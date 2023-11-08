https://sputnikarabic.ae/20231108/رئيس-الإمارات-يدعو-بوتين-بصديقه-1082961841.html
رئيس الإمارات يدعو بوتين بصديقه
رئيس الإمارات يدعو بوتين بصديقه
صرّح المفتي دامير مخيتدينوف، أن رئيس الإمارات محمد بن زايد آل نهيان، يعتبر فلاديمير بوتين صديقه، كما أبدى رغبته في زيارة روسيا وزيارة الأماكن التي لا تنسى لدى... 08.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-08T20:39+0000
2023-11-08T20:39+0000
2023-11-08T20:39+0000
روسيا
الامارات
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104315/22/1043152253_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_ed63c6f4dadb3fb9150bb0e5b0c5916d.jpg
وقال المفتي، الذي يشارك في منتدى دولي في دولة الإمارات العربية المتحدة، لوكالة "سبوتنيك": "قال رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، في محادثة معي، إنه يكن احتراما كبيرا لرئيس بلادنا فلاديمير بوتين، ويعتبره صديقا له".وأضاف: "فقد صُدم بشكل خاص من المساعدة والدعم الواسع النطاق الذي يقدمه الرئيس بوتين في بناء المساجد، وصيانة البنية التحتية الإسلامية".وتابع: "أعرب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة عن رغبته في القدوم إلى بلادنا وزيارة الأماكن التي لا تنسى المرتبطة بالإسلام، على سبيل المثال، ديربنت".وأشار مخيتدينوف إلى أن محمد بن زايد آل نهيان، يدعم نهج فلاديمير بوتين في الحفاظ على التقاليد، بما في ذلك القيم العائلية.وقال المفتي: "قال محمد بن زايد آل نهيان، إنه يجب على الروس الاهتمام بقائدهم وتقدير أعماله لصالح وطنهم".
https://sputnikarabic.ae/20231102/المالية-الروسية-استمرار-المفاوضات-مع-الإمارات-بشأن-التوصل-إلى-اتفاقية-ضريبية-1082721835.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104315/22/1043152253_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_cd28da071c81d5894e4887ca5b3c2f8e.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, الامارات, العالم
رئيس الإمارات يدعو بوتين بصديقه
تابعنا عبر
صرّح المفتي دامير مخيتدينوف، أن رئيس الإمارات محمد بن زايد آل نهيان، يعتبر فلاديمير بوتين صديقه، كما أبدى رغبته في زيارة روسيا وزيارة الأماكن التي لا تنسى لدى المسلمين.
وقال المفتي، الذي يشارك في منتدى دولي في دولة الإمارات العربية المتحدة، لوكالة "سبوتنيك": "قال رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، في محادثة معي، إنه يكن احتراما كبيرا لرئيس بلادنا فلاديمير بوتين، ويعتبره صديقا له".
وأضاف: "فقد صُدم بشكل خاص من المساعدة والدعم الواسع النطاق الذي يقدمه الرئيس بوتين في بناء المساجد، وصيانة البنية التحتية الإسلامية".
وتابع: "أعرب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة عن رغبته في القدوم إلى بلادنا وزيارة الأماكن التي لا تنسى المرتبطة بالإسلام، على سبيل المثال، ديربنت".
وأشار مخيتدينوف إلى أن محمد بن زايد آل نهيان، يدعم نهج فلاديمير بوتين في الحفاظ على التقاليد، بما في ذلك القيم العائلية.
وقال المفتي: "قال محمد بن زايد آل نهيان، إنه يجب على الروس الاهتمام بقائدهم وتقدير أعماله لصالح وطنهم".