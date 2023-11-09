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https://sputnikarabic.ae/20231109/البنتاغون-إصابة-56-شخصًا-في-46-هجومًا-على-القوات-الأمريكية-بالشرق-الأوسط-منذ-17-أكتوبر-1082997204.html
البنتاغون: إصابة 56 شخصًا في 46 هجومًا على القوات الأمريكية بالشرق الأوسط منذ 17 أكتوبر
البنتاغون: إصابة 56 شخصًا في 46 هجومًا على القوات الأمريكية بالشرق الأوسط منذ 17 أكتوبر
أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، اليوم الخميس، أن 56 عسكريًا أميركيًا أصيبوا جراء نحو 46 هجومًا استهدف القوات الأميركية في الشرق الأوسط منذ 17 تشرين... 09.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-09T20:21+0000
2023-11-09T20:21+0000
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وقالت نائبة المتحدث باسم البنتاغون، سابرينا سينغ، خلال مؤتمر صحافي: "في الفترة ما بين 17 أوكتوبر/تشرين الأول و9 نوفمبر/تشرين الثاني، تعرضت القوات الأمريكية وقوات التحالف للهجوم 46 مرة على الأقل، منها 24 في العراق و22 في سوريا، باستخدام طائرات مسيرة وصواريخ".وأضافت: "في الـ 24 ساعة الماضية، تعرضت قواتنا لثلاث إصابات طفيفة، لكن جميع الجنود المصابين عادوا إلى الخدمة، وفي المجموع، أصيب 56 شخصًا"، مشيرةً إلى أن "إصاباتهم تتراوح ما بين إصابات الدماغ الرضية أو إصابات طفيفة أخرى".وأعلن جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق، يوم الثلاثاء الماضي، أن 3 طائرات مسيرة هاجمت قاعدة "حرير" العسكرية للتحالف الدولي في أربيل.وقال جهاز مكافحة الإرهاب، في بيان له، إن "الهجوم، الذي تم فجر اليوم، كان عن طريق مسيرتين مفخختين تم تفجيرهما في الجو، وسقوط مسيرة ثالثة دون أن تنفجر"، حسب موقع "رووداو" الكردي.وأعلنت فصائل "المقاومة الإسلامية" في العراق، أمس الإثنين، استهداف 4 قواعد أمريكية بـ 6 هجمات في سوريا والعراق.
https://sputnikarabic.ae/20231109/الخارجية-الأمريكية-الولايات-المتحدة-لا-تدعم-الترحيل-القسري-للمدنيين-الفلسطينيين-1082995432.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار الشرق الأوسط, العالم, أخبار سوريا اليوم, العراق
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار الشرق الأوسط, العالم, أخبار سوريا اليوم, العراق

البنتاغون: إصابة 56 شخصًا في 46 هجومًا على القوات الأمريكية بالشرق الأوسط منذ 17 أكتوبر

20:21 GMT 09.11.2023
© AFP 2023 / EVA HAMBACHوزارة الدفاع الأمريكية - البنتاغون
وزارة الدفاع الأمريكية - البنتاغون - سبوتنيك عربي, 1920, 09.11.2023
© AFP 2023 / EVA HAMBACH
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أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، اليوم الخميس، أن 56 عسكريًا أميركيًا أصيبوا جراء نحو 46 هجومًا استهدف القوات الأميركية في الشرق الأوسط منذ 17 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
وقالت نائبة المتحدث باسم البنتاغون، سابرينا سينغ، خلال مؤتمر صحافي: "في الفترة ما بين 17 أوكتوبر/تشرين الأول و9 نوفمبر/تشرين الثاني، تعرضت القوات الأمريكية وقوات التحالف للهجوم 46 مرة على الأقل، منها 24 في العراق و22 في سوريا، باستخدام طائرات مسيرة وصواريخ".
وأضافت: "في الـ 24 ساعة الماضية، تعرضت قواتنا لثلاث إصابات طفيفة، لكن جميع الجنود المصابين عادوا إلى الخدمة، وفي المجموع، أصيب 56 شخصًا"، مشيرةً إلى أن "إصاباتهم تتراوح ما بين إصابات الدماغ الرضية أو إصابات طفيفة أخرى".
مقر وزارة الخارجية الأمريكية في واشنطن - سبوتنيك عربي, 1920, 09.11.2023
الخارجية الأمريكية: الولايات المتحدة لا تدعم الترحيل القسري للمدنيين الفلسطينيين
19:14 GMT
وأعلن جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق، يوم الثلاثاء الماضي، أن 3 طائرات مسيرة هاجمت قاعدة "حرير" العسكرية للتحالف الدولي في أربيل.
وقال جهاز مكافحة الإرهاب، في بيان له، إن "الهجوم، الذي تم فجر اليوم، كان عن طريق مسيرتين مفخختين تم تفجيرهما في الجو، وسقوط مسيرة ثالثة دون أن تنفجر"، حسب موقع "رووداو" الكردي.
وأعلنت فصائل "المقاومة الإسلامية" في العراق، أمس الإثنين، استهداف 4 قواعد أمريكية بـ 6 هجمات في سوريا والعراق.
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