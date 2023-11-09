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الخارجية الأمريكية: الولايات المتحدة لا تدعم الترحيل القسري للمدنيين الفلسطينيين
الخارجية الأمريكية: الولايات المتحدة لا تدعم الترحيل القسري للمدنيين الفلسطينيين
صرح نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، فيدانت باتيل، اليوم الخميس، بأن الولايات المتحدة لا تدعم الترحيل القسري للمدنيين الفلسطينيين من قطاع غزة. 09.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-09T19:14+0000
2023-11-09T19:14+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار فلسطين اليوم
ترحيل
العالم
العدوان الإسرائيلي على غزة
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وأوضح باتيل أن كل من اضطر إلى المغادرة من القطاع يجب أن يتمكن إلى العودة إليه بعد انتهاء الصراع.وقال باتيل خلال إفادة صحافية: "النقل القسري للمدنيين الفلسطينيين من غزة ليس شيئًا نؤيده، إنها ليست سياسة نتبعها".وأضاف: "يجب أن يكون لدى المدنيين الفلسطينيين، الذين قد يعتبرون غزة وطنهم، القدرة على العودة إذا كانوا بحاجة إلى المغادرة لأي سبب من الأسباب خلال هذا الصراع".ويقول أستاذ القضية الفلسطينية في جامعة القدس المفتوحة الدكتور أسعد العويوي، في حديث لبرنامج "صدى الحياة" بهذا الصدد:"الهدف الرئيسي المعلن لقوات الاحتلال الإسرائيلي في العدوان على قطاع غزة، هو ترحيل سكان غزة، إلى خارج حدودها، وبالتحديد إلى جمهورية مصر العربية، وهذا يتطلب الضغط على السكان في جميع نواحي الحياة، وخصوصا في القضايا الأساسية المعيشية، من ناحية الدواء والغذاء والمياه، ومن هنا نجد صعوبة كبيرة لدى السكان في الحصول على هذه المقومات الأساسية للحياة".وأضاف الدكتور العويوي: "الهدف الأساسي لاستراتيجية جيش الاحتلال اليوم، اتّباع السياسة النازية الممنهجة لخلق ظروف صعبة ومستحيلة للسكان للبقاء في بيوتهم وفي أماكن نزوحهم أيضا".
https://sputnikarabic.ae/20231109/الأمم-المتحدة-تطالب-بتنسيق-الهدنة-الإنسانية-في-غزة-معها-1082994704.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار فلسطين اليوم, ترحيل, العالم, العدوان الإسرائيلي على غزة
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار فلسطين اليوم, ترحيل, العالم, العدوان الإسرائيلي على غزة

الخارجية الأمريكية: الولايات المتحدة لا تدعم الترحيل القسري للمدنيين الفلسطينيين

19:14 GMT 09.11.2023
© AP Photo / Luis M. Alvarezمقر وزارة الخارجية الأمريكية في واشنطن
مقر وزارة الخارجية الأمريكية في واشنطن - سبوتنيك عربي, 1920, 09.11.2023
© AP Photo / Luis M. Alvarez
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صرح نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، فيدانت باتيل، اليوم الخميس، بأن الولايات المتحدة لا تدعم الترحيل القسري للمدنيين الفلسطينيين من قطاع غزة.
وأوضح باتيل أن كل من اضطر إلى المغادرة من القطاع يجب أن يتمكن إلى العودة إليه بعد انتهاء الصراع.
وقال باتيل خلال إفادة صحافية: "النقل القسري للمدنيين الفلسطينيين من غزة ليس شيئًا نؤيده، إنها ليست سياسة نتبعها".
وأضاف: "يجب أن يكون لدى المدنيين الفلسطينيين، الذين قد يعتبرون غزة وطنهم، القدرة على العودة إذا كانوا بحاجة إلى المغادرة لأي سبب من الأسباب خلال هذا الصراع".
علم الأمم المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 09.11.2023
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18:39 GMT
ويقول أستاذ القضية الفلسطينية في جامعة القدس المفتوحة الدكتور أسعد العويوي، في حديث لبرنامج "صدى الحياة" بهذا الصدد:"الهدف الرئيسي المعلن لقوات الاحتلال الإسرائيلي في العدوان على قطاع غزة، هو ترحيل سكان غزة، إلى خارج حدودها، وبالتحديد إلى جمهورية مصر العربية، وهذا يتطلب الضغط على السكان في جميع نواحي الحياة، وخصوصا في القضايا الأساسية المعيشية، من ناحية الدواء والغذاء والمياه، ومن هنا نجد صعوبة كبيرة لدى السكان في الحصول على هذه المقومات الأساسية للحياة".
وأضاف الدكتور العويوي: "الهدف الأساسي لاستراتيجية جيش الاحتلال اليوم، اتّباع السياسة النازية الممنهجة لخلق ظروف صعبة ومستحيلة للسكان للبقاء في بيوتهم وفي أماكن نزوحهم أيضا".
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