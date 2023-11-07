https://sputnikarabic.ae/20231107/كردستان-العراق-تعلن-استهداف-قاعدة-تضم-قوات-أمريكية-في-أربيل-بـ3-طائرات-مسيرة-1082895868.html
كردستان العراق يبلغ عن استهداف قاعدة تضم قوات أمريكية في أربيل بـ3 طائرات مسيرة
كردستان العراق يبلغ عن استهداف قاعدة تضم قوات أمريكية في أربيل بـ3 طائرات مسيرة
أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق، اليوم الثلاثاء، أن 3 طائرات مسيرة هاجمت قاعدة "حرير" العسكرية للتحالف الدولي في أربيل. 07.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-07T09:52+0000
2023-11-07T09:52+0000
2023-11-07T10:45+0000
العراق
أخبار العراق اليوم
أخبار كردستان
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار سوريا اليوم
أخبار العالم الآن
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104398/38/1043983825_0:169:3043:1880_1920x0_80_0_0_5dbff394132495983633ca6600c2d6c4.jpg
وقال جهاز مكافحة الإرهاب، في بيان له، إن "الهجوم، الذي تم فجر اليوم، كان عن طريق مسيرتين مفخختين تم تفجيرهما في الجو، وسقوط مسيرة ثالثة دون أن تنفجر"، حسب موقع "رووداو" الكردي.وأعلنت فصائل "المقاومة الإسلامية" في العراق، أمس الاثنين، استهداف 4 قواعد أمريكية بـ 6 هجمات في سوريا والعراق.وقالت "المقاومة الإسلامية" في العراق، في بيان لها، إن "مجاهديها استهدفوا قاعدة "عين الأسد" غربي العراق بثلاثة هجمات"، مضيفة أن قاعدة الاحتلال قرب مطار أربيل شمالي العراق، وقاعدتي "تل البيدر" شمال سوريا و"التنف" جنوب شرقي سوريا تم استهدافهما بضربة لكل واحدة، منذ فجر اليوم، وخلال أوقات مختلفة، بحسب قولها.وأفاد مراسل "سبوتنيك" شرقي سوريا، الأحد الماضي، بدوي سلسلة انفجارات متتالية في القاعدة الأمريكية في منطقة تل بيدر شمالي مدينة الحسكة السورية، والتي استهدفن للمرة الأولى.وأضاف مراسل "سبوتنيك"، نقلًا عن مصادر محلية في ريف الحسكة، أن طائرات مسيرة قادمة من العراق، استهدفت القاعدة الأمريكية في تل بيدر في ريف مدينة الحسكة ( 30 كم شمال غربي المدينة)، والتي تضم مقر قيادة قوات ما يسمى "التحالف الدولي"، حيث سُمع أكثر من صوت انفجار ضمن القاعدة.وبيّنت المصادر بأن "الهجوم هو الأول الذي تتعرض له القاعدة، بعد ارتفاع عدد الهجمات التي تستهدف القواعد الأمريكية شرقي سوريا، إثر الهجمات الجوية الذي يتعرض لها قطاع غزة في فلسطين".ويأتي الهجوم الجديد بعد ساعات من تعرض قاعدة أمريكية في مدينة الشدادي النفطية شمال شرقي سوريا لهجومين صاروخيين، الأول في صباح السبت والثاني في مساء اليوم ذاته، بحسب المراسل.كما استهدفت فصائل عراقية مسلحة، ليل الجمعة/ السبت الماضي، قاعدة "حرير" الأمريكية شمالي العراق بطائرتين مسيرتين.الجدير بالذكر أن جميع القواعد الأمريكية، انطلاقًا من قاعدة "التنف" في ريف حمص على الحدود السورية - الأردنية - العراقية، مرورًا بقواعد حقل "العمر" النفطي وحقل "كونيكو" للغاز في ريف دير الزور، وصولًا إلى قواعد الشدادي وخراب الجير والمالكية في ريف الحسكة، تعرضت خلال الأسابيع الماضية، إلى أكثر من 50 هجوما صاروخيا أو عبر الطائرات المسيرة الانتحارية، والتي خلفت خسائر بشرية ومادية كبيرة لم يفصح عنها الجيش الأمريكي، وذلك نقلًا عن مراسل "سبوتنيك".
https://sputnikarabic.ae/20231105/هجوم-بالمسيرات-يستهدف-القاعدة-الأمريكية-شمالي-الحسكة-للمرة-الأولى-1082840385.html
https://sputnikarabic.ae/20231104/بعد-ساعات-من-استهداف-قاعدة-حرير-فصائل-عراقية-تستهدف-قاعدة-أمريكية-في-سوريا-1082799370.html
العراق
أخبار كردستان
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104398/38/1043983825_155:0:2886:2048_1920x0_80_0_0_3ba93f48e3359ab1e9ad04bf5036fd94.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار كردستان, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار سوريا اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي
العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار كردستان, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار سوريا اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي
كردستان العراق يبلغ عن استهداف قاعدة تضم قوات أمريكية في أربيل بـ3 طائرات مسيرة
09:52 GMT 07.11.2023 (تم التحديث: 10:45 GMT 07.11.2023) تابعنا عبر
أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق، اليوم الثلاثاء، أن 3 طائرات مسيرة هاجمت قاعدة "حرير" العسكرية للتحالف الدولي في أربيل.
وقال جهاز مكافحة الإرهاب، في بيان له، إن "الهجوم، الذي تم فجر اليوم، كان عن طريق مسيرتين مفخختين تم تفجيرهما في الجو، وسقوط مسيرة ثالثة دون أن تنفجر"، حسب موقع
"رووداو" الكردي.
وأعلنت فصائل "المقاومة الإسلامية" في العراق، أمس الاثنين، استهداف 4 قواعد أمريكية
بـ 6 هجمات في سوريا والعراق.
وقالت "المقاومة الإسلامية" في العراق، في بيان لها، إن "مجاهديها استهدفوا قاعدة "عين الأسد" غربي العراق بثلاثة هجمات"، مضيفة أن قاعدة الاحتلال قرب مطار أربيل شمالي العراق، وقاعدتي "تل البيدر" شمال سوريا و"التنف" جنوب شرقي سوريا تم استهدافهما بضربة لكل واحدة، منذ فجر اليوم، وخلال أوقات مختلفة، بحسب قولها.
وأفاد مراسل "سبوتنيك" شرقي سوريا، الأحد الماضي، بدوي سلسلة انفجارات متتالية في القاعدة الأمريكية
في منطقة تل بيدر شمالي مدينة الحسكة السورية، والتي استهدفن للمرة الأولى.
وأضاف مراسل "سبوتنيك"، نقلًا عن مصادر محلية في ريف الحسكة، أن طائرات مسيرة قادمة من العراق، استهدفت القاعدة الأمريكية في تل بيدر في ريف مدينة الحسكة ( 30 كم شمال غربي المدينة)، والتي تضم مقر قيادة قوات ما يسمى "التحالف الدولي"، حيث سُمع أكثر من صوت انفجار ضمن القاعدة.
وبيّنت المصادر بأن "الهجوم هو الأول الذي تتعرض له القاعدة، بعد ارتفاع عدد الهجمات التي تستهدف القواعد الأمريكية شرقي سوريا، إثر الهجمات الجوية الذي يتعرض لها قطاع غزة في فلسطين".
ويأتي الهجوم الجديد بعد ساعات من تعرض قاعدة أمريكية في مدينة الشدادي النفطية
شمال شرقي سوريا لهجومين صاروخيين، الأول في صباح السبت والثاني في مساء اليوم ذاته، بحسب المراسل.
كما استهدفت فصائل عراقية مسلحة
، ليل الجمعة/ السبت الماضي، قاعدة "حرير" الأمريكية شمالي العراق بطائرتين مسيرتين.
الجدير بالذكر أن جميع القواعد الأمريكية، انطلاقًا من قاعدة "التنف" في ريف حمص على الحدود السورية - الأردنية - العراقية، مرورًا بقواعد حقل "العمر" النفطي وحقل "كونيكو" للغاز في ريف دير الزور، وصولًا إلى قواعد الشدادي وخراب الجير والمالكية في ريف الحسكة، تعرضت خلال الأسابيع الماضية، إلى أكثر من 50 هجوما صاروخيا أو عبر الطائرات المسيرة الانتحارية، والتي خلفت خسائر بشرية ومادية كبيرة لم يفصح عنها الجيش الأمريكي، وذلك نقلًا عن مراسل "سبوتنيك".