاولات لتنفيذ تناوب للقوات الأوكرانية على المواقع الأمامية في مناطق سينكوفكا وتيمكوفكا".
وأضاف أن فرق المدفعية قامت أيضا بتدمير مجموعتين من قوات الهاون الأوكرانية في منطقتي فيشنيفي وبيتروبافلوفكا.
وأمس الثلاثاء، أعلنت وزارة الدفاع عن تدمير ما يصل إلى 160 جنديًا أوكرانيًا
في هذا الاتجاه خلال يوم واحد.
وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة
، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية، العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 فبراير/ شباط 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.