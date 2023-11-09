https://sputnikarabic.ae/20231109/دفع-سريع-وعملات-رقمية-المركزي-الروسي-يعمل-على-تبسيط-التسويات-المالية-مع-نظيره-الإماراتي-1082983093.html
"دفع سريع وعملات رقمية"... المركزي الروسي يعمل على تبسيط التسويات المالية مع نظيره الإماراتي
"دفع سريع وعملات رقمية"... المركزي الروسي يعمل على تبسيط التسويات المالية مع نظيره الإماراتي
صرحت أولغا سكوروبوغاتوفا، النائبة الأولى لرئيس مجلس إدارة "بنك روسيا"، أن البنك يعمل على تبسيط التسويات مع البنك المركزي الإماراتي، من خلال دمجها بنظام... 09.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-09T13:38+0000
2023-11-09T13:38+0000
2023-11-09T13:38+0000
روسيا
أخبار الإمارات العربية المتحدة
اقتصاد
عملات
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جاءت تصريحات سكوروبوغاتوفا على هامش فعاليات منتدى "فينوبوليس"، التي قالت خلالها: "سيعمل بنك روسيا، الذي يدير نظام المدفوعات الأسرع، على تكامله مع خدمة مماثلة في دولة الإمارات العربية المتحدة، فضلا عن دمج التسويات بالعملات الرقمية".ضمت الجلسة، التي تحدثت فيها سكوروبوغاتوفا، سيف حميد الظاهري، مساعد رئيس مصرف الإمارات المركزي للعمليات المصرفية والخدمات المرتبطة بها، وهو أيضاً رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد للمدفوعات، وهي شركة تابعة للمصرف المركزي تأسست عام 2023، متخصصة في خدمات الدفع.يذكر أن البنك المركزي الروسي أطلق نظام "الدفع السريع" مطلع عام 2019، ما يتيح تحويل الأموال على الفور بين البنوك المختلفة باستخدام رقم الهاتف، وكذلك دفع ثمن المشتريات باستخدام رموز "QR" مع عمولة أقل عند الدفع ببطاقة مصرفية، بحسب ما نشر موقع "rbc".وكان "بنك روسيا" قد أطلق هذا العام أيضًا الروبل الرقمي في وضع الاختبار - وهو شكل ثالث من الأموال إلى جانب الأموال النقدية وغير النقدية، والتي ستختلف من حيث أنه سيتم تخزين الأموال على منصة البنك المركزي، وليس في البنوك التجارية. وحتى الآن، لا يزال الروبل الرقمي في المرحلة التجريبية. وفي أغسطس/ آب الماضي، تمكن 600 شخص فقط و30 مؤسسة تجارية من الوصول إليه، ويزداد عددهم تدريجيًا.كما أطلقت دولة الإمارات عملتها الرقمية، الدرهم الرقمي (CBDC)، في عام 2023.
https://sputnikarabic.ae/20230816/التشغيل-التجريبي-للروبل-الرقمي-لبدء-الميزات-والفوائد-1080130926.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار الإمارات العربية المتحدة, اقتصاد, عملات
روسيا, أخبار الإمارات العربية المتحدة, اقتصاد, عملات
"دفع سريع وعملات رقمية"... المركزي الروسي يعمل على تبسيط التسويات المالية مع نظيره الإماراتي
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صرحت أولغا سكوروبوغاتوفا، النائبة الأولى لرئيس مجلس إدارة "بنك روسيا"، أن البنك يعمل على تبسيط التسويات مع البنك المركزي الإماراتي، من خلال دمجها بنظام المدفوعات السريع ومن خلال العملات الرقمية.
جاءت تصريحات سكوروبوغاتوفا على هامش فعاليات منتدى "فينوبوليس"، التي قالت خلالها: "سيعمل بنك روسيا، الذي يدير نظام المدفوعات الأسرع، على تكامله مع خدمة مماثلة في دولة الإمارات العربية المتحدة، فضلا عن دمج التسويات بالعملات الرقمية".
ضمت الجلسة، التي تحدثت فيها سكوروبوغاتوفا، سيف حميد الظاهري، مساعد رئيس مصرف الإمارات المركزي للعمليات المصرفية والخدمات المرتبطة بها، وهو أيضاً رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد للمدفوعات، وهي شركة تابعة للمصرف المركزي تأسست عام 2023، متخصصة في خدمات الدفع.
وأضافت سكوروبوغاتوفا: "نعد أنا والسيد سيف رسميا بأننا سنعمل في العام المقبل فقط على موضوع دمج نظام المدفوعات الأسرع وCBDC (العملات الرقمية للبنوك المركزية)، لأننا مستعدون للروبل الرقمي، وزملاؤنا جاهزون بالفعل. لذلك، إذا قمنا بحل مسألة تحديد الهوية - وسنحتاج بالتأكيد إلى حلها - فأعتقد أنه خلال عام يمكننا، على الأقل بين بلدينا، بناء نظام دفع عادي للمواطنين والشركات".
يذكر أن البنك المركزي الروسي أطلق نظام "الدفع السريع" مطلع عام 2019، ما يتيح تحويل الأموال على الفور بين البنوك المختلفة باستخدام رقم الهاتف، وكذلك دفع ثمن المشتريات باستخدام رموز "QR" مع عمولة أقل عند الدفع ببطاقة مصرفية، بحسب ما نشر
موقع "rbc".
وكان "بنك روسيا" قد أطلق هذا العام أيضًا الروبل الرقمي في وضع الاختبار - وهو شكل ثالث من الأموال إلى جانب الأموال النقدية وغير النقدية، والتي ستختلف من حيث أنه سيتم تخزين الأموال على منصة البنك المركزي، وليس في البنوك التجارية. وحتى الآن، لا يزال الروبل الرقمي في المرحلة التجريبية
. وفي أغسطس/ آب الماضي، تمكن 600 شخص فقط و30 مؤسسة تجارية من الوصول إليه، ويزداد عددهم تدريجيًا.
كما أطلقت دولة الإمارات عملتها الرقمية، الدرهم الرقمي (CBDC)، في عام 2023.