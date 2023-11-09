https://sputnikarabic.ae/20231109/البنتاغون-إصابة-56-شخصًا-في-46-هجومًا-على-القوات-الأمريكية-بالشرق-الأوسط-منذ-17-أكتوبر-1082997204.html

البنتاغون: إصابة 56 شخصًا في 46 هجومًا على القوات الأمريكية بالشرق الأوسط منذ 17 أكتوبر

البنتاغون: إصابة 56 شخصًا في 46 هجومًا على القوات الأمريكية بالشرق الأوسط منذ 17 أكتوبر

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، اليوم الخميس، أن 56 عسكريًا أميركيًا أصيبوا جراء نحو 46 هجومًا استهدف القوات الأميركية في الشرق الأوسط منذ 17 تشرين... 09.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-09T20:21+0000

2023-11-09T20:21+0000

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وقالت نائبة المتحدث باسم البنتاغون، سابرينا سينغ، خلال مؤتمر صحافي: "في الفترة ما بين 17 أوكتوبر/تشرين الأول و9 نوفمبر/تشرين الثاني، تعرضت القوات الأمريكية وقوات التحالف للهجوم 46 مرة على الأقل، منها 24 في العراق و22 في سوريا، باستخدام طائرات مسيرة وصواريخ".وأضافت: "في الـ 24 ساعة الماضية، تعرضت قواتنا لثلاث إصابات طفيفة، لكن جميع الجنود المصابين عادوا إلى الخدمة، وفي المجموع، أصيب 56 شخصًا"، مشيرةً إلى أن "إصاباتهم تتراوح ما بين إصابات الدماغ الرضية أو إصابات طفيفة أخرى".وأعلن جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق، يوم الثلاثاء الماضي، أن 3 طائرات مسيرة هاجمت قاعدة "حرير" العسكرية للتحالف الدولي في أربيل.وقال جهاز مكافحة الإرهاب، في بيان له، إن "الهجوم، الذي تم فجر اليوم، كان عن طريق مسيرتين مفخختين تم تفجيرهما في الجو، وسقوط مسيرة ثالثة دون أن تنفجر"، حسب موقع "رووداو" الكردي.وأعلنت فصائل "المقاومة الإسلامية" في العراق، أمس الإثنين، استهداف 4 قواعد أمريكية بـ 6 هجمات في سوريا والعراق.

https://sputnikarabic.ae/20231109/الخارجية-الأمريكية-الولايات-المتحدة-لا-تدعم-الترحيل-القسري-للمدنيين-الفلسطينيين-1082995432.html

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