https://sputnikarabic.ae/20231109/الأمم-المتحدة-تطالب-بتنسيق-الهدنة-الإنسانية-في-غزة-معها-1082994704.html

الأمم المتحدة تطالب بتنسيق الهدنة الإنسانية في غزة معها

الأمم المتحدة تطالب بتنسيق الهدنة الإنسانية في غزة معها

قال الممثل الرسمي للأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك في مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، إنه يجب تنسيق الهدنة الإنسانية في قطاع غزة مع الأمم المتحدة بشأن وقت... 09.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-09T18:39+0000

2023-11-09T18:39+0000

2023-11-09T18:39+0000

طوفان الأقصى

العدوان الإسرائيلي على غزة

العالم العربي

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قال دوجاريك. "لقد رأينا تقارير صحفية حول استعداد إسرائيل للتوقف الإنساني لمدة أربع ساعات، منذ وقت ليس ببعيد، يجب تنسيق أي توقف من هذا القبيل في الأعمال العدائية مع الأمم المتحدة، لا سيما فيما يتعلق بموعد ومكان التنفيذ، ولكي يتم تنفيذ ذلك بطريقة آمنة للعمليات الإنسانية، سيتعين تنسيقه مع جميع أطراف النزاع".وأعلنت حركة حماس الفلسطينية في بيان، اليوم الخميس، أنها لم تتوصل إلى هدنة مع إسرائيل، وذلك بعدما أعلن البيت الأبيض أن إسرائيل ستنفذ هدنة إنسانية لمدة 4 ساعات يوميًا شمالي قطاع غزة اعتبارًا من اليوم. وقال المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس طاهر النونو، في بيان له: "المحادثات مستمرة ولم يتم التوصل إلى اتفاق حتى هذه اللحظة".وأضاف النونو: "إذا ما تم أي اتفاق سيتم إعلان ذلك بوضوح لشعبنا".وأعلن البيت الأبيض، مساء اليوم الخميس، أن إسرائيل وافقت على وقف إطلاق نار إنساني لأربع ساعات يوميا في شمال قطاع غزة اعتبارا من الليلة.

https://sputnikarabic.ae/20231109/بشأن-وقف-إطلاق-النار-الإنساني-إعلام-استراحة-تكتيكية-لنقل-الفلسطينيين-من-شمال-غزة-إلى-جنوبها-1082993545.html

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طوفان الأقصى, العدوان الإسرائيلي على غزة, العالم العربي