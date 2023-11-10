https://sputnikarabic.ae/20231110/أردوغان-ستتم-محاسبة-المسؤولين-عن-مقتل-عشرات-الآلاف-في-غزة-1083008463.html

أردوغان: ستتم محاسبة المسؤولين عن مقتل عشرات الآلاف في غزة

أردوغان: ستتم محاسبة المسؤولين عن مقتل عشرات الآلاف في غزة

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أنه ستتم محاسبة المسؤولين عن مقتل الآلاف في غزة. 10.11.2023, سبوتنيك عربي

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العالم

الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

أخبار تركيا اليوم

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وقال في كلمة له، اليوم الجمعة، في برنامج في مركز المؤتمرات في المجمع الرئاسي، لإحياء الذكرى الـ85 لوفاة مؤسس الجمهورية مصطفى كمال أتاتورك: "بالطبع، ستتم محاسبة المسؤولين عن مقتل عشرات الآلاف في غزة، بينهم أجنة لم يولدوا وأطفال أبرياء ونساء مظلومات".وأضاف أن إسرائيل ترتكب جريمة ضد الإنسانية في غزة أمام مرأى العالم بأسره.وأكد: "بالقوة المستمدة من صوت الضمير العالمي أيضا سندعم حتى النهاية إرادة أهل غزة بعدم مغادرة منازلهم وأراضيهم".ومر أكثر من شهر، منذ بدء عملية "طوفان الأقصى"، التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية، على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، ما أسفر عن مقتل أكثر من 1400 إسرائيلي وأسر ما يزيد على 200 آخرين، ومنذ ذلك الحين تنفذ إسرائيل قصفا عنيفا ضد القطاع مع قطع للماء والكهرباء والوقود ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية.وتقول إسرائيل إن حربها على غزة جاءت ردًا على عملية "طوفان الأقصى"، التي شنتها حركة "حماس"، على المستوطنات المتاخمة لقطاع غزة.وأسفر القصف الإسرائيلي على غزة عن سقوط نحو 11 ألف قتيل وإصابة نحو 27 ألفا آخرين، فيما أسفرت المواجهات في الضفة الغربية عن مقتل أكثر من 170 فلسطينيا وإصابة نحو 2300 آخرين.

https://sputnikarabic.ae/20231110/وزير-الصحة-التركي-ننسق-مع-مصر-وإسرائيل-لتشكيل-مجموعة-لإخراج-الجرحى-من-غزة-1083006861.html

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العالم, الصراع الفلسطيني الإسرائيلي, أخبار تركيا اليوم