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https://sputnikarabic.ae/20231110/أردوغان-ستتم-محاسبة-المسؤولين-عن-مقتل-عشرات-الآلاف-في-غزة-1083008463.html
أردوغان: ستتم محاسبة المسؤولين عن مقتل عشرات الآلاف في غزة
أردوغان: ستتم محاسبة المسؤولين عن مقتل عشرات الآلاف في غزة
أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أنه ستتم محاسبة المسؤولين عن مقتل الآلاف في غزة. 10.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-10T10:37+0000
2023-11-10T10:37+0000
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الصراع الفلسطيني الإسرائيلي
أخبار تركيا اليوم
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وقال في كلمة له، اليوم الجمعة، في برنامج في مركز المؤتمرات في المجمع الرئاسي، لإحياء الذكرى الـ85 لوفاة مؤسس الجمهورية مصطفى كمال أتاتورك: "بالطبع، ستتم محاسبة المسؤولين عن مقتل عشرات الآلاف في غزة، بينهم أجنة لم يولدوا وأطفال أبرياء ونساء مظلومات".وأضاف أن إسرائيل ترتكب جريمة ضد الإنسانية في غزة أمام مرأى العالم بأسره.وأكد: "بالقوة المستمدة من صوت الضمير العالمي أيضا سندعم حتى النهاية إرادة أهل غزة بعدم مغادرة منازلهم وأراضيهم".ومر أكثر من شهر، منذ بدء عملية "طوفان الأقصى"، التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية، على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، ما أسفر عن مقتل أكثر من 1400 إسرائيلي وأسر ما يزيد على 200 آخرين، ومنذ ذلك الحين تنفذ إسرائيل قصفا عنيفا ضد القطاع مع قطع للماء والكهرباء والوقود ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية.وتقول إسرائيل إن حربها على غزة جاءت ردًا على عملية "طوفان الأقصى"، التي شنتها حركة "حماس"، على المستوطنات المتاخمة لقطاع غزة.وأسفر القصف الإسرائيلي على غزة عن سقوط نحو 11 ألف قتيل وإصابة نحو 27 ألفا آخرين، فيما أسفرت المواجهات في الضفة الغربية عن مقتل أكثر من 170 فلسطينيا وإصابة نحو 2300 آخرين.
https://sputnikarabic.ae/20231110/وزير-الصحة-التركي-ننسق-مع-مصر-وإسرائيل-لتشكيل-مجموعة-لإخراج-الجرحى-من-غزة-1083006861.html
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العالم, الصراع الفلسطيني الإسرائيلي, أخبار تركيا اليوم
العالم, الصراع الفلسطيني الإسرائيلي, أخبار تركيا اليوم

أردوغان: ستتم محاسبة المسؤولين عن مقتل عشرات الآلاف في غزة

10:37 GMT 10.11.2023
© Sputnik . Sergey Guneyev / الانتقال إلى بنك الصوراستقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، نظيره التركي رجب طيب أردوغان في مدينة سوتشي.
استقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، نظيره التركي رجب طيب أردوغان في مدينة سوتشي. - سبوتنيك عربي, 1920, 10.11.2023
© Sputnik . Sergey Guneyev
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أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أنه ستتم محاسبة المسؤولين عن مقتل الآلاف في غزة.
وقال في كلمة له، اليوم الجمعة، في برنامج في مركز المؤتمرات في المجمع الرئاسي، لإحياء الذكرى الـ85 لوفاة مؤسس الجمهورية مصطفى كمال أتاتورك: "بالطبع، ستتم محاسبة المسؤولين عن مقتل عشرات الآلاف في غزة، بينهم أجنة لم يولدوا وأطفال أبرياء ونساء مظلومات".
وأضاف أن إسرائيل ترتكب جريمة ضد الإنسانية في غزة أمام مرأى العالم بأسره.
فلسطيني ينقل رجلا مصابا إلى سيارة إسعاف كانت تنتظره، بعد غارة إسرائيلية على مدينة رفح، جنوب قطاع غزة، 9 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.11.2023
وزير الصحة التركي: ننسق مع مصر وإسرائيل لتشكيل مجموعة لإخراج الجرحى من غزة
09:56 GMT
وأكد: "بالقوة المستمدة من صوت الضمير العالمي أيضا سندعم حتى النهاية إرادة أهل غزة بعدم مغادرة منازلهم وأراضيهم".
ومر أكثر من شهر، منذ بدء عملية "طوفان الأقصى"، التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية، على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، ما أسفر عن مقتل أكثر من 1400 إسرائيلي وأسر ما يزيد على 200 آخرين، ومنذ ذلك الحين تنفذ إسرائيل قصفا عنيفا ضد القطاع مع قطع للماء والكهرباء والوقود ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية.
وتقول إسرائيل إن حربها على غزة جاءت ردًا على عملية "طوفان الأقصى"، التي شنتها حركة "حماس"، على المستوطنات المتاخمة لقطاع غزة.
وأسفر القصف الإسرائيلي على غزة عن سقوط نحو 11 ألف قتيل وإصابة نحو 27 ألفا آخرين، فيما أسفرت المواجهات في الضفة الغربية عن مقتل أكثر من 170 فلسطينيا وإصابة نحو 2300 آخرين.
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