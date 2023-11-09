https://sputnikarabic.ae/20231109/حماس-تدعو-كل-من-يستطيع-حمل-السلاح-في-الضفة-الغربية-للاشتباك-مع-الجيش-الإسرائيلي---عاجل-1082981926.html

"حماس" تدعو كل من يستطيع حمل السلاح في الضفة الغربية للاشتباك مع الجيش الإسرائيلي - عاجل

"حماس" تدعو كل من يستطيع حمل السلاح في الضفة الغربية للاشتباك مع الجيش الإسرائيلي - عاجل

دعت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" كل من يستطيع حمل السلاح في الضفة الغربية إلى الاشتباك مع الجيش الإسرائيلي لفك "الحصار" عن مخيم جنين. 09.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-09T12:58+0000

2023-11-09T12:58+0000

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وتتواصل، اليوم الخميس، الاشتباكات المسلحة بين الفصائل الفلسطينية والجيش الإسرائيلي في مدينة جنين بالضفة الغربية.ودفع الجيش الإسرائيلي بتعزيزات عسكرية إلى جنين والمخيم عبر شارع الناصرة، كما تم رصد تفجير عبوة ناسفة بآلية للجيش الإسرائيلي في المخيم.وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي أغار في وقت سابق من اليوم الخميس، على مواقع وأهداف في مدينة جنين بالضفة الغربية، وأنه يجري تبادل إطلاق النار مع مسلحين فلسطينيين.وفي تصريحات إعلامية، قال مدير مرفق إسعاف الهلال الأحمر الفلسطيني إن "الوضع في جنين شديد الخطورة وأن أعداد الشهداء في ارتفاع مستمر".وتأتي اشتباكات جنين في الوقت الذي يواصل فيه الجيش الإسرائيلي قصفه العنيف على قطاع غزة الذي بدأ منذ الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وتسبب في مقتل أكثر من 10 آلاف شخص وإصابة أكثر من 25 ألفا آخرين.وتجاوز عدد الأطفال الذين قتلهم القصف حتى الآن أكثر من 4 آلاف و300 طفل، بينما يوجد 1350 طفلا في عداد المفقودين.وأعلن الجيش الإسرائيلي أن حصيلة القتلى العسكريين الإسرائيليين منذ تصاعد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي حتى يوم الأربعاء 8 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، وصلت إلى 352 جنديا، إضافة إلى نحو 1500 قتيل من المدنيين.

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أخبار العالم الآن, العالم العربي, حركة حماس, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار الضفة الغربية